“Humedad de los días”, disponible durante un mes

La muestra de Martina Swinnen, “Humedad de los días”, fue inaugurada oficialmente el lunes. Es parte del ciclo impulsado por la Dirección de Cultura. Podrá visitarse hasta mediados de noviembre.

El lunes por la noche se inauguró oficialmente la muestra “Humedad de los días” de la artista plástica Martina Swinnen. Fue en el foyer del C. C. Teatro Int. Dr. Julio C. Gioscio, donde mes a mes se presentan propuestas inéditas de artistas emergentes de nuestra ciudad y alrededores.

La apuesta de la Dirección de Cultura se fortalece con el paso del tiempo y genera así cada vez más concurrentes a la iniciativa.

Quien estuvo a cargo de la inauguración fue Gabriela Florella, colaboradora inagotable de la cartera cultural, quien agradeció la presencia de los asistentes y recordó el trabajo que se viene desarrollando en ese cálido espacio: “Pensamos siempre en que sea un lugar para que los jóvenes artistas puedan exponer. Creemos que es un espacio con una dimensión particular que permite apreciar el arte y a la vez que anima a que puedan presentarse todos los que quieran mostrar sus trabajos”.

Frente a un público que se presentó en íntima relación con la protagonista de la noche, tomó la palabra el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Matías Dematei, para expresar su satisfacción al ver la calidad de las obras de una artista joven impulsada por su familia. “Es importante que a través del arte se puedan expresar tantos sentimientos y vivencias. Y tener un lugar donde poder mostrarlo es una posibilidad que no siempre se tiene, así que aprovecho para felicitar a la Dirección de Cultura por el trabajo que vienen realizando”, sostuvo el edil.

El turno de Martina Swinnen llegó luego de recibir las felicitaciones correspondientes. Tomó la palabra para agradecer el acompañamiento y culminar su corto discurso reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Humedad de los días” estará disponible para ser visitada durante un mes en el primer piso del Centro Cultural y podrá visitarse en los horarios de atención de las oficinas de la Dirección de Cultura y siempre que el teatro de nuestra ciudad esté abierto.