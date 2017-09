La Primavera reavivó la polémica por la pirotecnia

El jefe comunal pidió el tratamiento de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia • Desde el MIC recordaron que ellos impulsaron un expediente y Albini cuestionó la demora del Ejecutivo.

Los festejos del Día de la Primavera se desarrollaron con total normalidad en la ciudad. Más allá de alguna que otra escaramuza, no hubo mayores problemas razón por la cual el jefe comunal Juan Ustarroz felicitó a la Secretaría de Seguridad por la labor realizada.

“Tal como actuamos con firmeza y decisión ante el juego clandestino y los ruidos molestos de los caños de escape libres donde concretamos la primera destrucción de la ciudad ahora planteamos a nuestro Bloque de Concejales que el mismo lunes traten el tema de la pirotecnia” sostuvo el intendente y destacó que existieron intimaciones a los dueños de quintas que alquilaron para este día de la primavera.

“Nuestros ediles saben que la decisión del Ejecutivo es no que se use más pirotecnia y explosivos y por eso planteamos vayan en esa línea”, destacó Ustarroz para luego remarcar que “la intimación a los propietarios de quintas y espacios alquilados para estas prácticas tendrá también la búsqueda de que se responsabilicen por los daños producidos al espacio público. Los caminos y accesos que con tanto trabajo y gracias a la fuerte inversión en maquinaria cada día tenemos en mejor estado deberán ser reparados, porque la tosca, la piedra, no son bienes que deban perderse en un sólo día de festejos, son para cada día, para todos los vecinos”, refirió Ustarroz.

Más adelante, el primer mandatario local, afirmó, en relación a la jornada en sí y al tratamiento vivido, que “por un lado estamos contentos por el nivel del compromiso de los padres, pero también solicité se acelere y concrete el tratamiento de la prohibición de la pirotecnia y explosivos, que generan ruidos muy molestos, afectan a nuestras mascotas y a cada ciudadano. He sido categórico al respecto, el mismo lunes debe ser trabajado” y sostuvo que “es posible construir otra cultura, que se celebre, pero con otras metodologías.” Luego tomó como ejemplo que “cuando empezamos a limpiar y poner en valor la avenida 40 y los vecinos lo vieron fueron ellos mismos los que día a día empezaron a cuidarlo. Ahí logramos y seguimos construyendo juntos una cultura colaborativa. Acá también somos optimistas. El festejo está bien, pero debe ser bajo otros parámetros. Sin molestar al resto de la ciudadanía”, sostuvo.

Por su parte, Mariana San Martín recordó que “se trabaja hace tiempo en el tema, por los animales, por los adultos, por todos nosotros. Es un asunto que merece toda la seriedad y responsabilidad y nos involucra como sociedad” sin olvidar que “Pirotecnia 0 es un proyecto que creemos es viable y muy útil”.

Pedido del MIC

Las afirmaciones del jefe comunal se realizaron simultáneamente con el reclamo del MIC respecto a este tema. Y es que la fuerza vecinalista presentó por mesa de entrada en el mes de agosto un proyecto de ordenanza con número de expediente 346/17.

“Muchos municipios del país cuentan con una ordenanza donde prohíben el uso y comercialización de pirotecnia, ya que llegado a los festejos en nuestra ciudad el ambiente se transforma en una tortura para animales y personas debido a las fuertes explosiones de los fuegos artificiales durante largas horas de la noche” comentó Natalia Ochoa, candidata a concejal por el partido MIC.

“Le solicitamos al intendente y a los concejales que den tratamiento a nuestro proyecto para terminar de una vez por todas con la pirotecnia y buscar otras formas de festejo. Deberíamos ponernos en la piel de un niño que pierde la vista o partes de sus extremidades por usar pirotecnia. O lo que sienten quienes padecen autismo y no comprende con exactitud qué está pasando, o bien lo que para nosotros es un ruido normal, en sus oídos suena un gran estruendo que altera su vida. No ignoremos aquellos cientos de perros que corren desesperados ya que dichos ruidos, aterrorizan su tranquilidad” aseguró Ochoa.

“Estamos dispuestos”

Oscar Albini, presidente del bloque de Cambiemos, recordó: “Una de mis promesas de campaña fue trabajar para lograr una ordenanza que regule o prohíba el uso de la pirotecnia en nuestra ciudad. Así fue que ni bien asumí el 10 de diciembre de 2015 lo conversé con mis compañeros de bloque y presentamos una nota, dado el receso legislativo, dirigida al señor intendente en enero de 2016, solicitándole ante la proximidad de la Fiesta Nacional del Durazno y dado que en la misma se usaba tradicionalmente pirotecnia de estruendo, tanto en su inauguración como en el cierre, no se utilizara pirotecnia con estruendo”.

“El intendente supo escuchar, no sólo la voz de este bloque, sino el reclamo de muchos más que pugnaban por lo mismo, y no se utilizó pirotecnia en la fiesta”, agregó Albini y recordó que a los pocos días de la presentación de esa nota, el FMPV presentó un proyecto de Ordenanza (Expediente 18/16) que ingresó en la sesión extraordinaria del 25 de febrero de 2016 y girado a la Comisión de Legislación.

“Esta Comisión una vez iniciado el período legislativo hizo un despacho por unanimidad el 12 de abril de 2016 y lo remitió al Departamento Ejecutivo para que emita opinión al respecto. Pasado un tiempo bastante más que prudencial, el Bloque de Concejales de Cambiemos el 23 de agosto de 2017 presentó un Proyecto de Resolución solicitando se remita el Expediente en cuestión al HCD”, detalló Albini e indicó: “Llegado el 28 de agosto, día de sesión, al momento de tratar el reclamo se nos informó que el expediente había sido elevado ese mismo día a las 14 horas, y fue así que se envió a la Comisión de Legislación para su tratamiento”.

“Yo no soy parte de esa Comisión pero igualmente me acerqué a la reunión siguiente para tomar conocimiento del tratamiento que había tenido durante tanto tiempo en el Departamento Ejecutivo”, destacó Albini y comentó que del Expediente surgieron que la Dirección de Legales unificó todos los expedientes relacionados al tema y emite un Proyecto de Ordenanza. Según el edil, luego de 9 meses la secretaría de gobierno lo remite a la Secretaría de Seguridad que se pronuncia el 11 de julio “recomendando una consulta formal a personal idóneo de la División de Explosivos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y también considera pertinente la reforma a la normativa vigente y devuelve el expediente a la Secretaría de Gobierno”.

Dicho expediente –según Albini- volvió al HCD el 28 de agosto de 2017. “Desde el 12 de abril del año 2016 hasta el 28 de agosto del año 2017, transcurridos más de 18 meses, el Concejo Deliberante no tuvo el expediente para poder avanzar en su tratamiento, y fue nuestro Bloque, el del Frente Cambiemos, el que solicitó la remisión del mismo”, concluyó Albini y destacó: “Nuestro bloque está dispuesto a dar el debate y a definir este tema que perjudica a los abuelos, niños, mascotas y a la sociedad toda; pero era necesaria la aclaración de quiénes demoraron el tratamiento”, concluyó.