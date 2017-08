“Cuando se es fotógrafo no se sacan fotos, se hacen las fotos”: Francisco José Suárez

Francisco José Suárez, mercedino por adopción, hace poco abrió su propio estudio de fotografía: “Ruhm” junto a su socio, Maximiliano Ros en calle 21 y 28 • Está preparando una muestra para el año que viene • Aspirando a generar conciencia, incursiona en la docencia de fotografía a través de un canal de You Tube.

Por Yesica Landola

Francisco José Suárez es un fotógrafo local, mercedino por adopción y emprendedor artístico. Nació el 16 de febrero de 1987 en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Hasta los 18 años vivió en Tortuguitas, y cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 1 de Escobar.

Cuando terminó el secundario se mudó a Del Viso. En ese entonces trabajaba en una empresa de venta de software y por razones laborales estuvo viviendo un año en Rosario y luego en Rafaela. Cuando terminó su contrato con la empresa, “aterrizó” en Mercedes por el contacto con algunos amigos.

Comenzó a estudiar música en el Conservatorio local mientras trabajaba en una imprenta. Allí fue donde conoció a su esposa, Noelia Ibarra, quien por entonces también era estudiante del lugar y poco tiempo después contrajeron matrimonio. Fruto de la pareja nacieron Emilia (6) y Helena (5).

Por curiosidad, un día decidió comprarse una cámara fotográfica e incursionar en ese arte. “De chico me gustaba sacar fotos. Cada vez que podía le robaba la cámara a mi viejo y salía a sacar fotos hasta que se acababa el rollo. En ese momento todavía era limitado el hacer fotografía, no como ocurre ahora. Y terminaron escondiendo la cámara por mi culpa…”, cuenta entre risas.

Pasó por distintas agrupaciones fotográficas de la ciudad mientras hacia sus primeras armas, y con el tiempo fue ahorrando para mejorar sus equipos. “La primera cámara que me compré todavía era de rollo. Era carísimo, no solo comprar los rollos sino también hacer el revelado posterior. Pero creo que ahí empecé a aprender a sacar fotos, eran 36 fotos y no había más oportunidades. Tenía que esperar una semana para poder revelarlas y recargar el rollo; anotaba todo en un cuaderno para poder determinar qué hacía mal y mejorarlo para la siguiente vez que saliera a hacer fotos”, recuerda y agregó: “creo que fue el mejor maestro que tuve. Y lo recomiendo, porque hoy se pueden sacar mil fotos y no se presta atención a las que salieron mal. Uno se queda con la que mejor salió o cumplía el objetivo”.

Fue pasando el tiempo y comenzó a invertir en cámaras y distintos implementos para hacer fotografía, aunque muchas veces no conocía por completo sus usos. “Hasta que hice la mejor inversión que se podía hacer: comprar libros sobre fotografía y arte en general”.

Fue avanzando en su tiempo libre, pasó mucho tiempo preparándose, leyendo; comenzó a dar talleres iniciales de fotografías y creciendo en su rubro. “Me obligaba a la vez a perfeccionarme cada vez más en el tema para que los talleres sean de la mejor calidad posible y que la gente sepa. Si yo no lo sé, no lo puedo enseñar”, resaltó.

Hoy en día, cuenta con su propio estudio de fotografía: “Ruhm” junto a su socio, Maximiliano Ros en calle 21 y 28; prepara una muestra fotográfica y sigue incursionando en la docencia en la materia a través de un canal de You Tube.

• ¿Cómo se dio el largarse con un estudio propio, ya como un emprendimiento laboral?

Uno siempre busca poder vivir de lo que le gusta. Entonces, nos juntamos con Maxi. El filma y yo saco fotos así que se formó un dúo bárbaro para poder laburar de esto.

Hacemos eventos, books, publicidades y todo lo que sea audiovisual.

La gente nos está empezando a conocer, porque hace poco que estamos. Pero por suerte estamos teniendo trabajo. La gente se va muy contenta y nos recomienda, que es la mejor publicidad que podemos tener del negocio.

• ¿No les resulta complicado que la gente se acerque a buscar un servicio de este tipo?

No en realidad, porque la gente busca una calidad de trabajo que perpetúe esos momentos importantes de su vida.

Lamentablemente es cierto, hay personas que se tiran a hacer fotos sin pensar en lo importante que es la preparación, el nutrirse de distintos conocimientos y ahí sí salir por la fotografía. Eso, tristemente, mata el arte y pasa cada vez más. Y a su vez genera que parezca que es muy sencillo hacer fotos, que es apretar un botón sin saber todo lo que hay detrás de apretar ese botón. Cuando se es fotógrafo no se sacan fotos, se hacen las fotos.

• ¿Qué crees que destaca al autor de una buena fotografía?

El mirar a los que saben te enseña qué querés hacer. No para copiarlos, pero sí saber a dónde se quiere llegar. Lo mismo pasa con la música, uno aspira a tocar como determinado músico de renombre. Con el arte en cualquiera de sus formas pasa mucho. Para hacer fotos más que saber de cámaras o tener una buena cámara, hace falta saber qué querés mostrar y cómo. Si no tenés eso, no tenés nada en realidad.

