Conmoción por la muerte de un pequeño de 18 meses













El deceso del pequeño se produjo el lunes por la noche en el hospital Blas L. Dubarry • Fue sometido quirúrgicamente tras un cuadro de fiebre que devino en una complicación pulmonar y una infección de un germen.

En la noche del lunes pasado falleció un pequeño de un año y medio, tras una intervención quirúrgica. Según dieron a conocer familiares y amigos de la familia el niño había comenzado con fiebre el viernes anterior y tratado en el hospital Blas L. Dubarry. El lunes fue sometido una operación a causa de un problema en sus pulmones, pero al parecer por consecuencia de una infección generalizada falleció.

La familia es oriunda de las localidades de Gowland – Agote y el dolor y la indignación por el suceso no tardó en llegar mediante las redes sociales.

Según se habría resuelto tras los análisis pertinentes los resultados de un cultivo dieron cuenta de que el cuadro fatal podría haber sido producido por un germen muy agresivo.

En las redes

Muchas personas se hicieron eco del desgraciado suceso mediante las redes sociales.

Según se evidenció en estos relatos, al niño lo habrían atendido el viernes y los médicos pediatras que lo vieron “le decían solo es fiebre y lo mandaban a la casa”. “Hoy –por el lunes – recién le hacen lo que tenían que haberle hecho el viernes a este angelito. Tenía agua en los pulmones, lo operan y así de fácil le dicen: ‘tu hijo tiene infección muy avanzada, no resistió el corazón. Que no pase más esto una familia destruida. Esto se podía evitar”, sostuvo una persona allegada a la familia cuyo comentario se hizo viral. Además de los mensajes de apoyo y acompañamiento a la familia en tan terrible momento no se hicieron esperar los comentarios de bronca que apuntaban hacia el hospital, las más variadas experiencias con el centro de salud, denuncias sobre la “mala atención en la guardia”, “médicos sin vocación” y un pedido constante de que tiene que “cambiar la atención de la guardia”.

Acompañamiento

Tras conocerse el hecho fueron consultadas diversas fuentes. La familia del pequeño estaba bajo acciones de protección de parte del Servicio Local de nuestra ciudad. Al producirse el fatídico desenlace una trabajadora social acompañó a la familia en tan difícil momento hasta despedir los restos de su hijo.

Según explicaron referentes del área, la problemática que tenía la familia era habitacional y se los estaba asistiendo. “Hacía ya tres meses que por suerte ya estaban instalados en una vivienda. Después las diversas intervenciones y gestiones se referían a este tema y a faltantes de documentación. Pero en lo que es la atención por salud de los niños, no había indicadores de falencias y negligencias respecto de ello. Se preocupaban por los controles y las vacunas”, señalaron.

En lo que respecta a lo que ocurrió con el pequeño, expresaron: “según nos indicó la familia, cuando el nene comienza con el cuadro de fiebre, como no había médico en la salita de Agote lo llevan al hospital. Al nene lo llevaron varias veces según nos dijeron pero que les decían que no era nada, que era un resfrío, hasta que el día lunes lo vieron y recién ahí le hicieron una placa y se le encontró agua en los pulmones y no resistió la punción que le hacían”, indicaron desde el Servicio y remarcaron que se dialogó y acompañó a la familia.

En cuanto a si tenía conocimiento que se diera una investigación sobre el suceso, señalaron que desde el Servicio Local no había acciones previstas a desarrollar y que “la familia no manifestó ningún tipo de acción que fuera a realizar”.

Un germen

Por otro lado, el director del hospital Dubarry, Daniel Bandoni fue consultado sobre la atención que recibió el niño en el centro de salud. “Nosotros estuvimos analizando el caso muy concienzudamente porque había muchas versiones. En concreto, y sin entrar en justificación de una muerte porque no la tiene bajo ningún punto de vista, la realidad médica es que el chico llega el viernes con un cuadro – según consta en el libro de guardia – de diarrea, vómitos y fiebre. Fue tenido en observación y responde al tratamiento de bajarle la fiebre con métodos físicas, y no hizo deposiciones en el tiempo que estuvo en las camas de observación. Y teniendo en cuenta una familia que lo contenía se lo envía a su domicilio, con los criterios de alerta y se lo cita para el día siguiente para su control”, indicó Bandoni y agregó: “el criterio del pediatra es que si a un chico no se lo contiene en ese momento se lo deja internado y cuando está bien recién ahí lo envían al domicilio. Pero la pediatra de ese momento nos manifestó que vio que la mamá se preocupaba mucho y por eso se lo deja ir al domicilio”.

