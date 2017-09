Un espacio para la belleza y el saber

Centro de Estética Mercedes se encuentra en calle 16 N° 467 • Además de ofrecer distintos cuidados estéticos dictan cursos, talleres y jornadas que ofrecen una rápida salida laboral y una muy buena formación.

Centro de Estética Mercedes es un espacio para la belleza y el aprendizaje. Se encuentra en calle 16 N° 467 y fue creado por Mariela Solivella.

“Hace siete años comencé con estética. Primero con maquillaje y depilación, y después comenzamos a dictar cursos”, señaló.

Y es que en el lugar se ofrecen diversas opciones tanto para mujeres como para hombres de embellecimiento a través de distintas disciplinas. Y en paralelo se ofrecen cursos de rápida salida laboral.

“En gabinete trabajamos todo lo que damos en los cursos. Lo hacemos los profesionales, lo aclaro porque a veces la gente piensa que va a ser atendida por lo alumnos y no es así. Ellos sí atienden pero para el caso de los pedidos de modelos”, señaló y agregó: “yo hago todo lo que es maquillaje, Analía se aboca a todo lo que es peluquería, Evelyn hace manos y Sol se dedica a los pies. A su vez hacemos microdermopigmentación (que es el maquillaje definitivo en cejas, delineado y labios), extensión de pestañas, perfilado de cejas, y demás”.

Cursos

En cuanto a los cursos, talleres y jornadas que brindan, Mariela comentó: “Las capacitaciones empezaron a darse en un momento de mi vida donde por un lado necesitaba transmitir, estar con gente, y también generar una entrada. Los cursos empezaron hace alrededor de seis años y me pareció que estaba dentro de lo que a mí me gustaba hacer y que en un primer momento me costo, pero luego me di cuenta de que me encanta transmitir lo que sé. Siempre enseñamos demás, incluso porque no explicamos solo lo que prevé el curso”, indicó y añadió: “Cuando hacemos una capacitación estamos tan contentas con lo que aprendimos que se lo transmitimos a los grupos. Fui aprendiendo muchas cosas, y me fui capacitando. Incluso aprendo mucho de los grupos. Y las personas que vienen a dictar cursos acá vienen a transmitir. Estamos rodeados de mucha gente linda, con muchas ganas y es algo que me encanta. Y tratamos de recibirlos de la misma manera. A mí me hace feliz trabajar así y eso se transmite”.

Hoy están capacitando maquillaje social – para eventos- con una visión en fotografía, depilación, estética corporal, peluquería, pedicuría, manicuría. “Hacemos a su vez diferentes jornadas y talleres como permanente de pestaña, extensión, taller de nutrición, trenzas, peinados, y demás que todos los meses vamos armando”, expresó.

“Tenemos teoría, práctica, exámenes. Y no es solo venir a pasarla bien, sino también a aprender y a estudiar y mucho. Hacemos mucha teoría, y pedimos muchas modelos mediante las redes sociales para las distintas capacitaciones”, manifestó.

Cuidarse

En cuanto a si consideraba que hoy día se está prestando más atención al cuidado estético, Mariela indicó: “La gente se está cuidando mucho. En lo que es cursos, cómo estamos hoy como país también lleva a que la gente haga un curso de rápida salida laboral. Necesitamos trabajar y una entrada, y mucha gente viene por eso en base a la situación actual del país porque son cursos de tres hasta cinco meses, y el más largo es el de peluquería de siete meses. Mucha gente hace el esfuerzo de invertir en esto para salir luego a trabajar. Y de ahí también el compromiso de nosotros para que salgan seguros a trabajar o lo más seguros posibles. En ocasiones agregamos clases sin costo porque sentimos que necesitan algo más para poder salir” y sostuvo: “Y por el otro lado, lo que trabajamos en gabinete que también se mueve muchísimo. La gente ha empezado a cuidarse mucho, a pesar que la economía no está ayudando.

Nosotros tratamos de mantener precios accesibles. Cosa que también se complica. Porque si tenés un precio accesible, como los que buscamos mantener nosotros la gente piensa que no es un buen trabajo. Al contrario: tenemos un buen trabajo pero también al tener variedad de cosas en nuestro negocio nos permite tener un precio más accesible usando buenos productos. Tratamos de armar combos incluso buscándole la vuelta, hacemos promo porque sabemos que a veces no se puede. Por eso también trabajamos con tarjeta para dar la facilidad”.

Finalmente, Mariela agradeció “sobre todo a los que vienen, nos eligen y a los que no; a los que vienen a los cursos, al gabinete, sobre todo a mi grupo porque sin ellas no haría nada; a mi familia que me apoya. Mis bendiciones a todos los que pasan por acá”.

Promos de septiembre

Permanente y tintura de pestañas $180

Embellecimiento de manos $90

Limpieza de cutis $150

Perfilado de cejas $100

Combo de peinado y maquillaje para baile de egresados y fiestas estudiantiles (con inscripción)

Cursos y talleres de este mes

Curso de manicuría (16/09)

Jornada de automaquillaje (23/09)

Jornada de Permanente y tintura de pestañas (23/09)

Jornada de maquillaje Strobing (20/09)

Jornada de maquillaje Visagismo (16/09)

Curso de depilación (16/09)

Curso intensivo de Cosmetología (04/10)

Curso intensivo de Maquillaje social (05/10)

Contacto

En Facebook: Centro de Estética Mercedes / Mariella Solivella

Teléfono: 2324-602959