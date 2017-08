El domingo se vivió una jornada democrática

Buen día de comicios. Desde la mañana y hasta las 18 horas, los mercedinos se acercaron a las urnas para emitir su voto • Los nueve principales precandidatos de la ciudad y figuras de la función pública hablaron del momento que les tocó vivir.

En la jornada del domingo se llevaron a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en nuestra ciudad, así como en la provincia y en el país.

En estas PASO, los ciudadanos mercedinos – cuyo padrón asciende a los 53.840 electores – podían optar por diferentes listas cuyo resultado definiría las que pasaran a competir en las elecciones del mes de octubre para los cargos electivos: senadores nacionales (3 bancas), diputados nacionales (35 bancas), senadores provinciales (8 bancas) y en nuestro distrito de concejales (9 bancas) y consejeros escolares (3 bancas).

A nivel local fueron nueve las listas en competencia, dos de ellas compitiendo en internas por uno de los frentes electorales.

En nuestro partido hay 10 circuitos y se fueron 156 mesas receptoras de votos. Alrededor de las 16 horas, datos extraoficiales en relevamiento de distintas mesas en todo el partido daban cuenta de que llevaba sufragando alrededor del 70% del padrón.

No hubo mayores complicaciones al inicio de los comicios, y los que ocurrieron fueron rápidamente subsanados. Hubo algunas faltas de presidente de mesas y hasta de algunos fiscales que fueron reemplazados generando demoras al principio, pero que no se reflejó en el resto de la jornada. Incluso hubo algunos faltantes de boletas o la aparición –en principio por equivocación involuntaria – de boletas pertenecientes a otros distritos, donde no se contaba con el candidato local. Pero los fiscales estuvieron atentos y actuaron.

En los cuartos oscuros no hubo casi vestigios de corte de boletas y se observaba un clima tranquilo entre los representantes de las fuerzas políticas.

A las 18 horas cerró la jornada electoral y se dio paso al recuento de votos en cada una de las mesas lo que dará, en sumatoria el resultado de estas PASO 2017

►Los candidatos también votan

Desde temprano algunos candidatos se acercaron a las urnas a cumplir con su deber cívico. Otros fueron más rezagados pero todos fueron dialogando con la prensa a medida que iban arribando a las distintas escuelas.

Así por ejemplo, a las 9:30 en la escuela N° 2 se acercó a realizar el sufragio el primer candidato a concejal por una de las listas de Cumplir, Pablo Perazzo. En cuanto a lo que se estaba dando en particular en lo que es su espacio, interna única en la ciudad manifestó: “lo he dicho durante toda la campaña, estas elecciones sirven para que los vecinos puedan elegir quiénes los representen. Sirven para que la democracia siga creciendo, todos los ciudadanos tenemos que acercarnos a votar y las PASO generan este espacio”.

En tanto, la primera precandidata a concejal por la otra lista que participa en interna por el Frente Cumplir que lidera Florencio Randazzo, Aldana Chávez votó temprano ya que debió ocuparse de cumplir el rol de fiscal general acompañando a su equipo.

“A pesar de lo que pase hoy vamos a seguir estando presentes en el territorio. No aparecemos solo para una elección sino que siempre estaremos al lado de la gente y en los barrios. Vamos a seguir apoyando a Florencio y dando lo que más podamos”.

Ya a las 10 de la mañana, el novel precandidato a concejal de Creo en Mercedes, Osmar Dabove se acercó a cumplir con el deber cívico en la Escuela N° 10 en calle 23 y 40.

En la ocasión, en contacto con este medio expresó las expectativas del espacio: “pasar las PASO y seguir trabajando. A nivel nacional también, somos un frente nuevo y estamos trabajando para llegar a octubre junto a Pino Solanas y Mauro Cafiero”

Por su parte, el primer precandidato por el Partido Vecinal MIC, Hugo Valenzuela también tuvo su paso por las urnas y por el requerimiento periodístico. En su caso señaló: “La gente de a poco se está acercando a votar a pesar de rumores que la gente estaba desanimada. Pero se acercan a cumplir con el sufragio” y agregó: “tenemos fe de que vamos a llegar a un piso lindo, y esperanzado porque el vecino en el diálogo nos ha venido dando su apoyo”.

