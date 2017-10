La presidencia entre Albini y Comesaña

Cambiemos ya adelantó que pedirá la presidencia del cuerpo • Aún no se sabe quién será el elegido entre los ediles opositores • Dematei sostuvo: “Hay que ser respetuosos de la voluntad popular”.

“Con respecto a la presidencia lo vamos a charlar en los próximos días, no hay apuro, las urnas reflejaron que el bloque tendrá 10 concejales, le corresponde la presidencia y seguiremos trabajando igual que hasta ahora”, dijo Oscar Albini, presidente del bloque Cambiemos en una conferencia de prensa realizada el viernes.

El Concejo Deliberante como todo cuerpo colegiado decide por sí mismo las autoridades: presidente, vice y secretaria. No le corresponde a la fuerza que ganó la última elección –sino debería haber recaído en Juan Carlos Benítez cuando se impuso en las legislativas del 2009.

Le corresponde al edil que obtenga el consenso para serlo. Así de simple. Lo mismo con el resto de las autoridades, salvo la secretaría que no es ocupada por un legislador.

La victoria electoral lo único que determina es quien presidirá la sesión preparatoria que es la que se realiza con el nuevo cuerpo de concejales para elegir las autoridades. En este caso la presidirá José Comesaña por ser la persona de mayor edad de la lista ganadora.

En esa sesión los bloques proponen (o no) personas para los cargos y quien más votos obtenga, resulta electo. En caso de empate entre dos personas, define el voto del presidente.

Por ejemplo: en esta sesión preparatoria el bloque mayoritario (Frente Cambiemos) mociona como presidente a José María Comesaña quien –casualmente- va ocupar la presidencia. El bloque de Unidad Ciudadana puede proponer a Dematei o no proponer a nadie. Y el monobloque de Milhomme lo mismo. Se votan las mociones y quien reciba más votos es presidente hasta el 10 de diciembre de 2019.

En este milenio el tema de las presidencias del cuerpo ha sido bastante controversial. En el 2001 Selva fue electo presidente del cuerpo luego de pujar con parte del justicialismo gioscista que no quería saber nada con darle el cargo al hombre que los había enfrentado.

En el 2003 no hubo inconvenientes para que sea Mariano Castelucci; pero en el 2005 se produjo una ruptura: mientras Selva impulsaba la reelección del joven escribano, ediles del bloque selvista mocionaron a David Valerga quien –acuerdo político mediante- recogió votos de los bloques opositores y se alzó con la presidencia contra la voluntad del intendente. A mitad de su mandato –y merced a un pedido del oficialismo- se puso en debate el recambio de autoridades y ahí asumió Martín Zubeldía.

En el 2007, tras el triunfo de Carlos Selva, asumió la presidencia Marcelo Denápole que fue la persona que más tiempo ocupo la presidencia del cuerpo. Desde aquella llegada hasta fines del mandato de Selva con una interrupción de dos años, período durante el cual volvió a la presidencia Zubeldía.

Con la intendencia de Ustarroz pasó a ocupar ese lugar Matías Dematei quien fue el encargado de tomarle juramente al actual intendente.

Y si bien el ex titular de PAMI tiene un fuerte respaldo popular, todo indica que inicia el último tramo de su carrera como presidente del cuerpo.

“Debemos ser respetuosos”

Matías Dematei –al ser interrogado respecto a este tema, sostuvo: “Debemos ser respetuosos de la voluntad popular, la gente eligió, y lo que decidan los concejales será lo correcto. Con la nueva conformación del cuerpo la mayoría la tendrá el Frente Cambiemos y fueron elegidos democráticamente: tienen la potestad de pedir el cargo de presidente. Yo nuevamente agradezco las muestras de afecto de los vecinos, felicito a los que han salido favorecidos por el masivo apoyo, pero no me ato a ningún cargo. En su momento podría no haber renunciado a mi empleo en PAMI, pidiendo una licencia política y reservar el cargo pero no me parecía correcto. No trabajo en esto para tener un puesto guardado y renuncié como me dicta mi conciencia. En el futuro trabajaré desde el lugar que sea siempre para la gente, más que nunca en busca de fortalecer la unión de los vecinos. No quiero más familias, ni amigos peleados o distanciados por cuestiones políticas”, sostuvo el edil.

Dematei sostuvo que la dirigencia política debe dar el ejemplo para sanar las heridas. “Tenemos que trabajar junto a la gente y por los vecinos que son los que quedan en el medio de estas peleas que fomentan esta gran división y odio que no conducen a nada. No voy a parar de trabajar en pos de que esto –por lo menos en nuestra ciudad- no ocurra y que todos trabajemos por lo importante. Para nosotros Primero está Mercedes y no es un slogan vacío, esto es lo que siempre hablamos con el intendente con quien me une una gran amistad y cada día me siento más orgulloso de acompañarlo y formar parte de este gran equipo que no ha parado de trabajar nunca”, enfatizó.

Para el actual presidente del cuerpo, la gestión comunal “desde el primer día demostró que se pueden hacer las cosas bien con mucho trabajo, con eficacia, transparencia y honestidad. Esta gestión tiene en claro que aun faltan muchas cosas, primero hemos saneado económicamente el municipio, cuidando el dinero de los mercedinos y optimizando los recursos. Lo hemos capitalizado en maquinarias y en todo lo necesario para poder dar respuestas a los problemas de todos los vecinos. Sabemos que el problema de cada uno es el más importante y nuestro deber es resolver cada uno de ellos” añadió. “Por eso mirando para atrás y viendo cómo estaba la ciudad nos damos cuenta que se lograron muchas cosas en 18 meses y Mercedes está mucho mejor. Pero lo mejor es lo que viene de ahora en adelante porque hoy tenemos lo más importante que son las herramientas”, opinó y cerró afirmando: “uno habla diariamente con muchos vecinos y todos reconocen que esta gestión trabaja mucho, con un gran compromiso y honestidad. Eso nos pone muy felices, sabemos lo que falta y no tengo duda que vamos a llegar a todos.”