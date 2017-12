Aprobaron presupuesto por 622 millones

El Concejo sesionó por casi dos horas para lograr la aprobación • Hubo escasas modificaciones, en un tratamiento desordenado y expresiones residuales de lo que fueran los tratamiento de la Fiscal e Impositiva.

El martes se llevó a cabo la sesión extraordinaria para el tratamiento del presupuesto 2018 elevado por el Departamento Ejecutivo.

Tras dos horas de sesión, el Cuerpo de concejales – con la ausencia de los concejales Ricardo Bozzini y Alejandra Repetto – aprobó el mismo por 622 millones de pesos con algunas modificaciones al elevado por el Ejecutivo.

En primer lugar se aprobó el tratamiento de la ordenanza en general, y posteriormente se prestaron a realizar los análisis en cada uno de sus ítems.

El concejal Santiago Altube, del bloque oficialista señaló: “para ordenar el trabajo en comisión quiero hacer un recuento de cómo llegamos al presupuesto. El año pasado no se habían podido dar las reuniones, y este año se han llevado a cabo con los distintos secretarios para escuchar las propuestas del recurso de gastos para el año que viene. Cuando uno entiende el presupuesto, lo que estamos haciendo es tratar de mejorarle la vida a casi 80 mil personas – según lo que indicaría el censo – y se trata de administrar para poder hacerlo. Estos 622 millones de pesos lo queremos traducir en obras, en beneficios, y entendemos que el Estado municipal no está solo para brindar servicio sino también para resolver problemáticas, y muchas cuestiones que hacen al día a día. El trabajo de los secretarios, y la previa labor que se ha hecho ha servido, y estaremos abiertos a discutir las propuestas que puedan surgir más allá de que nuestra solicitud es la de aprobarlo”.

Tratamiento

En primer lugar, se planteó tratar artículo por artículo desde la presidencia, pero la concejal Sabrina Selva planteó una modificación ya discutida el año anterior. Se propuso agregar un anexo al artículo 7 que contemple las bonificaciones para los trabajadores municipales (ver recuadro) y se acompañó el pedido.

Seguidamente, Carlos Milhomme pidió tratar aprobar hasta el artículo sexto al no contar con modificaciones a lo que concejal Benítez señaló que el bloque no pondría objeciones a lo propuesto. “Pero si plantear una inquietud que ha llevado horas de investigación que comenzó anoche, y continuó hoy y tiene incidencia en el presupuesto que estamos tratando”, expresó y volvió a referirse al tratamiento de las ordenanzas Fiscal e Impositiva de la sesión anterior. Así cuestionó el costo del alumbrado público, y se refirió a lo calculado en lo recolectado entre las dos prestadoras de la energía eléctrica realizando diversos cálculos matemáticos. En igual sentido el concejal Navarro hizo lo propio.

Ello derivó en una fuerte discusión, donde desde los restantes bloques se planteó que lo que se estaba tratando era el presupuesto y no las ordenanzas fiscal e impositiva. La discusión se extendió por varios minutos pero Cambiemos no solicitó modificaciones en los artículos planteados para su tratamiento.

Los diferentes artículos fueron tratados prácticamente sin modificaciones, aunque sí con desorden entre las diversas manifestaciones políticas pero que en el fondo no se referían al tratamiento en sí del Presupuesto.

Presupuesto para salud

Uno de los puntos que se pusieron a consideración fueron las inversiones en el área de salud, específicamente en el servicio de guardia pediátrica del hospital Blas Dubarry, que se aumentó en 350.000 pesos, haciendo un total de 2.626.000.

El concejal Carlos Milhomme dijo al respecto que “hacemos esta modificación planteando la necesidad de los vecinos, dando una mano y aportando como Estado municipal una partida para colaborar con la guardia pediátrica. También solicitamos que se trate de conseguir nombramientos para que se unan a nuestro hospital provincial, una mayor cantidad de profesionales de la salud”. La propuesta fue acompañada por el resto de los bloques.