“No hay ningún registro de que el chico haya sido visto en la guardia entre sábado y/o domingo. Hablamos con los pediatras de esas guardias y no llegó el chico para ser atendido. El nuevo contacto que se tiene con el paciente es el lunes a las 18 horas, con un cuadro grave. Llegó con una infección generalizada que se llama septicemia. Se saca una placa porque tenía dificultades respiratorias y surgió una neumonía con un derrame, con líquido en un pulmón. Se lo punza y se realiza un drenaje, pero al tener un cuadro muy agresivo y con plaquetas bajas, y por más que estuvieron cuatro pediatras trabajando con él, con profesionales muy preparados y que hicieron todo lo posible, lamentablemente el chiquito fallece”, expresó.

Además, indicó que el niño fue afectado por un germen denominado “estafilococo dorado” que “es muy agresivo”. “Es un germen que lo tenemos todos nosotros en el organismo y que por momentos se puede volver patológico o bien ser controlado por el propio organismo. Nosotros tenemos muchos gérmenes en la piel y en la boca y otros lugares. En lo que respecta a este caso podemos inferir que hace el paciente una enterocolitis que le bajó las defensas y se debilitó su sistema inmunitario”, indicó y explicó que “el estafilococo estaba ahí y encontró un terreno propicio para desarrollarse e invadir el cuerpo. Y al introducirse en el torrente sanguíneo provoca la septicemia que afecta a todos los órganos vitales. Puede haber detección en las primeras horas y contrarrestarlo, puede haber sistemas inmunológicos más fuertes que otros, problemas de nutricios o enfermedades preexistentes, como la diabetes, que juegan un papel fundamental en la agresión que provoca este germen. Lamentablemente cuando el estafilococo dorado llega a la sangre es muy difícil de manejar y contrarrestar. En nuestro hospital ya tuvimos, lamentablemente dos casos de fallecimiento por este germen (ver aparte)”

Investigación interna

Según aseguró el director del nosocomio “realizamos toda una tarea de entrevistar a cada persona que estuvo en contacto con el niño, como se realiza ante estos acontecimientos, y se hizo un ateneo de mortalidad. De esta manera se discute qué ocurrió y determinar si hubo falencias en la atención. De lo que se desprende de este caso en particular consideramos que no hubo falencias en la atención. Después habrá que ver porqué no hubo un control más estricto en este caso. En lo que respecta a los síntomas con los que llegó de vómito, fiebre y diarrea tenemos montones de casos diarios; pero el niño fue visto por los pediatras y dejado en observación. Realmente fue una desgracia enorme”.

“Nada es justificable, pero sí tratamos desde nuestro lugar ver cómo fue el accionar médico y si fue bien realizado; si se comente errores, si se abandonan pacientes y cuestiones que nos preocupan en todos los casos”, remarcó.

Por otro lado, Bandoni indicó que no tuvo contacto con la familia y que no tuvo información que se acercaran a su despacho para entrevistarse con él; ni tampoco que llegaran oficios judiciales respecto del caso.

Dos casos fatales con el mismo germen

Según indicó Bandoni, el caso de este niño fue el segundo – desde el inicio de su gestión – en el que se produce un deceso por afectación del estafilococo dorado y también el primer caso fue de un pequeño.

“Nos tocó un caso anterior que si mal no recuerdo también comenzó con un problema respiratorio. Con la infectóloga dialogamos y confirmamos que es el segundo cultivo de laboratorio que confirmó que este germen afectó y fue fatal para dos chiquitos. Es un germen jorobado, y más en los niños”, remarcó Bandoni.

