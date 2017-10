Cristina: “Los amigos de Macri se han apoderado del estado”

El día 2 de Octubre, Cristina mantuvo un encuentro con vecinos del barrio Deportivo Suárez de la localidad de José León Suárez. Se reunió con jóvenes y compartió una charla con mujeres de la zona. “Es necesario este 22 de Octubre propiciar la unidad ciudadana, no tenemos que permitir que nos dividan”, dijo.

Cristina mantuvo hoy un encuentro con vecinos en el club de barrio Deportivo Suárez de la localidad de José León Suárez. Junto al candidato concejal de Unidad Ciudadana en San Martín, Hernán Letcher, presenció un torneo femenino de fútbol solidario con equipos de la zona, se reunió con jóvenes que aprenden el oficio de barbería y compartió una charla con mujeres de la zona que asisten a clases de zumba.

►Principales citas textuales:

“Los amigos del Macri se han apoderado del Estado. Las facturas de luz que le llegan a ustedes son diez veces más que antes y los dueños de esas empresas son los amigos, los que están en el gobierno”

“No se trata de que volvamos nosotros, como fuerza política. El pueblo tiene que volver y tienen que devolverle el Estado a la sociedad. La sociedad no debe permitir que sea cooptado por los empresarios, tenemos que garantizar los precios de las tarifas y los alimentos”.

“El panorama es desolador en todo el conurbano. Después de la elección viene el gran ajuste, liberaron el combustible y el gas lo pagamos en cuotas”

“Qué tal si vamos al Parlamento a poner un poquito de orden con estas facturas. Los servicios públicos son públicos y el estado tiene que garantizar el acceso”

“En el Parlamento tiene que haber representantes del Pueblo. No puede ser posible que te pongan un medidor prepago. Eso no es legal. Servicios públicos con precios que nadie puede explicar”.

“Ayer una multitud se reunió en Plaza de Mayo para pedir por la vida de Santiago Maldonado”

“Yo creo que los encapuchados son servicios de inteligencia, de las policías, de los organismos de seguridad. Ayer eran muy pocos y la reacción de la sociedad fue muy buena”

“Lo más terrible del día de ayer es que han pasado 60 días y seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado, un caso de desaparición forzada y a esta altura, más que evidente, de encubrimiento de lo que pasó, desapareció después de un operativo de gendarmería”

“No queremos que precaricen y sigan flexibilizando aún más el trabajo. Aquí en San Martin donde el narcotráfico es un problema, mientras menos trabajo haya, mientras más fabricas cierren y pretendan que los chicos trabajen por dos mangos, la precarización laboral será sin dudas es el mejor aliado del narcotráfico”.

“Es necesario este 22 de Octubre propiciar la unidad ciudadana, no tenemos que permitir que nos dividan. Tenemos que juntar todas esas voluntades, todas esas fuerzas que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Tenemos que mentalizarnos que Unidad Ciudadana tiene que ser la voz de los problemas de la gente”, señaló la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner