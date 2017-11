Desde UDOCBA cuestionaron el Operativo Aprender 2017

Para Luis Herrera es “una evaluación que no incluye la mirada de los docentes” • El secretario general del Gremio Docente UDOCBA Mercedes se manifestó en relación a las evaluaciones que se desarrollaron a nivel nacional.

El martes 7 de noviembre se llevó a cabo el operativo nacional de evaluación “Aprender” que se realizó en 31.000 escuelas públicas y privadas, donde fueron examinados más de 1.200.000 estudiantes. La mencionada jornada se efectuó en el marco de varias protestas, paros de gremios docentes y estudiantes que rechazaron el sistema, al igual que en la primera edición que se desarrolló el año pasado con fuertes críticas.

Sobre esta modalidad, el Secretario General del Gremio Docente UDOCBA sostuvo que “la opinión del docente no estuvo, ya que no fuimos consultados. Es un requisito fundamental para mejorar la calidad educativa, incorporar la mirada del docente. Y esta evaluación, no incluyó la mirada de los maestros”.

Fueron muchas las críticas que despertó este nuevo método de evaluación, sobre todo la mayoría de los gremios coincidieron en que la misma es estandarizada y se encuentra alejada de la situación de lo que sucede en diferentes distritos.

”Parece que opinan de una escuela que no existe y la realidad solo se palpa en la labor diaria” indicó Herrera, quien además dijo que “hoy son muchas las problemáticas y son demasiadas las carencias que solo las observa quien las vive en lo cotidiano. Cada distrito merece un diagnóstico distinto, ya que cada uno posee problemáticas diferentes que inciden en la educación”

En cuanto a los resultados de las evaluaciones, el ministerio informó que la difusión será a partir de marzo del año que viene.