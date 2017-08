Facundo Désima firmó contrato con San Martín de San Juan

“Si hay sacrificio se puede lograr cualquier cosa”. El joven arquero Facundo Désima, surgido en las canteras del Club Mercedes, firmó su primer contrato profesional para San Martín de San Juan • Hace más de un año viajó a la Provincia sanjuanina y hoy ya cosecha sus frutos.

Hace tan solo unos días Facundo Désima firmó su primer contrato profesional para ser parte del plantel de primera del conjunto de San Martín de San Juan. El joven arquero es hijo de Miguel Désima, conocido por ser el señor del fútbol amateur de la ciudad, ya que desde hace varios años se dedica a llevar adelante uno de los torneos más importantes en el marco deportivo para todos los amantes del balón pie entre amigos.

Facundo Désima nació en 11 de abril de 1996, y con tan solo 21 años ya forma parte de los mercedinos que llegaron a ser parte de un club de primera división. Él se encuentra desde hace más de un año en San Juan, donde con el apoyo de la familia fue a jugar y -de a poco- ya tiene ganado grandes pasos.

El club Mercedes fue el primero donde le tocó, con 6 años, defender los tres palos. Luego de lo cual comenzó a viajar en busca del club.

“Gracias a mi viejo estoy acá y a los chicos me gustaría decirle que todo lo que se propongan, en cierto punto, si hay sacrificio se puede lograr cualquier cosa” indicó Facundo Désima.

• ¿Te acordás como decidiste de chico la posición de arquero?

Sí me acuerdo, porque mi viejo siempre me llevaba a los baldíos, cerca de casa donde había muchos lugares para tirarme. Fue mi viejo quien me incentivó a ser arquero. Él fue quien debe haber visto algo.

• ¿Después del Club Mercedes donde más jugaste?

Fui a San Lorenzo, de los 9 a los 11 años. Luego jugué en Argentinos Juniors, donde pasé por diferentes categorías y jugué hasta la cuarta… Estuve cerca de 10 años en el Bicho.

• ¿Cómo se dio el pase a San Martin de San Juan?

En su momento en Argentinos pedí el pase, ya que estaba lesionado y me tenían medio colgado. Entonces por intermedio del coordinador de inferiores de acá, lo llamamos para que me consigan un club de Capital. Pero me dijeron que necesitaban arqueros en San Juan. Por lo que vine hace un año, y fue gracias al coordinador que llegue a este club.

En un principio era parte del plantel de primera, pero entrenaba y jugaba en Reserva.

• ¿Ahora firmaste para el plantel de primera?

Sí, firmé por dos años. Ya que estaba en primera pero sin contrato. Ahora se oficializó el contrato. Soy el cuarto arquero del club en primera división.

• ¿Sos de venir a Mercedes a visitar?

Generalmente cuando tengo dos días libres y jugamos en Buenos Aires de visitante, me quedó un día. Pero en general son pocas las veces que puedo quedarme.

• ¿Como te llevas con el plantel?

De diez, la verdad que siempre a los nuevos les toca pagar derecho de piso, pero acá no paso eso. Los referentes te ayudan, si sos buena persona te manejan como tal.

• ¿Tenés algún referente dentro del equipo, en quien te puedas apoyar?

En lo personal no tanto, pero sé que en el plantel, Luis Ardente (arquero titular) es un referente, y si quiero hablar con él o algo, no tiene ningún tipo de drama, es de ayudar mucho.

• ¿Tenés algún ídolo en tu puesto?

Lo tenía a Iker Casillas, pero allá en Europa. En Argentina siempre me gustó Gerónimo Rulli, Fernando Monetti. Ese estilo de arqueros, es el que más me gusta.

• ¿Te adaptaste en San Juan?

Yo pienso que uno esta acá porque está haciendo lo que le gusta, pero al no estar cerca de la familia, no te llegas a adaptar en ningún lado en la totalidad. Por lo menos en mi persona, yo soy muy familiero y los extraño mucho. Así que adaptarse siempre me va a costar un poco, ya que voy a seguir extrañando.