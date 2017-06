Liliana Boutique celebra 25 años

Esta semana, su propietaria espera a los clientes para agasajarlos en el local de calle 24 entre 23 y 25 • También entregará regalos por medio de un programa radial local, para damas y caballeros, aprovechando la llegada también del Día del Padre.

Esta semana, la tienda Liliana Boutique de calle 24 entre 23 y 25 está celebrando sus bodas de plata. Su propietaria, Liliana Stieb invita a todos sus clientes y amigos a acercarse para compartir un momento. Además, mediante un programa radial se realizarán sorteos.

“Llegué a los 25 años… son muchos años en el local. Por eso quería compartirlo con todos mis clientes. Invito a todos los que quieran pasar a saludar que vamos a tener unos bombones, unos souvernirs para convidarlos y agasajarlos a ellos por estar y para festejar”, expresó Liliana.

Además, contó que hoy por radio Meridiano se van a sortear dos sweaters de mujer, “en agradecimiento por el acompañamiento de mi clientela de todos estos años”, indicó. Y el sábado, aprovechando que también se viene el Día del padre, se van a sortear dos prendas de hombre también.

25 años de trabajo

Haciendo un poco de historia, Liliana recuerda sus inicios y todo lo que tuvo que vivir en estos años al frente de su local de ropa. “Yo había tenido la relojería “El Rubí” con mis padres y cuando falleció mi papá y Menem abrió la importación de relojes todo lo que tenía no servía de nada. Tuve que cambiar de rubro y empecé primero vendiendo medias y lencería, después la misma gente me empezó a pedir remeras y demás prendas y me volqué más a lo que fue ropa. Con la lencería y c amisones no podía competir con “Los Cinco Hermanos” que estaba acá en la esquina”, indicó y agregó: “Iba a vender a Tribunales una vez por mes, me fui haciendo clientela y así fui progresando. Hasta que me agarró el 2001, cuando hubo que salir adelante de otra forma”.

“En ese momento me reencontré con una compañera de la primaria, Cristina Russo, que había puesto un local donde arreglaba ropa. Pero no se podía mantener porque con ese oficio pagar un alquiler, monotributo, servicios y demás era imposible. Ahí la invité a trabajar conmigo”, señaló marcando lo que sería una amistad y un acompañamiento en el trabajo. “Y así arrancamos, pero me di cuenta que yo también tenía que saber del tema. Entonces me fui a aprender a coser con Lidia Ortiz, que fue una bellísima persona que desgraciadamente ya no está. Ella me enseñó muchísimo, me compré todas las máquinas y así pude empezar de nuevo después del 2001. Y así remontamos y salimos adelante”, expresó.

Hoy Cristina está trabajando todo lo que es arreglo de ropa y Liliana se dedica a la venta de dos marcas reconocidas. “Hace 25 años que la marca Mauro Sergio me acompaña y hace dos años incorporé Vanlon por iniciativa también de mis clientas para todo lo que son línea de fiesta y posteriormente clásicos. Tenemos muchas cosas, gran variedad de prendas, blancos y uno trata de ir al ritmo de las necesidades de la gente”, señaló.

En cuanto a cómo está viviendo este aniversario expresó: “Estos 25 años me agarran mejor parada, aunque se nota que las ventas no son lo mismo que el año pasado. La economía mermó, pero no perdemos la esperanza de que la economía pueda salir adelante”.