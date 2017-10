Dematei con un impensable respaldo

En la web se preguntó si con la nueva conformación del HCD debía cambiar la presidencia • La respuesta masivamente apoyó la continuidad del actual edil en el cargo.

El tema se disparó increíblemente. Hace cuatro semanas que el sitio web de El Nuevo Cronista (www.nuevocronista.com) viene realizando sondeos. El sistema impide votar más de una vez al mismo equipo y/o dispositivo. Y en esta oportunidad la participación fue muy importante. Desde las 19:30 horas del lunes a las 14:00 del sábado fueron 4.365 las personas que participaron multiplicando exponencialmente el promedio de participación.

La pregunta era simple pero generó gran participación en las redes. “Cuando asuman los nuevos ediles. ¿Debe ser reemplazado Matías Dematei en la presidencia del Concejo Deliberante?”

De los participantes en la encuesta, el 77% (3.342 personas) se inclinaron por la opción: “No debe ser reemplazado. Tiene un gran apoyo popular y es un dirigente dinámico y servicial”. La segunda opción más votada fue “Si debe ser reemplazado. La presidencia le corresponde al partido que ganó las últimas elecciones” con 18 % (795 votos). En tanto el 3% (129 votos) sostuvo: “ Si debe reemplazado. No está haciendo un buen papel y pertenece al partido que perdió”. El 1% votó por la negativa al reemplazo pero porque “La estabilidad de las autoridades no deben depender de vaivenes electorales” (59 votos). Y el 1% restante opto por otros.

Si se suman las dos opciones que entendían que Dematei no debe ser reemplazado como presidente del HCD, la cifra trepa a 4.137 votos favorables. Casi la misma cantidad de votos que se requieren para alcanzar el piso de concejales.

Voces en el Face

Simultáneamente con ello; en el mismo sitio se registraron cientos de comentarios a favor del carismático edil.

“Yo no veo porque debería ser reemplazado. Matías es muy eficiente. Se notó claramente estos últimos días que hay voluntad para hacer un trabajo en conjunto más allá de los resultados de anoche” escribió Florencia Mallo.

En la misma sintonía, Ester Fasciolo sostuvo: “Matías debe continuar porque es muy eficiente y trabajador”.

Deliaines Ferretto –claramente en contra de la encuesta- preguntó: “Digo: si en lugar de estas encuestas consultan las normas?”

Llamó poderosamente la atención que varios comentarios lo impulsaban a Dematei a postularse como intendente. Tal el caso de Moly Resch para quien “Matías Dematei debería reemplazar al intendente. Es el único que se ve que labura limpiamente”.

En tanto Ana escribió: “Pienso que Matías es una persona que siempre demostró su parte humana, siempre estuvo ahí ante cualquier requerimiento, no importo, lugar ni hora. Yo no milito, ni soy simpatizante de ningún partido político pero me gustaría que siguiera con su mandato y su presidencia. Ojala no tuvieran que reemplazarlo, pero creo que eso no depende de nosotros si de como se conformara el futuro Concejo Deliberante, si tuviéramos que decidir nosotros como ciudadanos iría por el si deseo que siga como presidente del HCD”.

Antonio Marcelo Perdiguero criticó: “Una encuesta de ego y publicidad barata, acompañado de amiguismo verbales más vanidad !!!”

Para Fabiana Alejandra Palazzo “Sería un gravísimo error reemplazarlo; la comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo debe ser fluída, amena, cordial, respetuosa. Matías Dematei reúne las condiciones necesarias para mediar entre las partes.”

En tanto Alberto Manuel Bustos escribió: “No veo porque debería ser reemplazado si es un funcionario eficiente y con un historial de trabajo y dedicación hacia los habitantes llevo adelante el PAMI como el mejor y fue el único que solucionaba los problemas de nuestros mayores cuando muchas entidades les daba vuelta la cara y hoy sigue trabajando como el primer día”.

Oscar Muhlberger sostuvo: “Dejemos de reemplazar a la gente que hace bien su trabajo por favor”

Parea Aldo Zuniga la encuesta era fea: “Excelente persona. Que querés con este diario” dijo.

