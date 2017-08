“Es imposible que la empresa abone otro premio adicional”: Apesteguía

Sergio Apesteguía, apoderado de Aceros Borroni, explicó que más allá de la buena voluntad de las partes y la postura del Ministerio de Trabajo es muy difícil que se llegue a un acuerdo.

“Es que el despido –para la empresa- es un caso cerrado por diversas cuestiones que no vienen al caso aclararlas. Pero tampoco es razonable que por un despido, se termine en esta instancia”, sostuvo acertadamente el letrado para quien lo normal hubiese sido que se inicie la demanda judicial. “Podrán decir que temen por las fuentes de trabajo, pero al final del camino estamos hablando de un solo despido: no amerita que sea un conflicto colectivo”, razonó el letrado.

En torno a las otras dos cuestiones (el premio y los supuestos pagos en negro) Apesteguía sostuvo que “lamentablemente es imposible que la empresa abone otro premio adicional. Es de público conocimiento que la industria metalúrgica no está atravesando el mejor momento, así que no es posible pensar en incrementar un premio que –por otra parte- se abona por encima del Convenio de Trabajo” enfatizó el letrado. No es menor recordar que en febrero último el vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Juan Carlos Lascurain, aseguró que en ese sector industrial se perdieron 9 mil empleos y que hubo 11 mil suspensiones en el último año.

“Como no existen pagos en negro, no tenemos nada que rever en ese sentido”, sostuvo Apesteguía.

Desde la empresa rechazaron la idea de que existen pagos de sumas en negro. “Eso igualmente lo determinará la AFIP después de la inspección que se realizó en la planta de Mercedes y en Hurlingham en forma simultánea pocas horas después de dictada la conciliación obligatoria”, sostuvieron voceros de la firma.

Ahora resta conocer la postura que tomará el sindicato cuando el viernes próximo se dicte el cierre de la conciliación obligatoria.

Si se llega a convocar a un paro y el mismo se desarrolla en similares términos que el anterior, habrá que ver el papel que juega la justicia ante la denuncia que realizaron algunos trabajadores buscando que se les garantice el derecho a trabajar.