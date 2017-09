Dalma: “Llevo en mi corazón y con orgullo el haber representado la fiesta”

La joven electa en 2015 terminó su mandato y no solo se despidió del título sino también de la figura representante del evento con el cambio establecido • “Vamos a proponer otra forma de elección, para que haya una embajadora”, expresó.

Durante la 43° Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizó la despedida de la soberana del evento Dalma Verdúm, y su corte de princesas conformada por Tamara Fernández y Milagros Acuña.

La tristeza de dejar el reinado se duplicó ante la suspensión de una nueva elección y las jóvenes se mostraron activas en comenzar a gestionar la figura de una embajadora cultural que tenga los mismos deberes y responsabilidad que tenía la figura de la reina y las princesas.

“La gente nos ha demostrado mucho cariño, nos reconocen y nos preguntan por el evento; cuando recorremos la fiesta nos sorprenden sacándose fotos con nosotras y la verdad fue una experiencia muy linda”, señaló Dalma.

En cuanto a lo que fue la vivencia de su mandato, expresó: “Salimos electas en 2015 y el primer año fue el más hermoso y lo llevaré en mi corazón. Lamentablemente el segundo año no lo pudimos disfrutar mucho ni viajar, pero siempre llevaré el haber representado a la ciudad de la mejor manera posible y con mucho orgullo”.

El domingo tras los agradecimientos a sus familias y a todos los que las acompañaron en este camino recorrido, las jóvenes entregaron sus atributos a la directora de Cultura de la ciudad para que sean parte del patrimonio de la ciudad y serán exhibidos en el Museo Miguez.

Fin de los reinados

Ante la finalización de la elección de una soberana, las tres jóvenes se expresaron sobre la cuestión. “El reinado en Mercedes se sacó, siendo que la reina es la representante, la que viaja a otros eventos representando la ciudad y a la fiesta en sí misma. Ya se realizó la elección del embajador cultural, siendo el productor Berro quien será el representante y es un gusto porque somos colegas”, dijo Dalma. “Lamentablemente nos enteramos que se había terminado el reinado cuando preguntamos porqué no habíamos sido convocadas para pasar en los carnavales mercedinos, lo que siempre ocurría. Seis meses después nos reunimos en Gobierno y se nos informó de esta decisión. La verdad es que fue un duro golpe porque nosotras no nos sentimos estereotipos ni objetos. Nos hubiera gustado que tuvieran en cuenta nuestra palabra, qué pensábamos las que lo vivimos día a día”, lamentó.

Por su parte, Milagros Acuña remarcó que “cuando nos explicaron que nosotras éramos objetos y estereotipos, la verdad es que respondí que no creía que fuera así porque yo desfilo ropa desde los 10 años, es lo que me gusta hacer y lo que vendo cuando desfilo es eso: ropa. No hay nada más lindo que encontrarse con un grupo de personas como el que te encontrás en estos certámenes y amistades que todavía perduran. Es una lástima que se haya sacado porque tememos que se deje de convocar a Mercedes a otras fiestas porque no es solamente concurrir a un evento, se comparten otras cosas, se hacen desfiles y se pasan fines de semanas enteros; siendo que tratándose de una persona que tiene familia sabemos que muchas veces eso es difícil”.

En tanto, Dalma agregó que “las reinas y visitantes de otros eventos están también preocupados porque siempre Mercedes hizo que pasaran un momento excelente y temen también que al sacarse esta figura cesen las invitaciones porque no habrá una reina que las acompañe en el evento, presentándoles a los productores y distintos actores del evento”.

“En lo personal me pone muy triste. Te pone mal porque sabes que se terminó la etapa, pero también porque querés que haya otra chica a la que dejarle los atributos. No es lo mismo entregarlos doblados que pasárselos a otra persona que va a representar a Mercedes y que lo va a saber hacer”, remarcó Acuña.

Reinas en gestión

Por su parte, Tamara Fernández aclaró que “no estamos en contra del nuevo embajador. Quién mejor que un productor de su trayectoria para promocionar la ciudad. Pero lo complejo es compartir con las reinas los eventos. Lo que sí nos molesta es que crean que solo somos ‘una cara bonita’. Nosotras estudiamos, tenemos que tener conocimiento para representar bien a la ciudad y a la fiesta”.

Es así como anunciaron que van a gestionar un proyecto para que se continúe con una figura femenina como Embajadora Cultural. “La idea es que acompañe al embajador y pueda compartir con las reinas y figuras de otras fiestas porque no es solo ir a un evento, en algunos casos se llega a convivir por algunos días con las otras chicas. Por suerte encontramos apoyo en el secretario de Gobierno y vamos a estar trabajando sobre ello en conjunto con las chicas que representan la Fiesta del Durazno porque es una lástima que se pierda”.

“Vamos a proponer otra forma de elección, porque no necesariamente tiene que ser un desfile. Se pudieron haber cambiado los requisitos, el desfile antes que sacar la representación. Así que trabajaremos para poder lograrlo”, concluyó Dalma.