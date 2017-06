Bonaerenses: Están los representantes de futsal y voley

Intensa actividad en futsal donde se jugaron más de 50 partidos en las 3 categorías • En voley se disputaron los encuentros de las 6 categorías de los dos sexos.



La tercera semana de competencias correspondientes a la etapa local de los Juegos Bonaerenses lograron buenas performance de los representantes mercedinos. La actividad se inició con el Futsal donde hubo una maratónica participación con más de 50 partidos, en sus tres categorías. Los partidos fueron entre lunes y jueves en las canchas del predio del Martin Rodríguez, donde funciona la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mercedes.

Los equipos que lograron el pase a la etapa regional son: Instituto San Antonio de Padua en categoría Sub 14, Instituto Padre Ansaldo en Sub 16 y la Escuela Secundaria N° 11 de Altamira en Sub 18.

El viernes fue el turno del Voleibol en sus 6 categorías, tanto masculino como femenino. La jornada se desarrolló en dos sedes: el club Quilmes para las chicas y el Polideportivo CEF N°40 , para los varones.

Los equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 18 masculinos del Colegio San Patricio serán los representantes del Voleibol mercedino en la próxima instancia. Mientras que las alumnas del colegio Misericordia lo harán en las categorías Sub 13 y sub 15. En Sub 18 femenino las chicas del Club Quilmes fueron las ganadoras de la categoría libre.

Mariana Saboredo, Coordinadora de la Dirección de Deportes, felicitó la gran tarea realizada por todos los mercedinos, jóvenes, “que ponen cada día lo mejor de sí, entrenando, participando, decididos a que el deporte es parte fundamental del desarrollo del ser humano” recordando que “lo importante, más allá de ganar o no, es que se genera un vínculo social, una serie de instancias de relaciones humanas que nos benefician a todos. Nuevamente, felicitaciones”, expresó la funcionaria.