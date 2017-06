La eterna guerra del agua potable













La concejal Repetto dijo que el agua de red estaba contaminada y Bandoni la contradijo • Desde el Ejecutivo comunal la intimaron a que acompañe los informes en los que basa su afirmación • Todo fue como corolario de un brote de gastroenteritis.

No es nuevo. Cada tanto aparece como tema recurrente las dudas en torno a la potabilidad del agua corriente que llega a través de la red.

Ahora fue la concejal de Cambiemos y bioquímica Alejandra Repetto quien lanzó la afirmación: “Lo importante es no tomar agua de red”, dijo el miércoles por la mañana en FM Santa María.

La edil afirmó que a raíz de un brote de gastroenteritis aguda que “comenzó el 19 de mayo (…) se hacen cultivos de la materia fecal y del muestro que se hizo de 15 pacientes, 12 dieron positivo para una bacteria Shigella que aparece en el agua de consumo por contaminación con agua servida” sostuvo. La edil afirmó que “como tenían todos una relación se llega a la conclusión de que hay un brote producido por aguas contaminadas”.

Repetto –quien destacó que había mantenido una reunión con el doctor Bandoni y con Mariana Ceriotto- afirmó que “se produce agua contaminada porque la red cloacal de Mercedes está colapsada desde hace mucho tiempo. El paso del tiempo hace que ocurran estas cosas” y luego afirmó: “Si el agua de consumo esta contaminada con agua cloacal, es porque la red cloacal esta colapsada… estamos?”

Para la bioquímica se llegó a esa deducción: “si tenemos un grupo importante de la población que está contaminada con esta bacteria, que te está indicando que es por agua contaminada, es muy fácil llegar a esta conclusión. La bacteria Shigella, es indicativa que hay contaminación en el agua, también hay esteriquia colli”, enfatizó y luego sostuvo: “Las consultas continúan, no solo han sido en el Hospital Dubarry también en los consultorios. Esto habla de que no es en un barrio determinado. Si tenés que van al hospital, pero también al consultorio privado se dan estos mismos casos, estamos hablando de que no es circunscripto a un solo lugar”, insistió.

Y luego sostuvo: “Lo importante es no tomar agua de red: potabilizar el agua, o sea poner dos gotas de lavandina por cada litro de agua. Con eso nos aseguramos que el agua se puede tomar”.

►“No hay ningún dato”

El director del “Blas L. Dubarry”, doctor Daniel Bandoni, contradijo a la edil Repetto al ser entrevistado en la Radio Pública. Aclaró que “no hay ningún dato” que el agua esté contaminada con gérmenes de las características de lo que se dice. “El agua es una de las vías de contagio, no podemos afirmar ni negar que sea exactamente esa la vía”, sostuvo en torno al brote de gastroenteritis y remarcó que no hay que alarmarse y “fue un brote como puede pasar en muchos lados”, confirmando que “ha ido desapareciendo” este brote con el paso de los días. De hecho afirmó “hoy (por el jueves) no hubo consultas, ayer solamente tres y dudosas. No hay peligro ni se debe asustar a nadie”

“Según lo que dicen en el municipio el agua no estaría contaminada. Eso me han referido en estos días, aunque la precaución hay que tomarla igual. Hay cosas que no aparecen en los análisis. Por ahí hay gente que tiene pozos en su casa y hay que toma precauciones en esos casos”, expresó. “Yo no analicé el agua, y no puedo decir que esté contaminada, hay que preguntarle a gente del municipio, y no sabemos de donde proviene el origen de este brote. Solamente tomamos medidas de protección. El germen es Shigella y Escherichia Colli, en los cultivos se encontraron estos dos” sostuvo y pidió que donde no hay cloacas o se obtiene agua a través de un pozo se haga hervir el agua y sea clorada con dos o tres gotas de cloro por litro: “yo no alarmaría a la gente”, indicó el director del Hospital y resaltó que “no hubo ningún caso grave”: “Hay que tranquilizarse un poco”, expresó. “El brote de enterocolitis existió pero no necesariamente tenga que ver con el agua”, afirmó el director del Hospital y explicó que le dio el mismo informe por escrito al director de Salud y a los concejales del Frente Cambiemos, que se lo solicitaron, y dejó entrever que la contaminación también pudo venir por verduras mal lavadas.

►Habla el director de Salud

En tanto el doctor Pablo Cassiani, titular de la Secretaría de Salud, explicó que los análisis que realizan del agua de red dan negativos en cuanto a contaminación, y opinó que es “irresponsable” el accionar de los concejales del bloque del Frente Cambiemos.

“Nosotros analizamos el agua semanalmente, y los resultados de bacterias dan negativos. Pese a eso hicimos una auditoría interna y mandamos a analizar a un laboratorio privado, y también dio negativa la muestra. Además mandamos a analizar el agua a la Universidad Nacional de Luján, y estamos esperando los resultados, que estarán para el martes. No hay nada que nos haga pensar que no puede ser la fuente el agua de red”, enfatizó.

“Me parece una irresponsabilidad muy grande de parte de los concejales de Cambiemos, salir a dar informaciones y aseveraciones que el propio director del Hospital Dubarry no da. Cuando uno habla a la población sobre temas de Salud no puede basarse en supuestos sino en cuestiones reales”, completó.