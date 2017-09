“La gestión se focalizó en el centro”

El ex concejal del radicalismo Ignacio “Naco” Respuela evaluó el resultado de las PASO • Criticó duramente al kirchnerismo y a la gestión municipal actual “esperaba mucho más”, dijo.

Continuando con el análisis de las PASO y lo que serán las generales de octubre, el concejal mandato cumplido, y dirigente de la UCR Ignacio “Naco” Respuela efectuó un análisis sobre lo ocurrido y fue muy crítico. Por un lado, destacó la gestión que viene efectuando Cambiemos a nivel provincial y nacional; y por el otro fue muy severo en cuanto a políticas a nivel municipal.

Asegura que en octubre los resultados volverán a repetirse y que ello será bueno para la gestión municipal ya que el Concejo ejercerá más control resaltando una “oposición no obstructiva” de parte de Cambiemos en los últimos años.

¿Qué análisis podes hacer de los resultados de las últimas elecciones?

El balance de las PASO es altamente positivo. Es muy bueno porque consolida el cambio que se está produciendo en el país. Creo que la gente terminó de darse cuenta que el kirchnerismo fue una mentira en la Argentina, que el nivel altísimo de corrupción fue una de las causales fundamentales por las cuales la gente se apartó de esta fuerza en el país; y es la gente que se está dando cuenta que a pesar de la dificultad que está atravesando el país en este momento lo fundamental y es que esto se genera producto de la altísima inflación que dejó el anterior gobierno, el descalabro total en subsidios –fundamentalmente en tarifas -, el altísimo nivel de corrupción, inexistencia de obras públicas y en un relato que lejos de mostrar un país que había funcionado años atrás mostró un país arrasado.

¿Y qué crees que pasó a nivel local?

En Mercedes había una creencia de que las cosas acá se estaban haciendo relativamente bien y los votos demostraron todo lo contrario. La actual administración, a dos años de haber asumido y generado un nuevo gobierno después de tantos años del gobierno mediocre de Carlos Selva, sacó apenas el 26% de los votos. Lo que indica un nivel de disconformidad de la sociedad mercedina con la actual gestión.

¿Hacés esa misma lectura a nivel personal?

Totalmente. Yo esperaba mucho más de la actual gestión porque se venía de una gestión muy pobre.

Creyendo que haciendo muy poco se iba a lograr mostrar algo distinto y sin embargo se siguió en la misma. No vemos una ciudad distinta, mejor. Fundamentalmente en los barrios que son los que más necesitan de las obras municipales y es allí donde se observa una mayor ausencia del municipio. Me toca vivir en un barrio donde no hay asfalto y lo vivo a diario.

En los barrios es donde más ha perdido la actual gestión, cuando en la elección pasada fue todo lo contrario porque fue de donde recibió más apoyo.

¿Cuáles entendés que debieron ser las políticas abordadas por la nueva gestión?

Para mí fundamentalmente obras públicas. Lo que está haciendo el gobierno nacional. El haber encarado obra pública y mucha presencia en los lugares donde la gente tiene más necesidades.

Hubiera colocado más presencia del estado en la zona periférica, con maquinaria municipal, con arreglos, zanjeos serios, obras de cloacas y asfalto que no se han encarado. Todo ello a la zona más vulnerable.

Por el contrario, la actual gestión –contrariamente a lo que pregonaba – focalizó su gestión en el centro de la ciudad. Que si bien logró limpiarla un poco, iluminarla mejor quedó focalizado ahí y no en la periferia que necesita muchísimo.

¿Crees que es suficiente dos años de gestión para hacer esa evaluación?

Sin dudas. Si son suficientes dos años para evaluar un gobierno nacional, que es mucho más complejo, también lo son para el municipal porque es lo que se puede palpar más rápido.

Creo que es suficiente para darse cuenta si una gestión es mala, buena o muy buena. Y creo que esta gestión deja mucho que desear.

Si la sociedad mercedina hubiera entendido que se estaba iniciando al menos un cambio, por más que no logre evaluar en la totalidad, le hubiera brindado un mínimo de apoyo a la actual gestión. Más aún cuando el candidato a primer concejal es el hermano del actual intendente, con lo que uno preveía que podría haber andado mucho mejor de ser una gestión aceptada por la comunidad.

Creo que es un llamado de atención muy fuerte que tendrá que recibir la administración para ver si de una buena vez genera un cambio positivo.

Generalmente la gestión en la que la gente confía es siempre apoyada en los primeros años de gobierno. Es muy difícil que una gestión nueva pierda la primera elección después de haber asumido. Pero en este caso no solo la perdió sino que en el camino le quedaron ocho mil votos. Es muchísimo, cuando había sacado 18 mil votos en las elecciones anteriores.

Esto quiere decir que la gente de Mercedes no confía en el rumbo que se le está dando a la actual gestión municipal.

¿Crees que tuvo influencia las candidaturas en niveles superiores?

Sin lugar a dudas. Sobre todo siendo que el candidato de Mercedes fue colgado de la boleta de la multiprocesada Cristina Kirchner, la presidenta más corrupta de la historia genera costos también. Cuando uno va colgado de delincuentes en una lista influye.

Pero ellos adhieren fervientemente a Cristina, y por algo será. Ellos bancaron y apoyan un sistema que cuando estuvo en el poder fue altamente corrupto. Que se hagan cargo de eso.

¿Cuál es tu proyección de cara a octubre?

Creo que en la provincia va a incrementar su diferencia a favor Cambiemos, partiendo de un triunfo que fue casi un empate con el kirchnerismo. Y en Mercedes tal vez se mantenga o pueda aumentar la diferencia entre Comesaña y Ustarroz. Habría que verlo.

Creo que en general los números van a ser bastantes similares.

De todas maneras espero que la actual gestión reflexione y trate de darle un nuevo rumbo a la ciudad porque todos vivimos en Mercedes, y más allá de quién gobierne lo que todos queremos es que a Mercedes le vaya bien.

De repetirse el mismo resultado la proyección sería una amplia mayoría de Cambiemos en el Concejo ¿Crees que eso sería positivo?

Eso sería muy bueno. Siempre sostuve que es mejor que un intendente tenga un Concejo Deliberante con minoría. Eso le da a la ciudadanía la garantía de un mejor control de gestión, más aún cuando la mayoría – como el caso nuestro – es una mayoría no obstruccionista. Cambiemos ha demostrado que no ha obstruido en la gestión y de hecho a colaborado en lo que ha creído conveniente y ha planteado sus diferencias en aquellos proyectos donde se consideró que debía hacerse.

En consecuencia, creo que sería bueno y le haría bien a la democracia local, dándole una dinámica interesante a la futura gestión municipal.