Gastón Ayala: “Para mí cada instalación es una contribución al planeta”

Tiene una profesión poco común pero que va en auge: instalar sistemas de energías alternativas y renovables • Además de realizar instalaciones domiciliarias está abocado a proyectos más grandes con los que aspira a aportar su granito de arena para mejorar el estado del planeta y bajar la contaminación.

Por Yesica Landola

Gastón Ayala es un mercedino con una labor poco común y a la vez interesante. Es proyectista instalador de energía térmica y fotovoltaica. Decirlo así nubla la vista y no se comprende, pero básicamente se dedica a instalar sistemas de energías alternativas y renovables. Algo que en el último tiempo ha tomado una fuerte relevancia sobre todo con la cuestión del agotamiento de los recursos y el cambio climático.

Nació en Mercedes el 3 de mayo de 1979. Al terminar sus estudios secundarios comenzó a trabajar en una distribuidora. Después de dos años optó por dedicarse a cortar pasto, emprendimiento que creció mucho logrando a tener cinco empleados y un importante número de clientes. Pero cinco años después sufrió una lesión en la cintura y se vio desbordado por el trabajo

A los 26 años comenzó a estudiar on line en Sensolar, en España y se recibió como “Proyectista instalador de energía térmica y fotovoltaica”.

Luego comenzó a participar de distintos cursos y seminarios en el INTI y a dedicarse laboralmente a la instalación de sistemas de energías renovables.

Desde hace 18 años está en pareja con Laura Martinelli, con quien se casó hace diez. Tiene dos hijos: Santiago (5) y Carola (2) y busca ser un padre presente, realizando distintas actividades con ellos e introduciéndolos en el cuidado ambiental.

¿Qué te habilita laboralmente tu título (que es poco común)?

El curso que hice me habilitaba en un principio a hacer instalaciones hasta tres pisos. Tenés que estudiar bastante… (ríe) Hay muchas materias para las que tuve que ir a profesores particulares. Y después de hacer el curso tenés que salir a la práctica.

Empecé con una empresa de Buenos Aires y este año estuve en un proyecto en Arribeños, en la provincia de Buenos Aires a diez kilómetros de Santa Fe donde se hizo una planta solar de 500 kilowats. Son dos mil paneles solares los que se colocaron y tuve la suerte de participar de eso con gente muy capacitada, también argentinos. Y el supervisor nuestro había estado en Sudáfrica, entre otros lugares y es un proyecto de una ingeniería muy importante.

Hoy en día estoy enbarcado con una empresa alemana con un proyecto nuevo, relacionado a lo que ya hice que estamos tratando de ponerlo en práctica.

La verdad que se abrió un abanico muy importante y lo más interesante de todo esto, más allá de estar en plantas grandes y demás, es el bien que le haces a todos con estas implementaciones.

Si te ponés a pensar lo que tenés que tener para vivir se resume en salud y un lugar sano para vivir.

Actualmente hago instalaciones de todo lo que es generación de energía y lo que es agua caliente para aguas sanitarias de viviendas, climatización de piletas, generación de energía para viviendas con recursos renovables.

¿Está nuevamente en auge la generación de energía renovable?

Yo estudié en el 2006 y en Argentina no encontraba información sobre el tema. Incluso en el mundo no había demasiada información, no era tan fluido como ocurre ahora.

Hace varios años se había dado una tendencia por la energía solar, pero después el tema desapareció. Y ahora empezó de nuevo.

Hoy en día hay mucha más información y es más fácil. Siempre digo, quizás es mucho más fácil que la persona pague la luz que se la genere uno mismo. Esa es la tendencia del sistema. Pero cuando te das cuenta que no dependes de pagar todos los meses algo, o lo mejor de todo cuando vez que no consumís, que no dañas es algo impresionante.

Cuando arranqué con esto era más que nada pensándolo a nivel laboral, desarrollar una empresa, crecer económicamente. Pero hoy en día pienso que con cada calefón que coloco o con un sistema de generación en una vivienda estoy haciendo un bien, y contribuyendo -aunque sea- con poco al planeta y a toda la humanidad. Hoy lo tomo por ese lado. En números –por darte un ejemplo- la cantidad dióxido de carbono que dejás de tirar por poner un calefón solar en el año es equivalente al peso de un camión. Si en un año, por hacer esta instalación una persona deja de tirar esto al ambiente imagínate lo que ocurriría si todos los hacemos. Y eso es gratificante, y más cuando tenés hijos. Te sentís bien porque hacés algo, y cuando ves que ocurren desastres naturales te lleva a pensar que estás contribuyendo aunque sea con un granito de arena para que esa situación cambie. Porque todo eso que está pasando, o cuando ves por la tele que hay lugares en el planeta donde la gente se queda sin agua también es culpa nuestra, de los seres humanos. Nosotros todos los días contribuimos a que sea así.

