Defensa de la democracia: Personalidades llaman a defender el Estado de Derecho

“La República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro, los límites al poder se borran, no es momento de discutir preeminencias ni de hacer especulaciones”. Así comienza la convocatoria a “defender el techo democrático común” ante el peligro que corren “las reglas básicas de nuestra convivencia plural” realizada por Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, Horacio González, Mempo Giardinelli, Susana Rinaldi y Cristina Banegas, quienes el miércoles a las 17 harán una presentación pública en el Congreso.

“No podemos estar inmóviles mientras se cae el Estado de Derecho a pedazos”, advirtió el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Página/12. “Convocamos a un amplio espectro, desde estudiantes, distintas religiones, partidos políticos, artistas, grupos con la ideología que tengan pero que vean los riesgos de perder beneficios conseguidos hace muchos años y no quieran ser pasivos ante violaciones a la Constitución y las leyes”, explicó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Por sobre las posiciones particulares y respetables de cada persona, grupo, partido, sindicato, profesión, convocamos a todos y a todas para defender el techo democrático común. Llevamos más de tres décadas de gobiernos democráticos, con sus virtudes y defectos, pero nunca como en este momento se han hallado en peligro las reglas básicas de nuestra convivencia plural”, advierte el documento.

“Los jueces, custodios de la Constitución y de nuestras libertades, han perdido imparcialidad, no investigan eventuales delitos sino que autorizan vejaciones públicas a opositores sin ninguna necesidad procesal. El Poder Ejecutivo reclama jueces propios y amenaza a todo magistrado desobediente a sus designios”, resumen. “Se extiende el miedo, los artistas se sienten amenazados, se estigmatiza a los laboralistas como mafiosos, se proyecta la virtual derogación del derecho del trabajo, se amenaza la previsión social, se condena a subdesarrollos regionales por vía impositiva”, continúan.

“El organismo que debe orientar la política criminal está a punto de perder su autonomía constitucional para quedar reducido a una dependencia del Poder Ejecutivo”, alertan ante la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. “Esto no afecta a un grupo, a un partido, a ningún sector particular, sino a toda la sociedad, al sistema de pesos y contrapesos necesario para que nadie hegemonice el poder; el Estado de Derecho se desbarata”, señalan. “Ante esto, convocamos a unirnos poniendo de lado las respetables diferencias que debemos discutir en democracia, para defender el espacio mismo en que debemos llevar adelante nuestras saludables discusiones”, concluyen.

“Lo de Gils Carbó nos conmovió muchísimo. También las detenciones de Boudou y De Vido. Sean o no inocentes, el procedimiento es lo que no se entiende”, explicó Carlotto. Si bien el show de detenciones no es nuevo, la exposición del ex vicepresidente descalzo y esposado “marca un límite: no se puede restaurar la picota”, alertó Zaffaroni. “Vamos a hacer una exposición y luego se verá cómo proceder de una manera más o menos orgánica entre personas de distintas tendencias y concepciones ideológicas. Lo único definido es que no podemos quedarnos inmóviles, que algo hay que hacer ante esta emergencia”.

Fuente: Página 12