“Esta fue una gestión que raya la excelencia”

El concejal mandato cumplido, y ex director del Hospital Blas Dubarry, Higinio García Aloisio realizó un análisis de las PASO y lo que serán las generales de octubre. Marcó su preocupación por la falta de unidad en el peronismo, a lo que consideró como una falencia en las últimas elecciones. Destacó la gestión a nivel municipal y cuestionó las críticas de la oposición a las que calificó como “endebles”.

¿Qué análisis puede hacer de los resultados sorpresivos de las últimas elecciones?

No fue una cuestión tan sorpresiva. Ya se habían dado elecciones en Mercedes con situaciones similares. En el ’85, siendo Gioscio intendente, estando el Partido Justicialista en el gobierno municipal, y el radicalismo en la provincia y la Nación; el peronismo fue dividido a las elecciones y perdió. Obtuvo mayoría el radicalismo en el Concejo Deliberante y la presidencia. En ese momento ingresé como concejal.

La cantidad de votos que recoge disperso el peronismo es más o menos la misma que ahora. Lo que pasó claramente es que confluyeron los votos de distintos sectores que vienen a confluir en la alianza gobernante a nivel provincial y nacional.

Sumando los partidos del justicialismo, o filo justicialistas la cantidad de votos siempre ha sido de alrededor del 35%.

Y el radicalismo en Mercedes siempre fue muy fuerte. En la era Gioscio es muy evidente que muchos radicales, sectores del socialismo y algunos liberales y conservadores votaban al ex intendente.

En el caso de las PASO hay que sumar un fenómeno muy analizable desde lo político donde el Justicialismo tiene una altísima responsabilidad; no así el grupo gobernante de Mercedes que diría ha hecho una gestión casi excepcional.

¿Y qué cree que pasó a nivel local?

En Mercedes no hubo gran campaña en contra al intendente. La cantidad de votos del peronismo histórica quedó intacta pero con mucha dispersión con el sector Selva y el sector que representa Randazzo. Creo que la sorpresa se hubiera dado si fuera una elección para intendente. Pero en las elecciones parlamentarias se tiende más a la adhesión personal. Y un ejemplo de esto es la doctora Carrió que en las presidenciales saca un 2% y en las parlamentarias un caudal del 40% de votos.

Creo que la sorpresa en Mercedes se da por lo desagradable de la situación para quienes están en la conducción y creyeron que con la gestión correcta era suficiente. Pero de ninguna manera, la política está globalizada en la mente de la persona. Es muy difícil que la gente se abstraiga del nivel provincial, nacional e incluso internacional. Esos análisis lo hacen las personas o muy formadas o muy motivadas. Acá se dio lo que ocurrió a nivel nacional, a grande rasgos: una gran elección de Cambiemos y una elección buena-a regular del Justicialismo. Hay un montón de cosas para analizar, pero creo que lo principal que se dio fue la derrota cultural de los movimientos populares y progresistas ante la preminencia del pensamiento liberal, egoísta, de poder señalar los defectos de los sectores progresistas – otrora revolucionarios – poniéndolas como defectuosas y culpables de los males generales. Sin embargo, con estos dos años de gobierno liberal-conservador vemos que la prensa muestra como aciertos ciertas cosas, pero la gente no come ni vive de esas cosas, sino del dinero que tiene en el bolsillo que está claramente disminuido.

Esa es la batalla se viene perdiendo en parte por los defectos y en parte con el machacar permanente mediante los medios sobre lo que ‘es malo’ y lo que ‘es bueno’.

Entonces ¿No cree que hubiera un voto en contra sino un arrastre nacional y provincial?

Sin ninguna duda. El análisis que hago puede cambiar en una estructura mayor o en ciudades más grandes que la nuestra, pero en provincia sí se puede dar un poco más que la acción provincial puede quedar disminuida por la fuerza de la presencia de los gobernadores.