El primer precandidato a concejal por el Frente Cambiemos, José “Sesón” Comesaña también hizo su paso por la Escuela N° 10 para emitir su voto. En su encuentro con la prensa, el precandidato indicó: “Estoy muy contento, siento mucho apoyo de la gente”.

Esta es su primera experiencia como candidato y al respecto indicó: “como experiencia me encantó, muy linda. Me gustó mucho. No conocía todo esto que se daba. En esta campaña anduvimos por los barrios, con la gente, muchos comercios. Es una experiencia muy buena y me satisfizo el contacto la gente y sobre todo la buena aceptación que hemos tenido” y agregó: “Estoy viviendo la jornada con mucha alegría, mucha tranquilidad. Creo que trabajamos bien porque fue un lindo grupo. En todos lados me sentí muy apoyado y creo que tenemos una gobernadora de lujo y un buen presidente y eso ayuda. Esperamos poder festejar esta noche”.

La primera precandidata a concejal por el Frente 1País, Sabrina Selva también votó en la Escuela Industrial cerca del mediodía. Con presencia de los medios de comunicación en el lugar, la concejal y candidata a renovar su mandato expresó que vivía la jornada “con la alegría de siempre de estar participando de un acto democrático, con mucha energía y ganas de vivir esto que a los que hacemos política nos encanta. La gente está participando y eso nos pone muy contentos”.

En cuanto a cómo lo vivía de manera personal estas elecciones indicó: “Vivo con otra responsabilidad estas elecciones, la coyuntura lo marca. Es una responsabilidad muy grande para mí el hecho de haber tenido una experiencia en el concejo y aspirar a renovar una banca marca una doble responsabilidad. Pero sigo con el mismo compromiso y energía de siempre”.

Mientras que el primer precandidato a concejal por el Frente Unidad Ciudadana, Gerónimo Ustarroz votó este mediodía en la Escuela N° 8. En su encuentro con la prensa remarcó: “Un día muy lindo acompaña esta jornada. Lo que tenemos que destacar que podemos elegir una vez más y que todas las fuerzas políticas de la ciudad hemos hecho una campaña limpia, respetuosa donde se discutieron ideas. Lo importante es que la gente tenga la posibilidad hoy de acercarse tranquila a elegir qué es lo que le parece respecta de la ciudad, la provincia y el país”.

Pasado el mediodía, quien se acercó a votar fue el precandidato en primer término por el partido vecinal “25 de Mayo”, Francisco Cardozo pasó también a emitir su voto y se encontró con la prensa.

En cuanto a sus expectativas para la jornada de hoy señaló: “Las expectativas son muy buenas. Más allá del resultado nosotros vamos a seguir trabajando, la recepción del vecino es muy buena. Sabemos que estaban esperando una opción diferente. Estamos muy contentos. Creemos que le debemos a la sociedad muchas cosas y cuando uno lo hace con el corazón, cualquiera sea el resultado va a ser muy bueno”.

En su primera participación, remarcó: “Es mi primera vez como candidato en Mercedes. Cuando volví a la ciudad hace tres años empecé a conocer muchos vecinos que pensaban como nosotros y así se dio la posibilidad. Estoy con mucha expectativa, con ganas de poder hacer algo por mi ciudad”

“Es una fiesta de la democracia, todos tenemos que festejar que tenemos la posibilidad de votar y vivir la jornada con alegría”, concluyó.

Uno de los más rezagados en votar fue el primer precandidato a concejal por el FIT en Mercedes, Pablo Demarco. Y es que le tocó recorrer distintas escuelas ya que efectuaba la labor de fiscal general para su partido. “Por suerte hicimos una importante campaña con fiscales lo que implica también un crecimiento y desarrollo de nuestra fuerza”, resaltó y agregó: “No compartimos que se hagan las elecciones PASO y lo planteamos pero nos comprometimos y estamos trabajando para poder llegar a octubre”.

Sobre una reflexión de estas elecciones, Demarco indicó: “Veo una gran dispersión a nivel político de las fuerzas tradicionales, mucha cantidad de listas y la izquierda se ha concentrado en el frente que hemos constituido; y eso nos hace pensar en un crisis política precisamente de estos partidos tradiciones” y en cuanto a la gente indicó: “por ahora viene tranquilo pero creo que después del mediodía la gente se va a volcar más a llegar a las escuelas a votar”. Y a la vez agregó: “Esta elección no nos quita el eje de la lucha que se está dando pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado”, concluyó.

