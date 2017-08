Bandoni reconoce complicaciones en el hospital, pero asegura resolución

Tras diversos rumores. Negó que se diera de baja el sector de Oncología pero que hubo un recorte • La situación la atribuyó a una crisis por la falta de personal • Indicó que llegaron 12 nombramientos y que se están revisando licencias para revertir la situación.

Desde hace unos días la situación del hospital Blas L. Dubarry viene dando de qué hablar sobre todo por rumores en torno a cierre de sectores, complicaciones por la falta de personal y hasta de necesidades monetarias.

El doctor Daniel Bandoni, director del nocosomio, reconoció muchas de las cuestiones pero con aclaraciones sobre las mismas y aseguró que pronto se solucionarían

►Cuestiones económicas

Por un lado, Bandoni indicó que no se pidió ayuda económica al municipio como trascendió días pasados, sino que se reclamó el pago de los recursos provenientes de las tasas que hace tres meses no se entregan a la institución. “Eso para nosotros es una necesidad porque con eso nos manejamos en gastos menores que son importantes, a veces tenemos que capacitar gente y mandamos una combi… entre otras cosas, eso lo tenemos todo detallado”, dijo Bandoni y dio a conocer que se le había pedido rendición de los últimos seis meses de dichos fondos.

Más allá de que cayó sorpresivo el pedido de un informe retroactivo de lo realizado con el dinero del aporte de la tasa, desde el hospital se avinieron a efectuar el mismo.

“Son gastos corrientes del día a día del hospital. Nos complicó porque se pidió a seis meses, porque solemos tener todos los comprobantes pero a veces no. Pero aspiramos a poder rendir todos esos meses”, remarcó y agregó que pidió a los concejales del bloque de Cambiemos que averiguaran si correspondía el pedido; sumado a una serie de observaciones de parte del Tribunal de Cuentas con respecto a recibos de médicos de las guardias pediátricas cuyo CAI estaría vencido, y algunas otras cuestiones que son dificultosas de completar dado que hasta hay médicos que ya no están vinculados al nosocomio.

Por otro lado, Bandoni recordó que hace tres meses no se cobra el monto correspondiente por la tasa municipal. “Para nosotros es un dinero importante porque lo utilizamos para movernos en el día a día junto a aportes de la Cooperadora. Vendría a ser como nuestra caja chica”

►Crisis de personal

En cuanto a la cuestión del personal, sobre todo del área de enfermería, Bandoni indicó: “Estamos con una pequeña crisis que casi la tenemos subsanada. Se pidieron muchas licencias, vacaciones y demás que sumado a un crecimiento de la demanda en el hospital. El tema de las licencias es un tema complejo, para discutir. Abusos en la administración pública ocurren y se abrió una delegación de medicina ocupacional para el personal del hospital con lo cual estamos revisando las licencias. Antes no se hacían evaluaciones o seguimientos a las licencias”, señaló e informó: “El plantel total de enfermería son 115 enfermeras que están hoy nombradas, sin contar las 12 que van a estar llegando. De ese total hemos calculado que por razones de franco, licencias y demás el 40% no concurre diariamente al hospital. Y ello se replica en los 597 empleados del nosocomio. Sin embargo, hay lugares que tienen mucho grado de compromiso, y otros que no tanto y a veces hay que hacer traslado de funciones para poder brindar todos los servicios. Es bastante complejo el trabajo en salud y la cobertura de cada lugar”.

“Y se ve por un lado lo que se interpreta como dudas respecto a la vocación de los profesionales. Yo hace 27 años que estoy en el hospital. Pero lo que en realidad pasa es que hay muchísimo más trabajo. El área de internación por ejemplo tiene 29 camas permanentemente ocupadas, la terapia intensiva tiene una determinada cantidad de enfermeras que cumplir, y por eso también tuvieron desde el Ministerio el gesto de darnos 12 nombramientos – a pesar que no se estaban dando – y por nuestra propuesta de reforzar la guardia y las zonas críticas que tenemos”, explicó.

►“No está cerrado”

En tanto, ante rumores sobre el cierre del sector de Oncología, Bandoni aseguró: “No se cerró, se trabaja normalmente, se hacen las quimioterapias y los tratamientos de hospital de los martes y jueves. Lo que fue cerrado parcialmente y de manera transitoria fue el primer piso del hospital de internación que es lo que se denomina ‘cuidados mínimos’. Allí había internados algunos pacientes, algunos hoy trasladados al tercer piso. Pero más que nada había casos sociales. Son pacientes que están a la espera de un lugar de abrigo u otro lugar dónde internarse”, explicó.

“Esta medida se tomó porque estamos con una pequeña crisis de enfermería. Había que tomar una decisión transitoria y la posibilidad que teníamos era el sector de cuidados mínimos donde no se necesita tanta enfermería”, expresó a la vez que enfatizó: “No se detuvo ningún tratamiento. Pero buscamos sacar de dónde menos se necesitaba para llevarlo a dónde teníamos mayor demanda”.

Por otro lado, sostuvo que “la crisis la combatimos cerrando el lugar del hospital que tiene la menor demanda de pacientes, que es el primer piso de oncología donde están los cuidados mínimos. Eso no implica que se haya detenido el trabajo de oncología. Se sigue trabajando con el hospital de día para los tratamientos y los oncológicos que requieren internación están en tercer piso” y añadió: “Lo que habían era cuatro o cinco casos sociales que los llevamos al hogar a algunos, y al resto se trabaja con las familias y las obras sociales para que le den un lugar dónde puedan estar viviendo”.

Foto: bandoni.jpg

Daniel Bandoni, director del hospital Blas L. Dubarry.

►Nuevos aportes para el hospital

Esta semana, además, llegó un importante aporte para el hospital de lo que se denomina “Rescate del SAMO”, que es reservado para gastos fuera de programas y presupuestos.

“Tengo que rendir un homenaje personal a la doctora Zulma Ortiz, quien fue la ministra de Salud que se retiró hace poco. Este subsidio se obtiene a través del SAMO, que es una recuperación las obras sociales. A nivel provincial hay un departamento que se denomina “de rescate”. Es un dinero que se va acumulando y es para gastos de rescate, sobre todo en obras de infraestructura y de equipamiento. Cuando la doctora estuvo en Mercedes le mostramos el subsuelo del hospital que está destruido por las inundaciones que hubo. En ese momento nosotros largábamos la escuela de enfermería y nos habían hecho un presupuesto de más de un millón de pesos para poder volver a ponerlo a punto”, remarcó Bandoni y agregó: “Y antes de irse, Ortiz cumplió y nos dejó el cheque firmado para que podamos hacer todas estas tareas. El lunes se lanzará la licitación correspondiente. Calculamos que la obra comenzará en septiembre y estará listo, incluido la parte audiovisual y equipamiento para poder trasladar la escuela de Enfermería – que hoy funciona en un local de la cooperadora – al lugar que le corresponde”.