En el mismo fondo de salud, hay partidas determinadas para remodelaciones y ampliaciones en CAPS, y también para la creación de nuevos EPIs en distintos puntos de la ciudad.

Cierre

Hacia el final del tratamiento, el concejal Oscar Albini destacó: “quiero remarcar que la oposición, por mayoría, no ha puesto un solo palo en la rueda. En esta sesión, la última de esta conformación, y en este tratamiento de Presupuesto prácticamente no se movió una sola coma en las 240 fojas. Quiero ponerlo en claro porque muchas veces se habla del temor ante una mayoría adversa en el HCD. El intendente Ustarroz viene gobernado con mayoría de la oposición desde el día que asumió a la fecha y no ha tenido un solo inconveniente. Y hoy la oposición vuelve a plasmar esa actitud de trabajo, de compromiso con la ciudad de Mercedes, el Departamento Ejecutivo y el Presupuesto salió por unanimidad de todos, salvo algunas pocas modificaciones”.

Las expresiones tuvieron su adhesión en diversos bloques opositores, con Sabrina Selva y José Cestari, cerrando las exposiciones Santiago Altube agradeciendo la predisposición, marcando su defensa desde el oficialismo y saludó a todos los funcionarios salientes.

Luego de dos horas de sesión, el Cuerpo aprobó definitivamente el presupuesto de 622 millones de pesos para el ejercicio del año 2018 de manera unánime.

Fondos varios del Presupuesto

Vale destacar, según ya fue informado previamente a la sesión – y siendo que no hubo modificaciones – el 41% de los fondos serían conformados por la recaudación propia de la comuna, el tanto el 59% restante de lo estimado de la coparticipación provincial.

De una primera aproximación al presupuesto se desprende que el municipio invertirá gran parte de su fondo educativo en arreglar escuelas. Así, de los 40 millones del fondo educativo estimados para 2018, 20 millones –es decir la mitad- serán para arreglar diferentes instituciones educativas del distrito.

Además, hubo un fuerte incrementó en la secretaría de obras y servicios públicos la que absorberá el 43% de los fondos presupuestados para el año próximo. De esa afectación más de 70 millones de pesos serán destinados a la obra pública.

En lo que hace a las partidas para personal y sueldos, se mantienen los 962 cargos, incluyendo la planta política; y en igual sentido la planta de jornalizados de 211 cargos se mantiene.

También hay una fuerte impronta en cuanto a la entrega de subsidios para el fomento de las actividades deportivas y culturales; inversiones para El Honguito, y un fondo para el programa “Mi casa” en Desarrollo Social que trata de un crédito para ampliaciones y conclusiones de obras en viviendas a los que podrán acceder los vecinos.

En tanto, el aumento de gastos en servicios, como el caso del abono de energía eléctrica (tanto de las dependencias como de alumbrado público) y en combustible, se ve reflejado fuertemente también en el nuevo presupuesto.

Municipales sin convenio

La concejal Selva al momento de solicitar el cambio en un articulado del presupuesto criticó que no se haya oficializado el convenio colectivo de los municipales. “Es alarmante que al día de la fecha, cuando el convenio fue firmado en junio, y tras el pedido de este Cuerpo el convenio está aún a la espera de ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Creemos necesario y urgente que esto suceda. No entendemos los manejos políticos que puedan estar sucediendo pero estamos conscientes de que a quienes se termina perjudicando es a los trabajadores que no tienen conocimiento formal de lo que pactaron los sindicatos ni cuáles son los beneficios con los que contarán a partir del 2018”.

Además, cuestionó que no contaban con el convenio para poder tener conocimiento de las características del mismo.

Desde el oficialismo se aclaró que el convenio fue elevado en agosto a la provincia donde aún resta la homologación correspondiente. El concejal Altube recordó el veto de la gobernadora en enero de 2016 de la nueva ley de trabajadores de la provincia Buenos Aires. “Desde nuestra posición, como concejales de la ciudad, solicitamos que ello se revea y que el bloque Cambiemos pueda hacer lo posible para que sea homologado porque es un convenio colectivo que beneficia en el trabajo diario a los empleados municipales”, sostuvo.