Juegos Bonaerenses: Azul Paoletta y Martina Palacios, al provincial

Las patinadoras Azul Paoletta en 3C sub 16 y Martina Palacios en 1C sub 13 lograron el primer lugar y pasaron al provincial • En fútbol playa los mercedinos llegaron a la final en Suipacha, y en fútbol se no se llegó a esta instancia.

Si bien la semana que pasó hubo menos actividades que en las anteriores, hubo una vez más participación mercedina en los Juegos Bonaerenses 2017.

La semana comenzó en Suipacha por medio del Futbol Playa, donde los representantes locales llegaron a la final venciendo como visitantes al equipo de Suipacha por 3 a 0.

Ya cerrando la semana en la vecina localidad de Chivilcoy fue el turno del Patín donde las representantes del Club Estudiantes, Mercedes y Training travelling, se hicieron presentes para buscar el pase al provincial, lográndolo Azul Paoletta en 3C sub 16 y Martina Palacios en 1c sub 13 ser las primeras.

En la Liga Mercedina, también hubo finales de futbol, pero sin participación mercedinas que había quedado ya eliminada en instancias previas. El jueves en sub 14 ganó Suipacha 5 a 0 a San Antonio e Areco y en sub 16 ganó Exaltación la de la Cruz por penales después de empatar 1 a 1 en tiempo regular.

De esta manera, un vez más los mercedinos fueron parte de la acción deportiva teniendo muy buenos resultados.

Desde la Dirección de Deportes, su coordinadora, Mariana Saboredo, felicitó a los “jóvenes que dan lo mejor de sí, con la ilusión y la garra de siempre”.