Y me preocupa porque se viene una época de mucha tecnología, sí… pero también de mucha contaminación y algo tenemos que hacer. Entonces tenemos que ocuparnos.

¿Y esto, además de instalar los paneles y demás, lo canalizas de alguna otra manera?

He dado charlas en los colegios, y hablo con los chicos sobre el tema. Al principio no pensé en los alcances, era aportar mi granito explicándole a los chicos sobre estos sistemas de energía renovable. Después me encontré con distintos conocidos que me preguntaban qué le había dicho a sus hijos en la escuela porque eran “retados” por sus hijos si dejaban la canilla abierta, prendían luces innecesarias y cosas por el estilo.

Y la verdad que es gratificante porque uno se lo dice a los chicos sobre todo porque a ellos les estamos dejando el planeta como está. La idea no es que sean fundamentalistas ecológicos, porque yo tampoco lo soy. Pero sí que aprendamos que el tiempo que estamos en este planeta pongamos un poquito cada uno para estar mejor y que los que vengan después que nosotros estén mejor todavía.

¿Qué se necesita para cambiar y tomar conciencia?

Creo que este tema debería ser una agenda de Estado en todos los niveles. Pero algo con continuidad no que se quede en los cuatro años de gestión de una persona.

Como pueblo tenemos que estar involucrados en el tema ambiental porque es lo que vivimos, o lo que vamos a terminar viviendo si no le ponemos un alto. Porque hoy la mayoría lo ve por la televisión y no se imagina que le puede pasar hasta que le pasa.

El tema ambiental tenemos que tomarlo más en serio porque los problemas van a ser muy serios. En mi trabajo conozco gente que me dan a conocer las proyecciones ambientales que se viene y realmente te da miedo. Recuerdo que en el 2015 me dijeron que para el 2020 la mitad de la provincia de Buenos Aires iba a estar inundada. Y estamos en 2017 y ¿cómo estamos? Y esas son informaciones que llegan a los gobiernos, que se informan por distintos medios y muchas veces con tiempo para actuar. Pero lamentablemente no se hace nada o no se hace lo suficiente.

Se pronostica que habrá nueve mil millones de personas para el 2050 y todavía están estudiando para abastecer de energía a toda esa gente y lo que es peor no se sabe qué hacer con toda la basura y desperdicio que van a ir generando a causa del consumismo. Porque todo lo que consumimos, y a la velocidad que lo hacemos, va a parar a la basura.

Creo que el compromiso lo tenemos que tener nosotros como sociedad independientemente de quién esté en el gobierno porque es un problema de todos.

Cuando se habla de energía por paneles solares se piensan una serie de cosas que me interesaría que se desmitifiquen si es necesario. Por ejemplo ¿es más caro que la energía eléctrica?

Depende de cómo se lo mire… Hoy en día, y en base a las facturas de energía que están llegando un calefón solar por ejemplo en menos de un año lo pagás. O generarte la energía para tu casa, es caro porque estamos hablando de equipos de alrededor de 90 mil pesos para arriba, pero para quien paga por ejemplo 1.500 o 2000 pesos por mes de luz, o un gasto de 24 mil pesos al año para hacerlo más general, en cuatro años recuperas la inversión.

Sobre todo porque son sistema que tienen una vida útil de 30 años.

Tengo muchas casas muy humildes que han adquirido un sistema que vale 24 mil pesos, y se generan luz para ellos.

En realidad va en base al bolsillo de cada uno, y si se saca la cuenta en realidad no es caro.

Y hoy en día se están abriendo muchos créditos, y esta semana se aprobó con media sanción de diputados una ley que permitirá que se pueda volcar la energía que generas a la red eléctrica. Son sistemas grandes, como por ejemplo el que tengo en mi casa.

Pero esa ley va a permitir que se larguen créditos para colocarse calefones solares con una tasa cero a cinco años. Y el calefón solar hace una reducción de energía de un 80% al año del gasto que se tiene de la factura de gas o de luz.

