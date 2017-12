El Dubarry, sede del Registro Civil













El Registro Provincial de las Personas inauguró 7 delegaciones en Hospitales Provinciales de Maternidad en las ciudades de Mercedes, Saladillo, Ensenada, Berisso, 9 de Julio, San Miguel del Monte y Las Flores, sumando un total de 48 dependencias en diferentes nosocomios.

El objetivo de las nuevas aperturas es prevenir que haya menores no inscriptos, para garantizar que todo padre o madre pueda inscribir a su niño desde el nacimiento, reduciendo así la cifra de aquellos con necesidad documental en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se enmarca dentro del Programa “Garantizar Tu Identidad”, destinado a realizar la inscripción y documentación de niños recién nacidos en hospitales públicos, así como también de los menores de entre 1 y 12 años, que no hayan sido anotados al nacer. En este último caso, se evita la necesidad de recurrir a una instancia judicial, dónde actualmente se están registrando demoras de hasta 5 años para que una persona obtenga su identidad. No obstante, para aquellas personas no inscriptas, que tengan 13 años y más, el Programa colabora para acelerar los procesos de la inscripción judicial correspondiente.

Por otra parte, Garantizar Tu Identidad se está implementando en escuelas de la Provincia, donde se han relevado 48 mil menores no inscriptos e indocumentados, a través del Censo Provincial de Matrícula Escolar 2017.

Hasta el momento, el Programa ha logrado solucionar y garantizar, a partir de la identidad, los derechos elementales de más de 2300 chicos en escuelas a lo largo y ancho de la Provincia, como el acceso a la salud y educación.