Y la situación local puede que haya una recomposición de ciertos sectores con estos resultados, que se replanteen que esta gestión municipal es visible, transparente, ejemplificadora, motivadora e innovadora. Es posible que un buen porcentaje de voto calificado pase próximamente a engrosar el escrutinio de Unidad Ciudadana.

En ese sentido, solamente con analizar las críticas de la oposición uno se puede dar cuenta de que no existe una crítica consistente. Hay eufemismos tales como ‘se han dedicado al centro’ ó ‘han abandonado los barrios’ como si los sectores de Cambiemos tuvieran alguna preminencia y conocimiento de la situación social de los barrios.

Otro eufemismo es que ‘no hay programa’. No tienen mucho para decir (la oposición) Son realmente críticas endebles para analizar una gestión que creemos es elogiosa.

¿Cuál debería ser la estrategia de la gestión local?

Creo que las dificultades se han reconocido, y que después de una elección como esta si se pretende ganar más adhesiones se tiene que profundizar el boca a boca, la acción en la salida a las instituciones barriales y mostrar lo que se hizo y lo que se puede seguir haciendo. Y además hacer las comparaciones del caso, porque para mí esta fue una gestión que raya la excelencia.

La acción política, claro está, debe ser acompañada de una acción militante porque cuando se baja la guardia en esta cuestión se puede ver después el reflejo en esta mengua de votos.

¿Cuál es su proyección de cara a octubre?

Creo que puede haber una recomposición de votos porque la elección anterior fue sumamente politizada y con un tinte ideológico importante. Ya habiéndose ejercido ese voto “anti tal..” es posible que buena parte del electorado evalúe realmente cuál ha sido la gestión. En mi caso es observar claramente las críticas endebles con ejemplificaciones muy vagas y que son imposibles de sostener.

De repetirse un resultado similar la proyección sería una amplia mayoría de Cambiemos en el Concejo ¿Cómo cree que sería ese panorama?

La ética de la política ha cambiado mucho en los últimos años, así que lo veo posiblemente complicada. No creo que puedan impedir desenvolverse en la acción de gobierno porque no son tantos los aspectos clave de la gestión que merezcan nueva legislación que puedan entorpecer desde el Concejo.

El tema creo que pasa más por lo ético de las agrupaciones políticas que con fuerza podrían dar un golpe civil en la ciudad mediante artimañas que permite la legislación. Con esto no cuestiono la honorabilidad de las personas que conforman y conformarán el Cuerpo, pero a veces en la política se actúa obedeciendo órdenes superiores. No lo señalo tampoco como un riesgo inminente pero sí potencial, y por eso me referí a la ética política y no a la honorabilidad de las personas en particular.

“Unidos triunfaremos”

García Aloisio afirmó haberse alejado de la militancia. “Aunque apoyo plenamente la gestión de Juan Ustarroz y de su equipo en Mercedes”, sostuvo. “Volvería a estar en la trinchera el día que el Justicialismo alcance una armonía de partes que cada vez se hace más difícil pero no hay que dejar de luchar por ella”.

En cuanto a su visión política actual sobre la etapa que atraviesa el Justicialismo manifestó: “Nuestro lema de “Unidos triunfaremos” cada vez tiene mayor vigencia. Y hay que insistir un poco, o quizás bastante en la identidad del Peronismo como movimiento de auxilio o comprensión de los sectores más desprotegidos y un señalamiento de la antípoda que es el liberalismo y el neoliberalismo. Si podemos señalar cuáles son las fuerzas que apoyan un modelo económico, hegemónico internacional que permite que el 5 o 10% de la población tenga el 90% de la riqueza del mundo. Eso para mí es algo absolutamente descalificatorio para entender dónde se ubica una persona u otra” dijo y agregó que “cualquiera que apoya una acción política que deja de tener en cuenta esta injusticia histórica de la humanidad, tiene su lugar en otro lugar que no es el mío”.