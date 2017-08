Las tarjetas le dijeron no a Juan Martínez

Favorecieron al local, el cordobés Maximiliano Coronel, en una pelea realizada en La Docta, donde el mercedino debutó como profesional, cumpliendo una excelente tarea, donde un poco más de decisión le hubiera dado el triunfo.

En Córdoba capital, el púgil mercedino Juan Martínez, debutó como profesional, en la categoría Superwelter, donde fue derrotado por Maximiliano Coronel.

En una pelea pareja, con televisación en directo para todo el país, donde Martínez utilizó la estrategia que mejor le rinde que es caminar el ring buscando los espacios para golpear, finalmente las tarjetas le dieron el triunfo, por poco margen, al local; dejando el interrogante abierto de sí una mayor predisposición para ir al ataque le hubiera dado al mercedino los frutos que esperaba: ganar la pelea.

Esto recién comienza y voy por más

La verdad, no tengo palabras de agradecimiento a todos –declaró tras el match, Juan Martínez- que con tan solo unas palabras me hacen sentir contento de lo que estoy haciendo. Muchas gracias. De corazón me voy con una derrota, aunque me hubiese gustado. llevarles este triunfo pero fue una linda experiencia y esto recién comienza y voy por mas. Y a mejorar, -declaraba al cerrar la misiva dirigida a familiares, amigos y admiradores- todos los días un poquito más. Gracias. Los quiero, y quiero decirles que me siento orgulloso de representar a mi ciudad.