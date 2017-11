Juanita: campeona con River Plate

Futsal nacional. La niña que, con su pasión por la pelota, fue quien impulsó el fútbol femenino oficial • Se fue a jugar al fútsal del equipo millonario y este fin de semana festejó un escudeto.

Juanita quería jugar al fútbol. Tanto insistió que pudo hacerlo el año pasado en el Torneo de Fútbol Infantil de la Liga Mercedina de Fútbol, siempre con la condición de que los rivales no protestaran los puntos. Como la situación era delicada porque la entidad rectora local entendía que el seguro no cubriría ninguna lesión, se fue a jugar al futsal a River Plate, no sin antes provocar las condiciones que incitaran a crear en Mercedes la liga oficial de fútbol femenino; y ya es campeonas.

►Sueños cumplidos

Las Cuarta y Tercera División de River Plate visitaron al mismo rival, Kimberley, en busca del título del Torneo Clausura, y se salieron con la suya

Las más chiquitas, en donde juega la mercedina Juana Cángaro, estaban igualadas en puntos con el conjunto de Villa Devoto, por lo que se venía una apasionante definición.

El encuentro comenzó favorable para las Millonarias, ya que terminaron el primer tiempo 2-0 arriba con tantos de Eveyln Domínguez Acuña y la goleadora Brisa Galeano. En la segunda mitad, Kimberley atacó con Jazmín Della Vedova como arquera jugadora, y fue ella quien logró descontar para las Celestes.

Con el correr de los minutos el resultado no se modificó, y el silbato del final dio lugar para los festejos de la Cuarta División, que de la mano del técnico Franco Lastra y Marcelo Fernández, se consagró campeona con 30 puntos -diez partidos ganados y uno perdido-. Y Juanita –que parece que todavía no es hincha de River, gritó: campeona.

Su mami, Mercedes Rothermel quien la acompañó y sostuvo con fuerza el sueño de Juanita de jugar al fútbol dijo: “Felicitaciones!!! Estamos felices por vos, el sacrificio y tú compromiso con el deporte da su fruto. Queremos agradecer a cada uno de los que colaboraron este año para que Juana pudiera viajar a entrenar y a los partidos. Estamos más que agradecidos con todos!!! Juana te queremos!!!”