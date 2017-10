Galpón, lluvia y rock en La Trocha

La lluvia no pudo con el rock y hubo fiesta en La Trocha. El público acompaño la propuesta y aprobó las actuaciones • Ya se preparan las dos últimas del año que organiza la coordinación de políticas juveniles y la dirección de cultura

El sábado por la tarde de desarrolló una nueva edición de Rock en el Galpón. Esta vez, la propuesta se había generado con la idea de cambiar el escenario y mostrar a las bandas sobre una nueva escenografía.

Si bien el espacio sería el mismo, la actuación de los grupos estaba incentivada por la música al aire libre. Y así fue, aunque en parte: El sorteo habitual para determinar el orden de los participantes determinó que la vuelta a los escenarios de Dry Mouth sería en el arranque del show.

Poco después de las 18.30, la banda del vocalista Juan Santana comenzó a tocar frente a los primeros curiosos que se acercaron al C. C. La Trocha. Un set list cargado de power que no pudo ver el final por la lluvia sorpresiva que cayó sobre el playón. El diluvio obligó a los músicos y técnicos a moverse con rapidez para evitar daños físicos y materiales. Y a ellos se sumó el público presente, que con mucha solidaridad, acompaño el movimiento de los equipos al interior del galpón.

La organización no se quedó atrás y decidió continuar con el espectáculo entendiendo el esfuerzo y dedicación de los grupos que se habían propuesto para la fecha.

Luego de mucho trabajo, se reanudó la fecha dentro del galpón, como habitualmente se realiza. Allí fue el turno de Culo Neroo, con una propuesta Grunge Melódica y un sonido trabajado y sólido. Luego, en un viaje casi exclusivamente instrumental, sonaron las líneas distorsionadas de Saurones y por último, presentando el material discográfico recientemente lanzado, Raza quebrada, los músicos de Don Usté, preparándose para su fecha del 10 e noviembre en Luján, cerraron la noche.

Una nueva edición de Rock en el Galpón que pretendió ser distinta, quedará en el recuerdo por la solidaridad y el empuje de las bandas para que el show, por más inclemencias que existan, pueda continuar.