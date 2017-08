Editorial: De encuestas y conferencias













Los medios se deben (nos debemos) un análisis serio respecto al tratamiento de algunas cuestiones que pueden ser noticias más por la naturaleza “sensacionalista” del lector, que porque el tema en sí mismo sea noticioso.

Por Javier Guevara

Hay dos temas que no fueron tratados en esta edición y que –por distintos motivos- han tenido difusión en otros medios. Y existen motivos que están vinculados a decisiones editoriales.

Por un lado, hace una semana se conoció una encuesta realizada por una consultora local. La misma es novedosa en términos informativos: no da el resultado final del sondeo. La difusión de encuestas de esa naturaleza no solamente atenta contra lo establecido en el Código Electoral –en cuanto a la publicación de encuestas se refiere- sino que perjudica claramente a las agrupaciones minoritarias que pueden terminar siendo víctimas del voto útil.

Y es que desde hace bastante en los medios masivos se insiste en buscar polarizar la elección. Al igual que –equivocadamente- lo hizo el gobierno anterior. Y es que la polarización no es lo mejor que le podría pasar a unas elecciones de medio término. Más allá que el perverso y cuestionado sistema electoral bonaerense –que este gobierno tampoco parece interesado en querer cambiarlo a pesar de los dichos- de por sí favorece a las mayorías. Y la única forma que una fuerza pequeña tiene chances de tener representatividad en un sistema bi partidario como el que busca imponerse, es logrando tener buena perfomance en las legislativas. Donde es más posible ganar en el sentido estricto de la palabra.

Y es que –para poner un ejemplo- el FIT gana con menos votos que el oficialismo comunal. Ya que acercarse al piso es una victoria para la lista que lidera Demarco. Y sin dudas si los medios masivos, las encuestas y el universo todo insisten en que solo el voto útil nos logrará sacar el país adelante. Nunca lograrán ese objetivo.

“A mi me gusta mengano” pero como no va a ganar es tirar el voto. Es la frase más habitual en las semanas previas a las elecciones. Y eso es el logro de las encuestas, los mensajes cifrados de los medios masivos y las noticias que hacen pensar que solo existe un lado. Que la república es un polígono de dos caras. Y nada más falso que ello.

También hace una semana una concejal realizó una conferencia de prensa para expresar su malestar respecto a una realizada por el Ejecutivo donde se puso en conocimiento de la sociedad la existencia de un situación irregular en un Hogar de Abrigo. La edil en cuestión había sido interrogada off the record por el medio, buscando darle un tratamiento equilibrado y cuidadoso a un tema que vincularía a dos menores.

El tema en cuestión es delicado –porque se trata de menores- y se encuentra en plena etapa investigativa en los fueros correspondientes. No parece prudente pues convertir el tema en un debate entre actores políticos cuando quedan en el medio, menores en estado de indefensión mediática.

No existe pues ninguna segunda intención en no difundir esas cuestiones. Se trata solo de una decisión editorial. Que puede ser compartida o no por otros colegas. Nosotros, solo las explicamos.