El hecho de que el Estado acompañe este tipo de cosas es buenísimo porque va a permitir un acceso más masivo a este tipo de sistemas que a su vez ayudan a bajar la contaminación.

Otra duda que surge ¿genera la misma cantidad de energía o lo convencional o es más endeble?

Con los sistemas que hay, no tenés diferencia con estar conectado a la red de energía domiciliaria. Lo que sucedió fue que cuando se quiso replicar por primera vez este sistema la tecnología no era muy buena, era muy cara y por otro lado era ineficiente. Entonces se requería mucho equipo para poder generarlo y pasó a tener una mala imagen, sumado a que los petroleros planteaban lo inservible del sistema.

Hoy en día se están reivindicando las matrículas de Tesla y todo lo que se hace en base a sus patentes. Este hombre quiso dar luz gratis al mundo, pero no lo logró porque el sistema no lo permitió. Pero para que te des una idea llegó a desarrollar una tecnología de producir electricidad inalámbricamente. Es algo increíble, y quizás el mundo sería diferente si se hubiera implementado esto.

Y si se suman las redes sociales que hacen que ya no se puedan ocultar demasiadas cosas hoy tenés acceso a que podes colocar estos sistemas por ejemplo.

Y por último ¿qué pasa cuando se vienen épocas de mucha lluvia o de días nublados?

En sí el sistema funciona siempre. No es lo mismo lógicamente. Si tomamos el calefón solar por ejemplo, los días de tormenta eleva el agua seis grados. En definitiva el sol está detrás de las nubes. Ese día en particular tenés que recurrir al sistema que tenías antes por ejemplo, si no te alcanza la temperatura.

Pero en la provincia de Buenos Aires tenemos entre un 20 y un 30% de días nublados anuales con lo que el sistema funciona prácticamente siempre.

Y ocurre que cuando le explicás que el pronóstico del tiempo es para tenerlo en cuenta, la gente se va adaptando y reacciona en función de ellos.

Y en el caso de las casas solares, tengo una clienta que me cuenta que si el pronóstico da dos días de lluvia lava la ropa ese día, o lava pasada la tormenta para ahorrar consumo. Es simplemente tomar conciencia del consumo que se hace, porque en definitiva como estamos con la red eléctrica no pensamos en eso. Y es una manera también de cuidar mucho más.

Hoy en día a la energía solar no le encuentro ninguna cuestión mala para pensar en no hacerlo. En cuanto a la contaminación me preocupa un poco el tema de las baterías, pero te da una tranquilidad de que tienen una duración de diez años en promedio.

¿Tenés instalaciones hechas en Mercedes y la zona?

Hoy día el común de la gente no está proyectando hacer este tipo de cosas. Más aún con la situación económica que se está pasando. Y después tenés gente que tiene otras prioridades.

El que lo hace hoy es o bien por una cuestión ambiental o por una cuestión económica. En el medio tenés un montón de gente que no le preocupa, y otro porcentaje que le gustaría pero no puede. Por eso es importante si se dan este tipo de créditos.

Cuando empecé acá mis primeros clientes fueron personas que pudieron conocer en viajes al exterior el sistema. De a poco se empezó a pedir un poco más.

La verdad no me puedo quejar porque tengo trabajo, y trabajo tranquilo. Hoy me encuentro con muchos proyectos muy interesantes que me gustaría que se puedan desarrollar. Y está bueno esto de que la gente vaya reaccionando.

En un balance general, desde que empecé puse más de 250 calefones, 8 sistemas grandes de generación de energía, y un montón de sistemas chicos también. Pasa que no se ve porque tampoco son grandes estructuras, son instalaciones que van arriba de los techos.

¿Qué proyectos tenés de aquí en más?

Me di cuenta que distintas cosas que había hecho hasta ese momento en mi vida se relacionaban con esto que elegí. Encontré que me interesaba mucho el tema del aire libre, las plantas, la naturaleza… que no soy una persona para quedarse encerrada trabajando.

Tengo muchos proyectos por desarrollar, y espero poder concretarlos. Son todos en torno a este tema de la energía que todavía no puedo adelantar porque están recién encaminándose.

Y después sigo trabajando, la gente que me contacta lo hace por el boca o boca o por alguna publicidad que coloqué en los medios. No tengo redes sociales ni nada porque me tomo las cosas muy tranquilo, y no es la idea.

Después lo que me queda es agradecer, principalmente a mi familia y amigos que se aguantan todas mis locuras pero sé que me entienden porque hoy en día lo ven reflejado en un montón de cosas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.