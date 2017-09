El mito de la igualdad













Existe un mito bien instalado por la gente de Cambiemos: este gobierno no discrimina por colores políticos. Y eso es –a todas luces- falso. Los datos de este año no son nada alentadores para quienes no se sumen a los globos amarillos.

Por Javier Guevara

Existe un mito bien instalado por la gente de Cambiemos: este gobierno no discrimina por colores políticos. Y eso es –a todas luces- falso. Es cierto que cumple (como lo hicieron todos los gobiernos provinciales) con la entrega de la coparticipación.

También es cierto que viene cumpliendo (no tanto en este caso) con lo que marca la ley de endeudamiento provincial aprobada en el año 2015. Dicha norma determinaba que un porcentaje de las divisas que ingresaran como deuda, debían ser distribuidos entre el mismo porcentaje de la coparticipación. Esas son pues, las obras que se realizan con fondos provinciales. Y que muchos dirigentes de Cambiemos le agradecen a la gobernadora por su “generosidad” cuando no se hace otra cosa que cumplir la ley. Esas son –igualmente- las reglas de juego. También lo hacían los gobiernos anteriores (que desde Cambiemos tanto vilipendian).

Lo cierto es que un informe publicado por el matutino El Cronista (en su edición del pasado 31 de agosto de 2017) da cuenta que el gobierno de Macri y Vidal no son nada originales a la hora de repartir la torta fiscal.

De las 162 partidas a localidades en todo el país que recibieron $ 772 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante los primeros 5 meses de 2017, la mayor parte fue a intendentes de Cambiemos: unos $ 513,9 millones. En cambio, a los intendentes peronistas, en todas sus variantes nacionales, se les transfirieron unos $ 207,7 millones.

Quien más recibió fue Hurlingham –gobernado por Juan Zabaleta (hoy en Cumplir)- quien recibió 25 millones el 14 de junio. El podio lo completan intendentes del oficialismo: el Morón de Ramiro Tagliaferro, ex esposo de María Eugenia Vidal, con dos transferencias (el 26 de abril y el 14 de junio) por $21 millones; y La Plata, de Julio Garro, que recibió un ATN de $20 millones.

Los datos de este año no son nada alentadores para quienes no se sumen a los globos amarillos. Los municipios bonaerenses recibieron este año $820 millones originados en ATN. Nuevamente, los oficialistas concentraron el 80% de esos fondos.

Del cruce de datos surge otra lectura interesante: dentro del universo del FPV/PJ, los intendentes más beneficiados por la Casa Rosada fueron quienes apoyaron la candidatura de Randazzo. Diez de los 54 municipios del FPV/PJ acompañaron en las PASO al ex ministro. Cinco de ellos recibieron ayuda. Se llevaron $63,5 millones (el 7,7%). Sólo nueve de los 44 que apostaron por Cristina Kirchner recibieron asistencia: $95,5 millones (el 11,6%).

“Los ATN sólo se otorgan ante emergencia hídrica y financiera (sueldos). Cruzamos todos los datos con el Banco Central para que la justificación financiera sea consistente. Siempre hemos atendido las necesidades que se puedan confirmar. No sólo en provincia, sino en todo el país, sin importar el color político”, señalaron fuentes del gobierno a La Nación. Eso es lo que determina la ley 23.548.

Si uno debiera juzgar ello, pensaría que efectivamente los mejores administradores son los del FpV pues fueron quienes menos ayuda extraordinaria recibieron. Pero desde el menemismo hay denuncias de su uso discrecional.

Es claro que aquel mito de este gobierno, es solo eso: un mito.