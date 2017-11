CFK en el Encuentro de Mujeres Peronistas: “No a la reforma laboral y baja de las jubilaciones”

“No es hora de enfrentamientos o discusiones inútiles, nos quieren envolver en peleas entre nosotros, no le voy a dar el gusto a nadie. Que no me vengan con Cristina sí o Cristina no. Venime con trabajadores sí o trabajadores no. No me jodan más. Que no me vengan con Cristina sí o Cristina no. Venime con jubilados sí o jubilados no. Que no me vengan con Cristina sí o Cristina no. Decime los intereses de las provincias o si estás en contra d los intereses de las provincias. Que no me vengan con Cristina sí o Cristina no. Van a jorobar a los municipios o no van a jorobar a los municipios. Ellos nos quieren discutiendo entre nosotros, nos quieren peleándonos entre nosotros. Conmigo no cuenten para eso”