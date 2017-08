Florencia no tiene medicación ya que se cerró el programa provincial

Esa fue la conclusión y respuesta tras la presentación de dos amparos • El plan de salud fue dado de baja por decreto en diciembre • A la niña comenzaron a suministrarle la medicación en marzo • Se efectúan gestiones a fin de poder garantizar su tratamiento.

El caso de Florencia, la niña que recibía un tratamiento con hormonas de crecimiento a causa de su situación, tomó estado público la semana pasada y se han realizado diversas cuestiones a fin de que la pequeña mantenga su tratamiento. Se habían efectuado dos amparos solicitando la medicación pero los mismos resultaron infructuosos: el programa ya no existe.

A Florencia, de seis años recién cumplidos, le diagnosticaron un retraso madurativo de crecimiento y desarrollo motriz. Tras diversas gestiones de la familia y médicos ante el ministerio de Salud de la provincia, le comenzaron a suministrar la droga en marzo de este año. Sin previo aviso, este mes ya no la recibió más.

El amparo presentado ante Ministerio de Salud de la Provincia, al menos el realizado desde la comuna, para la llegada pronta de la medicación para la niña no surtió el efecto esperado. Desde el Ministerio se argumentó que el programa ya no existía por lo que no correspondía la entrega de medicación. Y es que –efectivamente- la gobernadora María Eugenia Vidal dio de baja el programa en diciembre del 2016.

Lo curioso del caso, es que a la niña se le comenzó a proveer de las hormonas en marzo de este año; y si el programa ya estaba en vías de extinción, al menos se debió dar un preaviso a la familia sobre la situación antes de comenzar con el tratamiento.

Se dio de baja

Mediante un decreto firmado por la mandataria provincial y la ministra de Salud, Zulma Ortíz, publicado en el Boletín Oficial, la Provincia dejó de financiar el programa de Tratamiento de Hormonas de Crecimiento. La decisión afecta directamente a más de 2.000 niños y niñas.

El programa para ayudar a los chicos con problemas de crecimiento había sido creado en 1992. En 2009 fue ampliado por la administración del ex gobernador Daniel Scioli.

El decreto publicado en enero de este año dejó sin efecto la Resolución Nº1121 de fecha 23 de marzo de 2009, que garantizaba y ampliaba el financiamiento del Tratamiento con Hormonas de Crecimiento, creado en esa provincia en el año 1992.

El primer tratamiento con hormonas de crecimiento se realizó en Estados Unidos en 1958. En Argentina, comenzó a instrumentarse en 1966. Se interrumpió ese mismo año tras la represión dictatorial para luego reanudarse hasta el presente.

Esto había sido pasado por alto por muchos actores sociales, pero generó dos meses después una nota de pedido de la Mesa Ejecutiva de la Sociedad Argentina de Pediatría ante la entonces ministra Zulma Ortiz ya que el “Programa Provincial de Financiamiento de Tratamiento con Hormonas de Crecimiento (PPFTHC)” del Ministerio de Salud provincial quedaba sin efecto. De hecho, se ponían a disposición para dar los pormenores técnicos y médicos por los cuales era necesaria la continuidad del programa, pero no obtuvieron respuesta favorable.

Preocupación y gestión

Consultado el secretario de Salud, Pablo Cassiani, explicó que si bien estaba al tanto de distintas modificaciones en la normativa, no proyectaban una repercusión directa a nivel local.

Ahora, indicó que “la Municipalidad está haciendo fuertes gestiones en diversos organismos para tratar de dar solución a un tema grave y angustiante. Al amparo presentado se suman las gestiones personales del intendente Ustarroz sabiendo que se requiere una presencia del Estado Provincial o Nacional que nuevamente actúan dejando desprotegidos a nuestros vecinos, tal como se vio con las pensiones, la quita de medicamentos a jubilados o de tratamientos como este tipo”.

Además, Cassiani remarcó: “Vale recordar que la Ministra –por Ortiz- renuncia por motivos similares dado que se planifica cortar también los medicamentos oncológicos.

Toda esta situación nos preocupa”.

Mientras tanto, y con la esperanza de poder recibir la medicación nuevamente, la familia está preocupada por la repercusión que la falta del tratamiento pueda tener sobre la niña de seis años.

Esperanza

Se supo que desde el hospital Blas L. Dubarry se realizaron consultas y trascendió que esta semana podría haber respuestas favorables para la niña. Aunque no se conocieron mayores detalles sobre las gestiones efectuadas, informaron que podría darse en estos días la llegada de la droga que la niña requiere para su tratamiento.