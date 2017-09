Berro: “Es una función que vengo ejerciendo hace años”

En esta edición se eliminó la figura de la reina y fue electo como embajador el productor Juan Carlos Berro • Fue por sus conocimientos en la elaboración, trayectoria y disponibilidad para representarnos.

Durante la fiesta se desarrolló el anuncio de que Juan Carlos Berro será el Embajador Cultural de la Fiesta. Dicho cargo es por un año y fue electo por unanimidad por sus propios colegas productores.

Autoridades del municipio junto a los productores, como coorganizadores del evento, conformaron la mesa del jurado para la elección del embajador cultural conforme a la ordenanza aprobada en febrero de este año que prohíbe la realización de concursos de belleza y elecciones de reina (ver contratapa).

Es así que realizando una valoración en los conocimientos de Berro en la elaboración artesanal del salame quintero, por su trayectoria y disponibilidad para representar en todos los eventos donde se promocionó el producto emblema de la fiesta nacional se eligió por unanimidad por el término de un año.

Durante el acto de puesta en posición de este nuevo cargo Berro agradeció a los demás productores. “Estoy muy contento por la elección que mis compañeros han hecho para que sea el embajador de la Fiesta Nacional del Salame Quintero”.

Además, agradeció al intendente “por la disposición que ha tenido para con nosotros, porque le hemos pedido cosas y siempre ha accedido. Valorar el esfuerzo que hemos todos los productores, no ha nivel monetario sino a nivel de trabajo que se hizo para hacer toda la factura que hicimos para que esta fiesta se mantenga.

“El gran esfuerzo que hemos hecho es impresionante, porque dependíamos del clima y mantener el salame para este fin de semana fue un gran logro. Esperemos que todos puedan degustarlo. Todo lo que tengo que hacer por esto es agradecer, agradecer, y agradecer”, concluyó.

Un nuevo desafío

Consultado tras su puesta en funciones, Juan Carlos Berro explicó que “la función del embajador es la misma que la cumple la reina. Se va a concurrir a todas las fiestas nacionales y las mismas promocionaremos la fiesta nacional, mencionando la fiesta del durazno y todo el turismo que tiene Mercedes”.

“Por unanimidad los productores me eligieron”, contó. “No me dejaron ni votar, ellos me eligieron. Es una función que sin el título vengo ejerciendo desde hace un montón de años a nivel nacional, en los medios nacionales y voy promocionando Mercedes y en especial la Fiesta. Siempre algo vamos haciendo para promocionar la fiesta” y entre otras participaciones enumeró: “A Cocineros Argentinos fui doce veces; estuve en La Soñada en un reality enseñando hacer actividades de campo a los chicos. Entre ellos estaban Mariano de la Canal, el que era amigo de Fort y dos o tres chicas. Y también tuvimos una participación en Cuestión de Peso que vinieron al local a ver cómo hacíamos el chacinado”.

Sobre la eliminación de la figura de la reina indicó: “De un lado es positivo porque se elimina el bullying y un montón de cosas. Pero por el otro es una tradición la elección de una reina. Y costó mucho, porque primero costó que las chicas participen pero después hubo muchísima participación. Es algo que se instaló y va a ser difícil acostumbrarse”.

Sin embargo, expresó “Mi elección fue solamente por un año. Veremos qué sucederá a partir del año que viene en la Fiesta y la figura que se va a utilizar. Por ahora no hay un reglamento, y creo que no tiene que ser necesariamente un productor sino una persona que sepa explicar la tradición del Salame Quintero y qué es la ciudad, que tenemos para ofrecer”.

Finalmente, en cuanto a la fiesta en sí sostuvo: “Nos falló el clima la semana pasada, pero el de arriba nos recompensó con este fin de semana que fue espléndido”.