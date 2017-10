Los curtidores festejaron su día

El sindicato de obreros y curtidores organizó un almuerzo en el club Unión de nuestra ciudad • Mas de 200 trabajadores se reunieron para conmemorar el día del curtidor • La corriente federal de los trabajadores de Lujan, Mercedes y Gral. Rodríguez, también estuvieron presentes.

El día 27 de octubre se conmemora el día del curtidor a nivel nacional, y el sindicato de obreros y curtidores de nuestra ciudad organizó un almuerzo para todos los operarios de la industria Magromer en el club Unión. Asistieron alrededor de 250 trabajadores y estuvieron presentes la corriente federal de los trabajadores de Lujan, Mercedes y General Rodríguez, los pre candidatos a concejales por unidad ciudadana, Zaza Ustarroz y Mariana San Martín y el secretario de obras públicas Alberto Navarrete, quien años atrás trabajo en el área de derechos humanos de Magromer.

Luego de almuerzo, el secretario de actas del sindicato, Luis “Tito” Wembay se dirigió a los trabajadores, “este almuerzo es para juntarnos, es una comida de trabajadores, de compañeros, cuesta mucho armar una reunión como esta, más en la situación laboral que tenemos nosotros y lo que está pasando en el país. Con el gran esfuerzo y trabajo de todos pudimos realizar esto. Se vienen momentos muy complicados con la reforma laboral, así que les pido que sigamos acompañando, sigamos defendiendo la camiseta nuestra, porque desde 2013 venimos haciendo respetar los derechos de los trabajadores del cuero, muchas gracias.”

A continuación, fue el turno de Cesar González, integrante de la comisión directiva “en primer lugar, es darle el agradecimiento por el aguante y el apoyo de todos ustedes. Son momentos difíciles, la plata que dejamos en nuestros hogares no alcanza, y esto es lo que le decimos a la cámara de pieles y de lana, que los sueldos que tienen nuestros compañeros no alcanzan. Cuando nos enfrentamos a estos señores, les pedimos que no se hable de porcentajes, sino de un monto fijo por que hoy, el sueldo de nuestros compañeros no dignifica, y es por eso que seguimos peleando. Hay que cuidar el laburo, porque lamentablemente vienen momentos difíciles por el tema de la precarización laboral y no reforma, porque no conlleva el beneficio para el trabajador, y por esto vamos a pelear hasta lo último contra quien sea. Asumimos el compromiso de llevar la bandera de curtidores y trabajadores siempre adelante, con respeto, pero con firmeza ante la patronal que estaban acostumbrados a hacer lo que querían. Con el apoyo de ustedes vamos a seguir adelante y que tengan un feliz día”.

Este sindicato está bajo la dirección de Walter Correa como secretario general del sindicato de obrero y curtidores, y además es secretario general de la federación del pueblo, que reúne a todos los gremios, presidente de la obra social del pueblo, concejal de moreno y en diciembre asume como diputado nacional.

Por disposición de Correa, el día del curtidor se pasó del 28 al 27 de Octubre, en homenaje al día de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.