►Expectativas, pero a un costado

También fueron parte de la jornada electoral el intendente de la ciudad y los tres diputados mercedinos.

Así pasaron el primer mandatario, Juan Ustarroz quien debió acudir a emitir su voto a la escuela Nº 8, en un cambio de mesa porque anteriormente lo efectuaba en la escuela Industrial. “Creo que la previa de toda la campaña fue muy tranquila, limpia y sin lugar a dudas el resultado seguirá siendo así. Por suerte hay una relación diferente, muy buena de todas las fuerzas políticas”, expresó y agregó que este año en que no es candidato esperará los resultados con la familia y acompañando a los compañeros, “repartiéndome entre los dos lados. Esto es un paso, preparando las elecciones de octubre así que estamos muy tranquilos porque la definición estará ahí”.

Por su parte, el diputado nacional de 1País, Carlos Selva se acercó cerca del mediodía a emitir su voto a la escuela Industrial. En su encuentro con la prensa, manifestó: “Por más que uno tenga mucha experiencia, muchos años en elecciones todo se vive con mucha intensidad; siempre uno tiene la expectativa de que las cosas vayan bien como hasta ahora va ocurriendo”.

Además, resaltó: “Estoy con las mejores expectativas, esperamos que termine la jornada de la mejor manera. Es una elección importante más allá de todo lo que se ha querido menoscabar es importante que la gente participe”.

A la vez que manifestó que “en octubre la espera de los resultados de la elección va a ser distinta. Las PASO no dan un resultado seguro. En este caso hay fuerzas políticas esperando alcanzar un resultado y posteriormente se da un reacomodamiento del voto del ciudadano para ver cómo su voto tiene incidencia en la visión de país, provincia o ciudad que se tiene”.

Por otro lado, el diputado provincial por UC de nuestra ciudad, Santiago “Lalo” Révora participó de la jornada electoral en el Colegio San Patricio. Allí mantuvo un encuentro con la prensa dónde indicó: “En estos momentos siempre se festeja. El momento de votar es importantísimo. Desde el ’83 a la fecha cada acto hay que festejarlo porque afianza la democracia que tanto nos costó conseguir” y agregó: “El acuerdo que realizaron todas las fuerzas para que sea una campaña limpia se llevó adelante con creces. Se vio una campaña distinta, se respetaron todas las fuerzas así que bienvenido sea para la ciudad”.

Finalmente, el diputado nacional del Frente de Unidad Ciudadana, el mercedino Eduardo “Wado” de Pedro pasó por la escuela 10 a emitir su voto, en una jornada de muchas actividades para él.

En su encuentro con la prensa, el diputado señaló: “Hay mucha felicidad de una nueva posibilidad de ir a votar, de poder elegir. Estamos muy conformes” y agregó: “hemos escuchado todas las voces en la provincia, recorrido, escuchado a los comerciantes, pymes, trabajadores; a los jubilados que están pasando una situación particular. Estamos muy conformes con la recepción que hemos tenido, con esa visión de la realidad que se la puede conocer caminándola. Si uno no abre un poco el espectro se puede tener una visión sesgada con lo que caminar, escuchar y recorrer nos dio la posibilidad de tener una visión bastante seria que tiene que ver con una provincia y una Argentina con una recesión importante y a mucha gente que la está pasando mal”.

En cuanto a cómo comenzó la jornada, indicó que debió ocuparse ante reclamos de distintos distritos de otras secciones electorales que me manifestaban que el correo mandó en las urnas boletas de UC que no eran de la localidad. “Con lo que arranqué redactando notas para el correo. Esto lo estamos viendo ahora, estamos haciendo un informe para ver si fue algo por error u otra cuestión”.

“En cuanto a la falencia, nosotros el martes pasado hicimos una conferencia preocupados porque el Correo era uno de los responsables del escrutinio provisorio y lo licitó a una empresa presidida por otro ex empleado de Macri. Ahí dejamos una duda y planteada una preocupación para que se pueda tener un escrutinio sincero y real”, sostuvo.