Por ejemplo, los primeros fotógrafos hacían fotografías con una caja con un orificio por dónde pasaba la luz –explicándolo sin tecnicismos y para que se entienda-, pero tenés unos maestros que hasta hoy están vigentes.

• Después de tu incursión dando talleres, ahora estas probando algo nuevo mediante un canal de You Tube ¿Cómo surgió la idea?

Un día hablando con Maxi se nos ocurrió porqué no compartir lo que sabemos. No creemos que por compartir lo que uno sabe se genera competencia, sino conciencia. Es una forma también de ir por un mayor respeto hacia el fotógrafo. Si no se sabe lo que hay detrás no se valora como se debe.

Entonces surgió la idea de lanzar un canal de You Tube donde cada video va tocando distintos temas en particular, se habla de cómo se hacen las fotos y muchas cosas más que resultan interesantes para la gente y también ayudan a desmitificar muchas cosas que se dicen sobre la fotografía y los fotógrafos.

Es cierto que hay muchos canales de You Tube que hablan de fotografía, pero hacerlo acá en Mercedes y que la gente vea que un vecino le cuenta cómo sacar una foto creo que se siente de otra manera, más cercano, más directo.

• Hace poco lo lanzaron ¿Cómo les está yendo?

Hasta ahora llevamos dos videos. Uno que habla sobre cómo elegir tu primera cámara y el segundo se va a un aspecto técnico de la fotografía que es la exposición de una imagen.

Hace unos días grabamos el tercero, hablando sobre otro aspecto de la exposición.

Tratamos de ser específicos en cada tema para que sea claro. Tenemos por ahora poco seguidores, pero recién empezamos. Los videos tuvieron buena llegada en pocos días, tuvieron un número significativo de vistas y eso nos resultó alentador.

Sabemos que es un tema trillado, pero apuntamos a nuestra localidad, que sea una cara conocida el que les cuenta cómo hacer una foto o distintos aspectos del tema.

• Entonces ¿es o no es fácil hacer fotos?

No… y sí. No es fácil hacerse, lleva mucha constancia, paciencia, inversión en algunos casos. Pero una vez que tenés todo eso podes empezar a hacer lo que querés. Y ahí sí te resulta fácil, en cualquier cosa vez una foto que sacar, una pared te da pie para una historia por ejemplo. Cuando pasaste esa etapa, que es difícil, pasas de la motivación a una dejadez total, y eso creo que es lo difícil. Y sumado a una mala costumbre de la sociedad, en todos los aspectos, que es esquivar los libros. Sin el conocimiento las fotos no salen.

• Además de ya trabajar de lo que te gusta, largarte con talleres y ahora el canal de You Tube, ¿Incursionás desde lo artístico con participaciones en muestras, certámenes y demás?

Ahora estoy preparando una muestra, aún no está terminada. Es una muestra chica que habla de la visión de las personas con enfermedades mentales. Apunta a verlo desde otra mirada. Te lleva a pensar quién es el equivocado, quién es el que está mal si ello o nosotros.

Después no he participado en concursos ni nada por el estilo. No soy amante de ellos, no creo que tengan una visión objetiva del arte fotográfico. Mi punto de vista es que los jueces que puedan llegar a juzgar un trabajo no tienen el criterio correcto, no se busca el arte realmente. Si bien no he participado, es la sensación que me dejó el ver cómo quedaron o no trabajos de colegas en distintos certámenes…

• ¿Cuántas muestras llevas haciendo?

Es la segunda muestra que presento, la primera fue en el 2012 en un desfile a beneficios de Bomberos Voluntarios de Bomberos, donde tuve un paso durante seis años. En la muestra contaba cómo se vive el cuartel puertas adentro.

• ¿De qué trata la muestra que estás preparando y cuándo la presentarías?

Calculo que la muestra la voy a estar presentando el año que viene. Lo estoy trabajando a través de los ojos de un artista de renombre, Piet Mondrian, quien tenía la filosofía de buscar la verdad sobre todas las cosas. Por eso la muestra se va a llamar: “Enfermedades mentales: un mondrianismo del presente”. Eso me lleva a meter técnicas de pintura dentro de la fotografía para llegar al resultado que busco, y a la vez llegar a una integración del arte.

• ¿Qué otros proyectos tenés?

Seguir creciendo en lo que es foto y video, ir un paso más allá; el arte está vivo y siempre está creciendo y uno no puede quedarse atrás. Los que nos conocen saben que somos inquietos y eso es algo que no se puede evitar.

También disfrutar de mi familia lo más que pueda, aunque sé que esto que hago muchas veces resta tiempo. Aspiro a poder tener la posibilidad de poder estar con ellas y devolver esos momentos. Así que ante todo les agradecemos el aguante que nos hacen, sobre todo Noelia y Juli (pareja de Maxi) que nos bancan en cada salida para cubrir eventos y hacer estas cosas que nos gustan. Sin ellas no hubiéramos podido llegar a dónde estamos ni aspirar a seguir creciendo.

Tutoriales “Aprendamos fotografía

Canal de You Tube: “Ruhm Eventos”

Contacto Ruhm

Calle 21 y 28

Tel: (02324) – 424900/ 15520948

Fb: “Ruhm Serv”