Avanza el cambio de luminarias

Desde el municipio destacan que además de la cuestión estética genera múltiples beneficios el sistema que está implementando • Ahora fue el turno de la 47, de la 10 y de la 61.

Un nuevo e importante avance dio el municipio con el cambio de luminarias que desde hace meses viene realizando en distintas zonas de la ciudad, generando amplios beneficios. Las luces led generan más seguridad, embellecen y además en zonas de cámaras permite mejor visualización, además del ahorro energético y cuidado del ambiente, según destacaron desde la Municipalidad

La tarea -esta vez- incluyó tres importantes zonas de la ciudad. La avenida 47, tan transitada por ser una de las arterias conocida por ser parte del entramado circunvalación de la ciudad, la calle camino al cementerio, desde la 10 hasta la conocida como “curva del matadero” y el flamante asfalto de calle 61 de 10 hasta 4.

Al respecto, Silvio Bertera, responsable del área de Servicios Públicos, sostuvo que “desde que iniciamos la gestión el intendente nos indicó que debíamos optimizar recursos, servicios y dar mejoras a los vecinos. Este es un caso ejemplar, porque además muestra toda la capacidad que tiene el municipio a instancias de sus trabajadores, que realizan un trabajo excelente, cambiando, manteniendo y mejorando el sistema de iluminación de la ciudad”, narró el funcionario.

Por su parte, María del Carmen, vecina de la calle 47, narró ante las cámaras que “yo vivo acá a dos cuadras del Unzué y la verdad estoy sorprendida. Las había visto en el centro, pero no pensé iban a poner también acá. Queda hermoso y encima ahorro luz porque no prendo más la de afuera, esto parece de día” sostuvo contando que “cuando los vi en la grúa no sabía que era esta luz blanca. Cuando llegó la noche me encantó”.

Quien también celebró el avance y no olvidó felicitar a los trabajadores fue el Jefe Comunal, Juan Ustarroz, quien sostuvo que “es un avance enorme, vemos que el gran trabajo que realizan los trabajadores municipales impacta en beneficio de sus propios vecinos, es decir, de todos nosotros” remarcando que “estas acciones dan más seguridad, embellecen la ciudad, permiten además que las luces de sodio que de acá se retiran en perfecto estado se reinstalen en zonas que lo requieren y claramente es una modernización global de nuestro sistema lumínico, tal como vemos planificando e implementando desde hace un tiempo”, narró el primer mandatario local.