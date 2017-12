Juraron los nuevos concejales en el HCD

En el recinto del HCD se llevó a cabo la jura de lo nueve concejales electos en la elecciones pasadas • Juraron Juan Martín Andrés, Mariana San Martín y Gerónimo Ustarroz por el Frente Mercedino – Unidad Ciudadana y Esteban Biagini, Marilina Bustelo, María Evangelina Cabral, José María Comesaña, Gustavo Mangoni y Sabrina Viñales por el Frente Cambiemos.

En la tarde del lunes se llevó a cabo la jura y toma de posesión del cargo de concejales de los nueve vecinos electos en las pasadas elecciones de octubre. Con un gran marco de público presente, el presidente del Concejo Deliberante Oscar Albini, junto a la secretaria Yolanda Gorosito – y con la totalidad del Cuerpo presente – tomaron el juramento a cada uno de ellos. Así fueron puestos en funciones los flamantes ediles: Juan Martín Andrés, Mariana San Martín y Gerónimo Ustarroz por el Frente Mercedino – Unidad Ciudadana y Esteban Biagini, Marilina Bustelo, María Evangelina Cabral, José María Comesaña, Gustavo Mangoni y Sabrina Viñales por el Frente Cambiemos.

Tras el acto formal, los presidentes de cada uno de los bloques representados hicieron uso de la palabra. El concejal Carlos Milhomme expresó: “Quiero compartir públicamente el agradecimiento y muestra de afecto, y el compromiso de la tarea política que los compañeros concejales siempre ha demostrado; y la perspectiva de un Concejo que viene lindo. Sinceramente, uno que tiene unos pocos años aquí dentro te das cuenta que se renuevan las esperanzas, que la emoción te embarga sí o sí y no lo podés evitar y que fundamentalmente los sueños te dirigen el día. Por eso desde el frente Renovador les queremos dar la bienvenida, queremos quedar en absoluta predisposición para el trabajo y creo que será interesante, y que seguramente todos ustedes van a estar a la altura. Les doy la bienvenida y el mejor deseo para este periodo que comienzan como concejales”.

Seguidamente, el concejal Matías Dematei, señaló: “Quiero darle la bienvenida a todos. Nos pone muy contentos poder abrirle la puerta de este Concejo a todos los que llegan a trabajar como lo venimos haciendo desde hace tiempo. En la discrepancia y en la diversidad es sobre lo que tendremos que trabajar y buscar unirnos para trabajar por todos los vecinos, que es lo importante. A todos los que formamos este bloque nos pone muy felices poder abrir las puertas, y aprovecho la oportunidad para saludar al señor presidente. En este tiempo que hemos trabajado juntos he conocido una gran persona, con quien tengo un gran afecto y me pone feliz verlo en ese lugar. Bienvenido a todos los compañeros y estoy seguro que vamos a poder trabajar por una Mercedes mejor y una sociedad más justa”.

En tanto, Edgard Killmeate manifestó: “Es una satisfacción muy grande estar hoy recibiendo a todos los nuevos concejales. Es toda gente conocida y vamos a hacer un trabajo en conjunto por el bien de la ciudad. Y sobre todo le doy la bienvenida a los nuevos concejales que se suman al bloque de Cambiemos”.

Por su parte, el presidente Oscar Albini expresó: “Quiero darle la bienvenida a todos los concejales. Agradezco profundamente el cargo con el que me han honrado en la presidencia por unanimidad y volver a reiterar que será una presidencia de puertas abiertas como ha hecho en estos dos últimos años Matías (Dematei) para todos los concejales y funcionarios municipales, y porqué no provinciales porque buscaremos aunar criterios para avanzar y que nuestra ciudad siga mejorando día a día. Quedo a disposición y no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes”.

La sesión finalizó y se dio un momento muy emotivo entre las familias y militantes presentes que se acercaron a acompañar a la nueva conformación del Cuerpo, entre los que estuvieron presentes el diputado nacional Eduardo de Pedro y el diputado provincial Santiago Révora.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.