El diputado Carlos Selva, de gira por Europa

Desde el domingo y hasta viernes, el mercedino estará en España y Bélgica. Es parte de una delegación de legisladores que buscará profundizar relaciones bilaterales. Agitada agenda y reuniones con políticos, empresarios y embajadores.



El diputado nacional Carlos Selva se encuentra desde este domingo de gira por España y Bélgica. El mercedino es parte de una comitiva de legisladores que realizará varias actividades en las ciudades de Madrid y Bruselas.

A la ciudad de Madrid el diputado junto a sus pares viajó este domingo 3, y permanecerá allí hasta el 6 de septiembre. Selva voló por Iberia y se hospeda en el Hotel NH Madrid Zurbano. A su llegada fue parte este domingo por la noche de una cena en la residencia del Embajador Argentino ante el Reino de España, ingeniero Ramón Puerta, donde se repasó temática y agenda de actividades.

El formó parte de una reunión de Diputados con Ana Pastor Julián, Presidenta del Congreso de los Diputados de España. Luego haría una visita guiada al edificio histórico. Luego mantuvo una reunión cerrada en conjunto con la delegación de legisladores con Josep Piqué, ex Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Partido Popular), Trinidad Jiménez, ex Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Partido Socialista), Miguel Angel Cortés, Senador, ex Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Director de Fundación Iberoamericana Empresarial. El diálogo fue sobre el “estado de la relación bilateral y oportunidades frente al contexto internacional actual”, y “posibles implicancias del Acuerdo MercosurUE”.

La cena fue en la residencia de Leandro Sigman, Presidente de la Cámara Empresarial Argentina en España (CEAES), junto a empresarios y políticos españoles.

El martes participó del encuentro bilateral Consejo Económico y Social de España (CES) – con la delegación legislativa de la República de Argentina.

Hoy la delegación partió desde hotel hacia aeropuerto de Barajas, y volará por Iberia hacia Bruselas, por algo más de 2 horas. Al arribo se alojarán en el Hotel Thon. En Bélgica, Selva y los legisladores estarán otros tres días. A su arribo en el almuerzo habrá una reunión de la delegación parlamentaria con el doctor Mario Verón Guerra, quien es Embajador de Argentina ante la Unión Europea, demás funcionarios y equipo de trabajo de la Embajada.

A las 15 se llevará adelante una reunión con la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Y a las 17.30 horas una reunión cerrada de la Delegación parlamentaria con autoridades argentinas negociadoras del Acuerdo. Repaso de los resultados y avances de la Reunión intersesional del Comité de Negociaciones Birregionales MERCOSUR – UE. Se prepararán las posiciones para el seminario del día jueves.

Ya el jueves 7 se dirigirán hacia el Parlamento de la Unión Europea. Serán parte del Seminario “Oportunidades y desafíos del Acuerdo Mercosur – UE”, con Europarlamentarios de diversas fuerzas políticas, la Delegación de parlamentarios argentinos y de diversos funcionarios de Argentina y de la UE. Todo con coordinación de José Ignacio Salafranca (Eurodiputado. Vicecoordinador en la Comisión de Asuntos Exteriores y Ponente del Acuerdo Unión EuropeaMercosur en la Comisión de Comercio Internacional. Ex Embajador de la UE en Argentina).

De 12 a 14 horas habrá una recepción ofrecida por la Embajada de Brasil, en el 195º aniversario de la Independencia. Asisten equipos negociadores y delegaciones.

Tras otras actividades por la noche, el viernes 8 muy temprano será la partida desde Bruselas para la combinación con vuelos Madrid – Buenos Aires y el regreso.