LMF: Tras las suspensiones Mercedes queda como puntero

El sábado le ganó a Comunicaciones por 1-0 y ya el domingo se terminaron suspendiendo los restantes partidos con lo que el nuevo líder es el “Blanquinegro”• Se esperan por reprogramaciones y luego dos fecha para venirse la Liguilla.

La 15° fecha de Primera fue resolviendo buena parte de la clasificación a la Liguilla, quedando postergado el partido de Costa Brava vs. Quilmes por celebrarse el aniversario de Suipacha y al momento no tiene fecha para su disputa. Esta vez los libres fueron Vélez y Palometas en medio de un fin de semana donde buena parte de la acción se centró en el sábado.

Ya el domingo la lluvia de la mañana complicó todo y fueron suspendidos los partidos entre AMEFIP vs. Estudiantes, El Timón vs. Trocha, Pabellón Argentino vs. Ateneo y Atlético Marcos Paz vs. El Frontón.

En cancha de la Liga, a media tarde, Juventud de Suipacha estiró su invicto en las revanchas y fue con un buen triunfo sobre Defensores Juniors en un cotejo clave a la hora de pensar en la Liguilla. Los de Jorge Boquín fueron más y con ello se quedaron con el resultado por la mínima diferencia, complicado se ve el conjunto de Maximiliano Scorini al que solo le queda un partido de cara el cierre de la segunda rueda, si bien hoy está dentro de la Liguilla en el caso que los de abajo sumen lo pondrá en aprietos y ya dependerá de otros resultados.

Para el segundo turno del sábado se disputó un clásico que va naciendo, entre Club Mercedes y Comunicaciones con un muy buen marco en las tribunas para un partido que prometía. Sin goles en los primeros 45’ lo mejor estuvo en la segunda parte, en un juego disputado el cero se quebró a poco del final y fue Mercedes quien sacóesa diferencia y se terminó quedando con el partido.

Muchas bronca mostró todo Comunicaciones, sobre todo con el árbitro del partido, que no midió con la misma vara ciertas situaciones del partido. En el tramo final de la segunda rueda Mercedes buscar terminar entre los primeros dos de cara a la Liguilla, el “Cartero” se muestra complicado pero con la esperanza de llegar.

Defensores 0: Francisco Valiente, Julián Olveira, Lucas Rovito. Gabriel Rejala, Jorge Rodríguez, Juan Santucho, Damián Acuña, Claudio Aguirre, Emanuel Cantero, Sebastián Montiel y Gerardo Verejao. DT: Maximiliano Scorini. Suplentes: Braian Cifaldi, Bernardo Cantero y Esteban Havandajián.

Juventud 1: Pablo Fontana, Martín Carretto, Ezequiel Bondanza, Bladimir González, Daniel Muñoz, Manuel García, Mauro Correa, Joaquín Sosa, Lucas Pérez Zunino, Juan Messsías y Maximiliano Machado. DT: Jorge Boquín. Suplentes: Nicolás Blacholias y Eduardo Suárez.

Gol: Daniel Muñoz para Juventud.

Cambios: Nicolás Franco por Julián Olveira, Julián Ortega por Gerardo Verajao y Ramón Alcaraz por Gabriel Rodeja en Defensores Juniors. Julio Apariente por Juan Messías, Rodrigo Fanuchi por Joaquín Sosa y Facundo Lobos por Mauro Correa en Juventud

Arbitro: Mariano Marcelo (AAM).

Comunicaciones 0: David Brísoliz, Martín Agüero, Tomás Pérez, Jonathan Bartolomeo, Franco Torres, Oscar Morales, Juan Quiroga, Sebastián Filippini, Federico Amaya, Diego Sánchez y Julián Agüero. DT: Julio Torres. Suplentes: Jonathan Pajón, Juan Vargas y Alexis Sánchez.

Mercedes 1: Agustín Rodríguez, Agustín Frustoli, Gustavo Bísforo, Sebastián Cabral, Ezequiel Avelar, Santiago Selva, Francisco Bomaggio, Agustín Juanicotena, Solano Espil, Pablo Gorosito y Francisco Silvestre. DT: Diego Silvestre. Suplentes: Nicolás Borrasca, Juan Busto e Iván Gómez.

Gol: Solano Espil para Club Mercedes.

Cambios: Agustín Tapia por Tomás Pérez en Comunicaciones. Juan Rosa por Santiago Selva, Franco Pérez por Francisco Silvestre y Nicolás Paniagua por Ezequiel Avelar en Club Mercedes.

Arbitro: Eduardo Aguirre (AAM).

Expulsado: Jonathan Bartolomeo en Comunicaciones.

Pendientes

Se jugaron entre el pasado lunes y miércoles tres partidos que tenía pendiente el certamen de Primera. Trocha con un hombre menos le ganó a Costa Brava en Suipacha, Vélez en un juego de pierna fuerte terminó saliendo adelante en el marcador y logró una importante victoria frente a Quilmes. Por último, en Suipacha, Juventud perdía con Ateneo en un juego donde el local llegó al empate y sobre el cierre hubo un penal a favor de Juventud con el cual ganó el partido. Esa sanción motivó a reclamos por parte de jugadores, cuerpo técnico y hasta un directivo del visitante llevando a ser siete los informados.

Costa Brava 0.

Trocha 2: Gustavo Miranda y Lucas Jaimes.

Arbitro: Javier Viglietti (SADRA).

Expulsado: Sergio Pereira en Trocha.

Quilmes 0.

Vélez 2: Luis Giacoy 2.

Arbitro: Eduardo Aguirre (AAM).

Juventud 2: Lucas Pérez Zunino y Daniel Muñoz de penal.

Ateneo 1: Chaparro.

Arbitro: Javier Viglietti (SADRA).

Próxima fecha

Mercedes vs. Trocha.

Juventud vs. Comunicaciones.

El Frontón vs. Defensores.

Quilmes vs. Palometas.

AMEFIP-San Martín vs. Costa Brava.

Ateneo vs. Estudiantes.

Vélez vs. Pabellón.

Libres: El Timón y Atlético Marcos Paz.