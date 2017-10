Los concejales se reunieron en el HCD luego de las elecciones

Los bloques presentes en la sesión agradecieron a los ciudadanos merecedinos por el compromiso asumido en las urnas • Cambiemos fue felicitado por sus contrincantes luego de las elecciones • Se trataron temas como el basural de la calle 22 y el arribo de Farmacity a la provincia de Buenos Aires.

Una nueva sesión se llevó adelante en el HCD el pasado lunes, donde todas las fuerzas presentes reconocieron el contundente triunfo de la fuerza cambiemos. Los concejales del frente para la victoria y de 1pais, tomaron la palabra, felicitaron a la agrupación ganadora y agradecieron a todo el pueblo mercedino por acercarse a las urnas a votar. También hubo una mención de las distintas fuerzas en reconocimiento a Sabrina Selva, quien ya no va a participar del HCD en la próxima renovación.

En lo que respecta al orden del día de la sesión, se tocaron diversos temas que afectan a varios ciudadanos, entre ellos, el arribo de Farmacity a la ciudad. El concejal Milhomme de 1pais, defendió la ley de farmacias 10.606, recalcando que “esta ley puede estar en peligro de ser modificada siendo atacada por un grupo económico que pretende hacer esto comercial, cuando es sanitario. Los distintos tipos de formas jurídicas que puede tener una farmacia, no contemplan la sociedad anónima, para no despersonalizar la representación y el trabajo sanitario del farmacéutico, entendiendo el medicamento como un bien social que forma parte de una cadena sanitaria.” Adhiriéndose a este reclamo, la concejal del FPV, Mariana San Martín agregó “nosotros venimos trabajando el tema junto al diputado Revora que presento una declaración en la cámara de diputados de la provincia. Estas cadenas son polirrubros y también se verían afectadas en nuestra ciudad los mercados, las perfumerías, los kioscos y demás.”

Otro de los puntos fuertes tratados en el HDC, es el de los residuos en la cava de la calle 22. El bloque de Cambiemos presentó un proyecto de ordenanza en el que denuncia la falta de reglamentación del basural y busca que quede clausurado a raíz del impacto ambiental que provoca. El concejal Navarro expresó al respecto que “este proyecto de ordenanza viene a colación de la falta de respuesta que hemos tenido por parte del ejecutivo. La cava que está en prolongación de calle 22, del otro lado de la ruta 41, son 7 hectáreas que realmente se ha ido de las manos, los vecinos nos hemos reunidos y tienen mucha preocupación porque, más allá del tema ambiental, esto ha traído cuestiones de inseguridad, se sucedieron robos a través de este basural a cielo abierto clandestino. La gente del barrio tira basura sobre la senda de camino y se está tornando verdaderamente un tema complejo, no solo en términos ambientales sino también en la seguridad de los vecinos. La intención es que se clausure y se cerque el predio, que se ponga una seguridad por un tiempo indeterminado hasta que la gente se acostumbre a no tirar basura, se creen que es un basural a cielo abierto y no lo es, es un predio privado que entiendo, tiene un permiso para vuelcos de ramas. Las maquinas propias del municipio, al hacer la limpieza del camino lo han pulverizado y la tierra se mete adentro de esta cava” En respuesta a la exposición del edil Navarro, el presidente del bloque del FPV Santiago Altube argumentó “estamos trabajando desde el bloque, personalmente fui hoy al lugar y he ido en el último mes tres veces y la verdad es que he encontrado trabajadores del municipio laburando en el lugar y nos preocupa ese tema la curva que esta al comienzo de la 22 bis. Se limpió el camino, solicitamos trabajar en conjunto el tema de los residuos. Se está trabajando en diferentes lugares, se está fortaleciendo e incorporando maquinarias, esto es un tema que nos preocupa a todos y tenemos que trabajar todos juntos con un mismo objetivo. En este caso el municipio no arroja basura, está limpiando, está haciendo cumplir la normativa existente sobre el tema. Lo hace con ramas y residuos orgánicos pero no inorgánicos y la idea es que quede claro que el municipio no arroja basura inorgánica en el lugar. Ojala podamos resolver esto entre todos brevemente”

Por último, cabe destacar, el comentario realizado por la concejal del FPV Mariana San Martín, en relación a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, uno de los temas que han mantenido en vilo a toda la sociedad argentina durante los últimos días, “Al fin tuvimos una novedad desgraciada pero novedad al fin, apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, hice un derrotero de lo que vivimos todos los argentinos: Santiago Maldonado murió durante un operativo represivo de gendarmería y que, en la justicia hoy se está investigando como desaparición forzada de persona. Sabemos también, por los medios que tienen acceso a la causa, que gendarmería habría ocultado pruebas, la ministra de seguridad, el secretario de DDHH y Elisa Carrio pusieron en dudad de que Santiago hubiera estado ahí el 1 de agosto. Mientras la comunidad mapuche aseguraba que lo habían visto por última vez cerca del rio Chubut cuando huía de la persecución de los gendarmes, el gobierno y algunos medios de comunicación, afirmaban que los mapuches eran terroristas, que recibían entrenamiento de grupos extremistas de Turquía y de la FARC colombiana. Sembraron también versiones de que estaba en un pueblo de Entre Ríos donde todos erán parecidos a él, que estaba en Tierra del Fuego, en una peluquería en San Luis cortándose las rastas, afeitándose y que había pasado a la clandestinidad. Cuando esa hipótesis quedo descartada y la investigación comenzó a centrarse en la actuación de gendarmería, el gobierno rechazo expertos de Naciones Unidas para que intervinieran en el caso. Hay muchas cosas que aún no sabemos, no sabemos si el cuerpo de Santiago estuvo en el rio 78 días, o si alguien lo llevo allí. No sabemos aún como murió Santiago. Lo que sí sabemos es que Santiago murió durante un operativo represivo de gendarmería y si sabemos cómo el gobierno negó el tema, lo silencio, hizo un destrato hacia la familia y también sabemos del silencio del presidente hasta el día que apareció el cuerpo. Ojala sepamos lo que paso y que esto jamás vuelva a ocurrir”