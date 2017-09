Entoscado, zanjeo y piedras para el Giannini

El Municipio realizó amplias tareas de mejoras en el barrio Paris Giannini • Ustarroz recorrió las obras: “Estamos atendiendo la demanda del vecino” afirmó y destacó que la sostenida inversión en maquinarias empieza a mostrar sus frutos.

“Estamos trabajando fuerte y en especial atendiendo la demanda del vecino” dijo el intendente Juan Ustarroz mientras recorrió el barrio Paris Giannini donde el municipio realizó una importante cantidad de tareas. “Siempre digo que la demanda del vecino es elemental, porque quieren salir de sus casas, llegar al trabajo o llevarlos chicos a la escuela. Siempre les decimos que no duden en que trabajamos para darles esa tranquilidad” narró y destacó que “acá había cuestiones que se pedían hace muchísimos años, como ser cloacas. Ya se finalizó esa obra”, sostuvo y comentó que esa tarea empeoró “el estado de las calles. Ahora se están reacondicionando como corresponde, pero, hay una realidad y es que el Municipio no contaba con las herramientas para hacer trabajos y ahora, como la máquina que vemos, esa motoniveladora y los otros 40 vehículos adquiridos, es lo que nos permite ingresar a la mayor cantidad de los barrios, con caminos de tierra, e iniciar la mejora de los mismos” contó.

En equipo y con presencia

Más adelante sostuvo que “también hoy contamos con tres cuadrillas de zanjeo. Sabemos no hemos llegado a cubrir todos los barrios, son zonas muy amplias, y el mensaje que deseamos llevar es de tranquilidad, que el vecino sepa que el municipio está cada vez más presente en los barrios y las zonas rurales, porque nos falta, que hay que hacer un trabajo correctivo sino también preventivo, para eso necesitamos todas las herramientas que estamos comprando, como son los tractores, las retropalas, las motoniveladoras que tenemos dos, 0km, es decir, esto, realmente, nos dará la posibilidad de llegar a los vecinos como corresponde” enfatizó.

Demanda

Respecto a los reclamos, Ustarroz destacó: “son justos, necesarios, pero también hay que ver el vaso medio lleno y es que se está avanzando y cada día más. Cuando arranqué en abril las sesiones del Concejo Deliberante dije que estábamos mejor que el año pasado y eso se ve también en las inversiones en maquinarias que realizamos permitiendo estar más en la calle, limpiando, barriendo, con las nuevas cuadrillas que antes no teníamos, como una barredora que no se compraba desde los años noventa, hacía 20 años no se sumaba una y hemos tomado decisiones en beneficio de la ciudadanía” remarcando que “al comprar mejor y más barato podemos invertir, cuidando los recursos públicos, con un rumbo de la gestión que no hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos y busca las formas de satisfacer esas necesidades”

En el último tiempo se han invertidos varios millones en camiones, 3 barredoras, retropalas, tractores, acoplados, motoniveladoras, es decir, todas herramientas que capitalizaron el área de Servicios públicos, además de las cuadrillas de bacheo, zanjeo y limpieza, como así también la delegación de Gowland que permite, por ejemplo, ahorrar 14 km diarios de viajes de los vehículos dedicándose a la zona rural.

“Nos va a llevar tiempo, pero vamos por el buen camino” sostuvo Ustarroz sin olvidar que “en Gowland tenemos una delegación con las maquinarias propias, generando también más eficiencia para el resto de los barrios, además de la zona rural, donde la demanda, al ver más máquinas requiere más trabajo y seguiremos con esta filosofía de trabajar y trabajar”.