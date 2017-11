López pide la reorganización del PJ

El secretario de gobierno y conductor de Casa Joven pidió “aunar esfuerzos” y dejar de lado “egos personales” • Sostuvo que el justicialismo no puede dar “semejante ventaja”.

Juan Pablo López es secretario gobierno de la actual gestión comunal y líder de Casa Joven, una agrupación justicia-lista que se inauguró hace más de un lustro.

Es además el último dirigente que le disputo el liderazgo del Partido Justicialista a su actual presidente: Carlos Selva.

Y es que –en sintonía con lo que pasa en muchos distritos- en Mercedes el PJ quedó vacío de contenido luego que su presidente fuera en contra de lo acordado en la provincia: que el PJ fuese dentro del FpV.

Eso fue allá por el 2013 cuando el massismo se fue del Congreso del PJ y el partido quedó encolumnado detrás de Fernando Espinoza. Desde entonces el PJ en Mercedes es poco más que un sello de goma ya que si bien tiene autoridades, no se reúne y ni siquiera acompañó a los candidatos.

Esa crisis el pejotismo se agudizó este año cuando CFK decidió formar la Unión Ciudadana y lo dejó a Florencio Randazzo con el sello partidario. Ya se sabe lo que sucedió después de la PASO.

Tras la derrota del pejotismo, el cristinismo y tantas vertientes filo peronistas, se comenzó a trabajar en el rearmado del partido que gobernó los últimos 12 años a la república.

Y precisamente fue Juan Pablo López quien sostuvo que “el peronismo debe reorganizarse de cara al 2019. No se puede dar semejante ventaja. No es posible que los egos personales y las coyunturas que se encuentran en esferas nacionales o provinciales nos condicionen distritalmente. Es difícil y a veces inevitable, pero es necesario dar los primeros pasos de abajo hacia arriba y no quedarnos a la espera mientras el país se somete a intereses expulsivos de las clases populares y que todos los sectores del peronismo ven claramente”, sostuvo.

Para López Baggio “las elecciones sólo posibilitaron a Unidad Ciudadana acceder a bancas en el Concejo Deliberante, quedando unos 4 sectores que se reconocen como peronistas por fuera del piso necesario. En consecuencia, de alguna manera todos hemos sido funcionales a los intereses del Frente Cambiemos”.

Según el secretario de gobierno “no es cuestión de amontonarse de cara a una elección. Es necesario generar las instancias de diálogo y debate interno para confluir en una propuesta común que nos represente a todos. Es necesario superar con madurez aquellas viejas antinomias que nos dividieron y que muchas veces fueron generadas inteligentemente por mensajes estigmati-zantes de la prensa nacional, más que por cuestiones vinculadas a una discusión de lo local”, sostuvo.

El dirigente justicialista sostuvo que a ellos le cabe dar “la primera señal, pero prontamente hay que darle claridad a la militancia que necesita ser conducida con criterios de amplitud y solidaridad mutua”.

Por último López hizo hincapié en que él como todos los dirigentes justicialistas “deseamos que al país le vaya bien. Sin embargo todos los sectores peronistas han manifestado de una u otra manera que el avance de la políticas de Cambiemos es proporcional con el crecimiento de la desigualdad social. Éste debe ser el punto que nos convoque, y es necesario persuadirnos entre compañeros sobre la necesidad, más que nunca, de aunar esfuerzos para enarbolar nuevamente nuestras banderas históricas” concluyó.