“Dejando de lado la ideología política…. Matías Dematei desempeña de manera excelente su función como presidente del Concejo Deliberante…. él es quien atiende a todos los ciudadanos….los escucha y siempre está al servicio de todos para dar respuesta…. no se cómo serán las cuestiones dentro del Concejo…. Pero si ejerce bien su función no hay porque reemplazarlo”, escribió Belén Cazenave.

Silvia Capoferri también criticó el sondeo: “Qué encuesta de cuarta. Pero Matías Dematei tiene todo el apoyo de toda la gente. Obviamente no puede ser reemplazado”.

Melina Defelippe escribió: “Mi ideología política es otra pero realmente es una gran persona porqué reemplazarlo si su trabajo lo hace excelente. Las buenas personas son las que persisten y si es lo mejor para nuestra ciudad adelante Matías Dematei!!!!”

RO explicó: “La presidencia corresponde al bloque mayoritario, independientemente de la buena gestión o no o de la calidad de la persona. No se trata del Sr Dematei… Hay que respetar la decisión que tomó el pueblo cuando emitió su voto, y hay que respetar la institucionalidad… La presidencia del Concejo corresponde al partido con mayoría en el Concejo o al partido ganador (en este caso, es lo mismo), pero si tanta vuelta quieren darle al asunto; hagan votación en el Concejo y listo!! Es mi humilde opinión”.

Para Juan Perazzo “sería una locura reemplazarlo, sin importar el partido político, es una persona que trabaja mucho para la ciudad, y tiene un gran contacto con el vecino. Siempre dispuesto a brindar una solución, algo que nunca he visto de otros funcionarios”.

En tanto Agustín Caban preguntó “¿Quien armó esta encuesta?”.

“Yo no lo conocía. Buenas referencia miles!! Cuando necesité la respuesta fue inmediata. Desconozco los mecanismos por los cuales se reemplaza el presidente del Concejo, pero creo que el lugar en el corazón de la gente es irremplazable. Y se gana. En este caso con años de trabajo y vocación de servicio” escribió sin opinar Adriana Uboldi.

En esta línea Ariadna Ruiz Díaz contó: “Sos irremplazable Matías Dematei. Un hombre de gran corazón. Atendiendo cualquier día, en cualquier horario. Siempre respondiendo amablemente. Nunca me voy a olvidar la mano que nos diste a mí y a mi familia el día que mi papá falleció. Un domingo tan temprano molestándote, vos respondiendo y ayudándonos a conseguir el oxígeno que mi papá necesitaba… Postulate para lo que sea que tenés una ciudad apoyándote”.

Jose Flynn opinó: “Que siga como presidente del concejo, es una persona de bien y tiene buena relación con todos los sectores”.

Antonio E. Tilli en tanto afirmó: “Ha demostrado ser una buena persona y trabajadora sobre todas las cosas.. lamentable.. no queda otra… los números mandan”

Sergio Mehaudy sostuvo: “Matías es responsable, piensa en todos y todas, lucha por mejorar la vida de los mercedinos es solidario, sabe escuchar. Arriba Matías”

Para Marcelo Gelves “No debería (ser quitado de la presidencia) por todo lo que hace. Pero como en este país lo que está bien molesta….”

En tanto Juan Scovenna recordó: “No mintió el doctor en su cierre de campaña cuando dijo que vienen por todo, vienen por Matías, esos es venir por las instituciones, no les alcanza con el poder que tienen, quieren más y más poder. Yo me pregunto, alguno de los de Cambiemos, va a saber ser mediador como Mati?, alguno de los de Cambiemos va a atender 20, 30, 40 personas por día, alguno de los de Cambiemos va a tener la humildad que tiene Matías para pedir disculpas cuando algún concejal se sienta ofendido?, yo se que NO!!!! Están enfermos de poder y eso es peligroso!”

Por supuesto que existieron varios cuestionamientos a la encuesta. A los ya reproducidos se sumaron Rodolfo Daniel Poggio quien escribió: “Cuál es la diferencia? Sigue como concejal, tal vez ejerciendo la vicepresidencia, das lastima Nuevo Cronista haciendo de lobista”

En la misma sintonía Jero Luchini sostuvo: “Una encuesta para ver si lo dejamos por bueno o lo corremos por opositor. Para que votamos si no? Huevadas no”