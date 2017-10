Demarco: “Aspiramos a poder incrementar las bancas del movimiento de izquierda”

El primer candidato a concejal por el FIT, Pablo Demarco votó en el colegio nacional esta tarde. Por un lado, se refirió al caso Maldonado y repudió la detención de militantes de izquierda en un local partidario de Mar del Plata.

El primer candidato a concejal por el FIT, Pablo Demarco votó en el colegio nacional esta tarde. Por un lado, se refirió al caso Maldonado y repudió la detención de militantes de izquierda en un local partidario de Mar del Plata. “Creemos que es parte de una escalada represiva que se está viviendo en el país. Esta es una jornada más de lucha para todos nosotros”, señaló.

Además, se expresó por lo que aspira de estas elecciones: “Aspiramos a poder incrementar las bancas del movimiento de izquierda en el Senado y la provincia. Sabemos el caudal aproximado de votos que tenemos en la ciudad, que en principio no nos dan una banca en el Concejo Deliberante, pero sin dudas suman para que los compañeros puedan asumir en otros niveles”.

Por otro lado, planteó: “Hay que ver si la situación social ha llevado a plantear a la ciudadanía su rechazo a través del no voto. En el 2001 no nos olvidemos que mucha gente terminó votando en blanco, y otros que se alejaban para no votar. Creo que va a merecer un análisis a medida que se vayan conociendo los resultados de la jornada”, expresó y agregó: “nosotros hemos llegado a cubrir con fiscales todos los colegios. Nuestra organización está bien plantada y creo que es parte del desarrollo que ha tenido el movimiento de izquierda en el último tiempo. Hubo algunos faltantes de boletas, pero nada de gravedad”.

Finalmente indicó: “una vez que termine el recuento de votos vamos a ir a esperar los resultados a nuestro local”.