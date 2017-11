José Cestari: “Seguiré al servicio de la gente”

El próximo lunes será la última sesión ordinaria en el HCD, y con ella la despedida de varios concejales • El edil asumió en el 2009 de la mano de la Coalición Cívica y en el 2013, volvió a ser electo pero por el partido que fundó: el MIC.

El próximo lunes será la última sesión ordinaria del periodo legislativo 2017, y con ella la despedida de varios ediles de la función. Uno de los concejales que terminan su mandato es José Cestari.

El edil asumió en el 2009 de la mano de la Coalición Cívica, como parte del CC-ARI Mercedes. En el 2013, volvió a ser electo pero ya partido MIC del que fue uno de los fundadores y en su primera presentación logró la banca tanto para él como para Juan Carlos Badano. También fue pre candidato a intendente en las PASO del Frente Cambiemos.

Este año, Cestari no se presentó a renovar su banca y está -desde la aparición del Cambiemos- en un monobloque y en el marco de un nuevo espacio vecinal que dio a llamar Agrupación Vecinal Mercedina.

“Estoy muy feliz de haber desarrollado durante ocho años la labor de concejal. En primer lugar agradecido a todos los ciudadanos que me acompañaron con su voto en su momento, y también a los que en todo este tiempo me acercaron ideas para desarrollar.

Estoy muy satisfecho por la labor realizada. Es una etapa más de la vida y creo que el ser funcionario legislativo es grato en muchos aspectos. Por supuesto es algo muy gratificante también estar al servicio de los vecinos. A mí me gustó mucho y creo que si bien seguiré haciendo política desde otro lado es una etapa concluida”, aseguró.

Dos periodos

Realizando un balance de su paso por el Concejo Deliberante, Cestari recordó: “En la primera etapa hemos desarrollado varios proyectos, aunque siempre estando en minoría en el HCD. Y muchos de ellos derivaron en ordenanzas tiempo más tarde como el caso del patrimonio histórico. Luego vino otra etapa en la que me distancié de Carrió, comencé a formar un partido vecinal y participamos de las legislativas con mucho éxito realmente porque pudimos ingresar dos concejales sin ningún tipo de apoyo económico de ningún lado. El logro fue de toda esa gente que me acompañó en ese momento”.

“Más tarde llegó otra etapa más de un acuerdo con el Pro y Cambiemos, en el cual Juan Carlos (Badano) decidió seguir con Cambiemos y yo como vecinalista. Tuve que cambiar el nombre del partido porque en ese momento tuve diferencias con la dirigencia local, donde me acusaron de cosas -que se comprobaron con los hechos- que no se dieron. En aquel momento –entre otras cosas- decían que yo era del Frente para la Victoria. Tengo muy buena relación con todos los concejales y no por eso estoy dentro de su color político”, expresó a la vez que sostuvo que “son cosas menores esas, lo importante es haber desarrollado mi labor y no solo los proyectos de uno que fueron educativos, ambientales, y patrimoniales sino también muchos proyectos que tenían que ver con servicios y necesidades de los vecinos. Eso se vio como algo obvio que tenía que hacer el municipio, pero el planteo constante de la gente. Si bien en su momento generó una crítica, después fue el caballito de batalla del FpV en su momento y de Cambiemos ahora. Y eso está bueno, porque es reflejar las necesidades vecinales a través del HCD”.

Algunos logros

Cestari, además, indicó que si bien no todos sus proyectos fueron aprobados, hoy ve con satisfacción el inicio de algunas cuestiones que fueron planteadas por el desde su tarea legislativa. “Después se aprobaron muchas ideas, que no son de uno sino de la gente que se acerca y que uno va elaborando. Así vemos por ejemplo el caso de la delegación municipal en Gowland, que fue un proyecto que presentó gente antes que yo, yo lo hice en 2011 y hoy algo se está haciendo independientemente de esa ordenanza. Lo mismo pasó con los semáforos inteligentes, y así varias cosas más. Lo que importa es que se hagan las cosas y se resuelvan las necesidades vecinales. Después quién lo presentó, antes o después es anecdótico”.

En tanto, sostuvo: “Creo que más allá de haber presentado proyectos en específico, creo que lo que se está logrando hoy de los consensos es muy importante. En política es lo mejor que puede ocurrir. Por supuesto que hay que debatir, pero también consensuar. Últimamente se están votando muchas cosas que tiene que ver con el acuerdo de todos los bloques” y agregó: El que más me gustó trabajar y tengo la satisfacción de que se esté desarrollando es el proyecto “La escuela en el Concejo”, que es una iniciativa para escuchar a los chicos. Y fue grato realmente”, enfatizó.

“El balance para mí ha sido muy bueno, fue una etapa de mi vida muy importante el haber sido concejal y voy a estar al servicio de la gente siempre. Y creo que corresponde también, pido disculpas si ofendí a alguien”, reflexionó.

Por ahora, a casa

En cuanto a si continuaría en política, indicó: “Por ahora me voy a tomar un descanso y después veremos. La puerta no la cierro. Creo que voy a seguir trabajando para Mercedes. Cierro esta etapa muy contento y agradecido con toda la gente y con quienes fueron mis compañeros en estos dos periodos”.

“En todas las etapas de la vida, cuando se deja un espacio se hace un duelo. En este caso lo tengo madurado, y estos dos últimos años traté de dedicarme a lograr consenso y trabajar en conjunto con todos los bloques”, sostuvo.

Sobre la nueva conformación del HCD que asumirá el 10 de diciembre indicó: “Está bien que entre gente nueva, joven y haya una renovación del Concejo. Toda esa gente va a ir aprendiendo y creo que es algo muy positivo. Tienen que surgir nuevos cuadros de legisladores”.

Por último, y en cuanto a lo que le depara el futuro próximo, manifestó: “Voy a seguir trabajando en la docencia, vengo con mucho trabajo pero ya estoy renovado y con energía. Me encanta lo que hago y voy a seguir trabajándolo. Cuando haya temas importantes seguramente daré mi opinión. Seguramente voy a seguir haciendo política, continuaré trabajando con un grupo de gente con el que venimos trabajando”.