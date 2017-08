Grandes emociones y enseñanzas dejó la primera chocleada solidaria

Se realizó el jueves con la participación de estudiantes y docentes de las escuelas Agraria, Técnica N° 2, Industrial, San Patricio, Madre Camila Rolon y Colegio Nacional junto a colaboradores de distintas entidades • Ya se prepara la edición 2018

El jueves se realizó la primera Chocleada solidaria en nuestra ciudad. Se trata de un programa social y solidario creado en 2005 promovido por la Fundación Movilizarse.

La idea de esta iniciativa llegó a nuestra ciudad de la mano de los ingenieros agrónomos Sandra Almada y Lionel Camps, y de Guillermo Repetto, hoy parte de Movilizarse. En una intensa cruzada lograron rápidamente la colaboración en este emprendimiento del productor Abel Boero, quien abrió la tranquera de su campo para que se pueda llevar adelante la iniciativa que no solo favorece a los más necesitados mediante la Fundación, sino que también fue a beneficio de dos instituciones de la ciudad: CAIDIM y Granja Arco Iris.

Cientos de estudiantes y docentes de las escuelas Agraria, Técnica N° 2, Industrial, San Patricio, Madre Camila Rolon y Colegio Nacional junto a colaboradores de distintas entidades como la Cámara Económica Mercedina, Sociedad Rural de Mercedes, Consejo Escolar, municipalidad de Mercedes y Movilizarse realizaron la ardua tarea de recolectar a mano casi dos hectáreas de maíz para que con la venta de los granos, se puedan lograr los objetivos propuestos.

Esta iniciativa moviliza a la sociedad en general y a alumnos de nivel secundario en particular en beneficio de miles de personas que no conocen, miles de niños que no tienen garantizado un plato de comida diario; y a su vez a instituciones de nuestra ciudad. Cabe destacar que no se trata simplemente de la recolección de maíz, sino que este es llevado luego para su comercialización y de allí reunir fondos para las distintas entidades sino que también fue una jornada de reflexión y trabajo en valores.

Muchas emociones

Dos de los impulsores de esta iniciativa, Sandra Almada y Guillermo Repetto se mostraron emocionados y satisfechos con la hazaña lograda. Tanto, que aseguraron que van por más y ya pronto se iniciará la siembra de maíz en tierras donadas por la Escuela Agraria N° 1 para el emprendimiento.

La iniciativa contó con innumerables aportes de la comunidad mercedina. Alberto Gil, un transportista de la ciudad aportó los colectivos para que los alumnos de las escuelas puedan llegar hasta el predio, ubicado en ruta 41, también La Serenísima y Tres Arroyos realizaron un aporte para el desayuno de los chicos en el predio.

No solo fue la recolección, hubo mucho trabajo desde la organización del encuentro con colaboración de distintos actores e instituciones de la ciudad que aportaron su grano de arena para hacer posible la jornada. “Llegamos temprano para armar todo. La Sociedad Rural nos donó las parrillas y tablones, la municipalidad aportó una pala para el trabajo a la cosechadora, la maquinaria, y un camión, el flete, y toda la logística de la planta de cereales también fue donado para poder llevar el maíz por Manuel Punte. Muchas personas de distintas entidades fueron parte hasta de ayudar a hacer los choripanes y organizar el almuerzo de todos los que estábamos ahí. Fue una logística impresionante”, remarcó Repetto.

Alrededor de las 10 de la mañana, tras la capacitación, comenzó la ardua tarea de la recolección. “Alrededor de 250, más colaboradores fuimos parte de este emprendimiento. La verdad fue hermoso y muy emocionante. Uno veía a los chicos cómo se iban contagiando y le daban fuerzas a uno”, resaltó Almada.

“Los chicos terminaron muy motivados. Cansados, obviamente, pero realmente les llegó el trabajo que hicimos”, resaltó Repetto a lo que Almada agregó: “la mayoría de los chicos entendió esto de que lo que se recolectaba se traducía en platos de comida que se compraban para otras personas. Y eso fue un motor, se dieron cuenta de lo que era trabajar por el otro, lo que era un objetivo fundamental del proyecto. Creo que fue un salgo sumamente positivo, sumando que se trabajaron un montón de valores más en esa jornada y vínculos entre ellos sin distinción de una entidad educativa”.

Lo que se cosechó el mismo jueves se llevó un camión, que fue donado para llevarlo a la venta, y con ese dinero la fundación compra alimentos no perecederos que se donan a la Fundación Conin y Cáritas.

Mientras que todos los aportes de las empresas mercedinas y de la zona que se sumaron al proyecto permitirán hacer los aportes a las instituciones mercedinas. Para la Granja Arco Iris se adquirirán reflectores, colchonetas y material didáctico; y materiales de limpieza de aquí a fin de año donado por una empresa local. En tanto, CAIDIM solicitó colaboración para la compra de una apertura doble, una trituradora de vidrio, y techar una rampa. “Tenemos ya la abertura, y creemos que se llegará bien con lo que es el techo y la mano de obra del mismo. Tenemos comprometidos más aportes y veremos si llegamos a todo el objetivo, aunque sabemos que es ambicioso”, señalaron y agregaron: “a pesar de que quizás no lleguemos a todo estamos satisfechos porque al ser la primera iniciativa se logró mucho, pero sobre todo vemos el trabajo que se hizo con los chicos que creemos que van a sentar las bases a largo plazo. Pero no bajamos los brazos porque es un camino de concientización hacia todos los sectores de la sociedad”.

Ir por más

Entre los meses de septiembre y octubre se realizará la actividad de siembra de las nuevas dos hectáreas gracias al aporte de la superficie donada por la Escuela Agraria y la donación de los insumos por parte de diferentes entidades.

“La idea es poder continuar esta iniciativa y nuestro próximo objetivo será lograr que participen todas las escuelas secundarias de la ciudad”, manifestaron.

“Realmente es una actividad que moviliza mucho. Y apostamos a este proyecto, pero sobre todo agradecemos a todos los que confiaron en nosotros tanto sea para realizar un aporte a esta iniciativa como para ser parte de una jornada de mucha emoción”, concluyeron.