El deporte de Mercedes hoy se va a La Feliz

Variadas disciplinas intervendrán en las finales provinciales • Serán más de 200 deportistas que partirá este viernes 29 y regresarán ya en la madrugada del jueves 5 • El sábado 30 será el acto inaugural.

Los Juegos van por una edición más y Mercedes se verá representada de muy buenas manera desde mañana sábado 30 de septiembre al miércoles 4 de octubre. Será en la ciudad de Mar del Plata donde se congregarán los distintos municipios de la provincia, buscando acceder a las tres medallas que ofrecen cada una de las disciplinas, aunque en algunos casos se tomará parte con la idea de sumar experiencia en una competencia donde suelen darse rivales de real importancia. En medio de todo esto la esperanza siempre está depositada.

La salida de la delegación mercedina será hoy viernes 29 de septiembre a la hora 23.30 desde plaza San Martín en Avenida 29 entre 24 y 26. Mañana sábado 30 será la acreditación de la delegación y por la tarde el acto inaugural, ya el domingo 1 octubre arrancará la competencia, en referencia a rivales al momento no se conocen los días aunque el sorteo ya se llevó adelante.

Hoteles y regreso

En la ciudad “Felíz” de la mañana del sábado 30 al atardecer del miércoles 4 todos los deportistas más delegados y entrenadores se estarán hospedando en dos hoteles. Serán el San Jorge de calle Alsina 2353 con teléfono 0234-516434 y Unión Ferroviaria de Brown 1886 con teléfono 02234-943448.

El regreso a Mercedes se emprenderá el miércoles 4 de octubre desde las 19 para estimarse un arribo a la ciudad el jueves 5 pasada la media noche.

Deportistas y entrenadores

Toda la delegación mercedina, en el área deportes, con disciplinas de conjunto e individuales forman parte de esta nómina. En algunos casos menores puede darse ausencias al superponerse los Juegos con los tradicionales viajes a Bariloche de egresados.

Handball Escolar Sub 14 – IMCR: Martina Palacios, Lucila Sánchez, Micaela Onetto, Lourdes Aguirre, Araceli Antar, Rocío Matter, Pilar Fernández, Camila Testi, Magali Vaca, Juliana Ponce, Francisca Bertera. DT: Jorgelina Bernal.

Handball Sub 18 Escolar Abierta – San Patricio: Agustina Olivero, Valentina Stagno, María Carini, María Ruggia, Martina Cangaro, Sofía Nikicink, Agustina Santángelo, Josefina Zoni, Federica Balbi, Camila Ojeda, Paula Hernández y Agustina Vaccarezza. DT: Mariana Saboredo.

Handball Escolar Sub 14 – IMCR: Leonel Dabove, Federico Blanco, Leonel Barrera, Manuel Ricci, Felipe Flaherty, Matías Bustamante, Franco Ameri, Tobías Quinteros, Francisco Fernández, Benjamín Biaggini, Bruno Maineri y José Varela. DT: Agustín Pórfido.

Voley femenino Sub 15 Libre – Quilmes: Pilar Sánchez, González Violeta, Consuelo Bethouar, Lucia Squillaro, Paloma Ricaldoni, Candela Klein, Sofía Artale, Lucia López Escriva, Fátima Fiorelli, Catalina Perrone y Violeta González. Evangelina Vicente.

Voley femenino Sub 13 Escolar No Federado – Misericordia: Pilar Baldassini, Candela Navarrete, Martina Vázquez, Clementina Pehr, Juliana Cestari, Ana Del Rio, Santina Ojea, Luisina Guerra, Amparo Cesar y Mariana Valiente. DT: Pablo Cross.

Natación: Joaquín Fink, Daniela Fischer, P. Alterino, A.Ballesteros. DT: Juan José Bugarín.

Acuatlón: Fiorella Zuffo.

Beach voley Sub 13 y Sub 18 – Club Quilmes: C. Fernández, Francina Cieri, Gabriela Pérez y Carolina Pérez. DT: Evangelina Vicente.

Atletismo convencional: Fiorella Zuffo, Felipe Llanos, Tiziana Tassara, Clara Fernández, Facundo Benítez y Lara Reyes. Entrenadores: Luis Zuffo, Ana Campillay. S. Bistuer, Daniela Libares y Azurmendi.

Atletismo Especial: P. Benítez, M. Godoy, J. Lucero, Nadia Godoy, Melina Caricatto, Carlos Barrionuevo y Emiliano Icardi. DT: Fabio Almirón, Carolina Martinelli, Mónica Ribeiro, Gabriel Santana.

Posta Menores 5 x 80 – IPA: Mateo Zamito, Luca Marcatti, Benjamín Arbia, Bruno Torrez y Bruno Monez Ruiz. DT: Santiago Bistuer

Hockey Sub 18 – Ateneo: Lucila Panesi, Belén Silva, Clara Silva, Sara Delvechio, Abril Sánchez, Valentina Espineli, Ailén Jaime, Candela Arroyo, Candela Rosea y Lucia Celay. DT: Jonatan Biglia.

Cesto Menores – IPA: Sol Gottifredi, Lucia Zamorano, Valentina Figueredo, Nazarena Soto, Victoria Pontón, Pilar Biagini, Zoe Grosso, Candela Romero, Mariana Zunino y Manuela Cejas. DT: Trinidad López.

Voley Sub 15 Escolar – Misericordia: Agustina Nosa, Sofía Nosa, Luisina Cestari, Lola Ferrer, Francisca Nirino, Victoria Sosa, Trinidad Petitti, Paloma Larrondo, Camila Guidi y Magdalena Flyn. DT: Pablo Cross.

Voley Escolar No Federado Sub 15 – San Patricio: Matías López Escriva, Domingo De Paola, Nicolás Hernández, Felipe Redondi, Lucas Cardinal, Emilio Carcagno, Mateo Battoia, Amadeo Rossi, Rocco Tamagno y Santiago Fiorelli. DT: Gabino Regueiro.

Voley Escolar No Federado Sub 13 – San Patricio: Hipólito Rossi, Robertino Tamagno, Felipe Vara, Eliseo Velázquez, Lorenzo De Paola, Valentino Bagnardi, Bernardo Cobuccio, Bautista Bessega, Martín Valle y Patricio Douat. DT: Walter Moretti.

Fútbol PC Intelectual C Sub 16 – CFI N° 1: Alexis Lagos, Facundo Viñez, Martín López, Walter De Chico, Kevin Sarubba, Francisco Viñez y Marcos Vargas. DT: Mónica Ribeiro.

Fútbol PC Intelectual D – Escuela N° 504: Mauricio Godoy, Fernando Alvarez, Alejandro Debiase, Kevin Connena, Nicolás Juárez, Cristian Salina y Alexis Benítez. DT: Carolina Martinelli.

Fútbol PC Sub 16 Unica – CFI N° 1: Nadia Godoy, Celeste Soto, Brenda Chazarreta, Soledad Mercado y Angeles Moure. DT: Mónica Ribeiro.

Fútbol Sub 13 Escolar – San Antonio: Mateo López, Emiliano Buscalia, Bautista Basile, Tomas Cortiana, Nicolás González, Matías Gallo y Nicolás Del Vechio. DT: Martin Echeverri.

Patín artístico: Azul Paoletta. DT: Laura Brunello.

Tenis de mesa: Franco Lima. DT: Alejandro Russo.