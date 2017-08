“Corazón de luz y sombras”: un homenaje a Jorge Fandermole en el MAMM

26 Shares

El próximo sábado 19 habrá un homenaje a Fandermole en el MAMM. Cantarán Karina Tomassi, Virginia Altube, Marilina Erramuspe y Mariel Solari.



Hay tareas que parecen quedar, como una obra en permanente construcción, pendientes de todo tiempo y espacio. Hay necesidades. Hay deseos pospuestos y hay luz. Hay una realidad que a veces son varias realidades. Hay dependes. Hay proyectos y hay noción. Nación, Patria. Hay corazones que laten. Que suenan y se escuchan si el pecho está cerca del oído. Lub-dub. Si está lejos, también se escuchan.

Hay un hombre que se apellida Fandermole. Jorge Enrique Fandermole. Y que es, para muchos, considerado uno de los músicos más importantes de nuestra tierra. Los que lo conocen saben que su música suena diferente al común de las músicas. Es su composición la que pareciera moverse en otra banda de sonido, distinta al resto.

Parece contradictorio: Fandermole no resulta ser, en principio, todo lo popular que debería ser. Las injusticias de un arte llena de injusticias. Entenderlo no siempre es una tarea accesible en tanto el escuchador no se disponga a correrse del lugar de confort en el que se ubica cuando la música suena. Una pasada, tal vez, no resulte suficiente. Quizás deban hacerse algunas cuantas más para que se impregne en la piel el mejor Fandermole. Entrar en su mundo requiere cambiar los códigos. Sin este paso, la búsqueda queda a mitad de camino. Lo que propone es una especie de contracultura musical.

Mariel Solari, Virginia Altube, Karina Tomassi y Marilina Erramuspe serán las cantantes que homenajearán con las melodías que salgan de las guitarras de Walter Perruolo e Ignacio Delagnes a este músico tan complejo como bello. Lo merece, sin dudas. Y merece que sean estas cuatro mujeres de sentir profundo y voces de terciopelo las que realicen ese homenaje.

Nacido en 1956 en Pueblo Andino, un lugarcito pegado al gran Rosario, dentro del Departamento Iriondo, ha escrito canciones de extrema sensibilidad como “Oración del Remanso”, “Solo” y “Canción del Pinar”. Gran parte de su obra será interpretada por estas cuatro artistas magníficas, el próximo 19 de agosto a las 20hs en el Museo de Arte de la Municipalidad con una entrada de $100.

Bajo el nombre de “Fander, corazón de luz y sombras”, el espectáculo propone un viaje al medio del alma en vertiginosos acordes de música popular.