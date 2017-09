Ana Torres: “Buscamos transformar el dolor en amor”

Sufrió lo peor que le puede pasar a cualquier persona que es la pérdida de un hijo, producto de un siniestro vial • Ello la motivó a formar el grupo de familias para concientizar y generar acciones en la sociedad para evitar que sigan ocurriendo siniestros viales y se pierdan más vidas.

Por Yesica Landola

Ana Torres es una mujer con mucha fuerza. Le tocó pasar lo peor que puede sucederle a una madre que es la pérdida de un hijo. Pero ese dolor buscó transformarlo en amor y por ello se movilizó para fundar en la ciudad el grupo Estrellas Amarillas Mercedes. Se trata de un conjunto de familias que debieron atravesar la pérdida de un ser querido a causa de un siniestro vial. Sí, siniestro y no accidente porque pudo haberse evitado.

Ana nació en Mercedes el 16 de febrero de 1965. Realizó la primaria en la Escuela N° 10 y el secundario en el Colegio Nacional. Pero no concluyó sus estudios en ese momento. “Es la época de la adolescencia donde no sabés que hacer y dejé la escuela en tercer año. De eso me arrepiento. Pero luego, ya de más grande pude terminar el secundario”, señaló.

Se casó muy joven, a los 17 años, y con su primera pareja tuvo tres hijos: los mellizos Rodolfo y Gustavo (34), y Micaela Rivero (28).

La vida de los integrantes de la pareja tomó otros rumbos. Pero tiempo después conoció a su actual pareja: Hernán Zárate con quien está casada desde hace 23 años. Producto de este amor nació Braian, quien hoy tendría 21 años.

“Con mis hijos todavía chicos hice la escuela en la Media de adultos. Intenté varias veces seguir estudiando pero se complicaba. Tenía que dedicarme a mis hijos. Cuando comencé mi matrimonio con Hernán, llegó Braian al poco tiempo y así fui postergando. Ya cuando ellos crecieron empecé la escuela de Arte y ahora sigo la carrera”, contó.

No es casual la elección de carrera. Ana fue artesana durante quince años, algo que ama. “Incursioné por varias técnicas y me dediqué a la vitrofusión durante ocho años. Trabajé en ferias en Mercedes y viajé mucho”, contó.

Ana además es abuela de Valentino (8) y Clarita (1), los que la miman y le llenan el corazón, junto a toda la familia y amigos que son más familia que otra cosa.

Un fuerte dolor

Hace dos años, un 10 de junio a Ana y su familia les llegó la tragedia. Braian de por entonces 19 años, falleció en un siniestro vial a metros de su casa cuando salió a hacer un mandado en su bicicleta y fue colisionado por un automóvil. Doce días estuvo peleando por su vida, hasta que ya no pudo más.

“Eso marcó un antes y un después en nuestras vidas. Dejé de estudiar para estar más con Hernán porque creo que cuando te falta un hijo, por más que muchos dicen que eso desune, a nosotros nos unió más. Soy una convencida de que Braian está con nosotros siempre. Cuando pasó esto tan doloroso, que es un dolor que nunca se va a ir, empecé a ver de qué manera podía hacer algo que a otros no le pase lo que le pasó a mi hijo”, expresó Ana.

Así empezó a ver que en otras ciudades había papás que se juntaban para honrar la memoria de sus hijos a través de una estrella amarilla, y que en Mercedes no había.

“Busqué la manera de hacer un proyecto y lo presenté en el municipio. Viendo una publicación de la señora Nancy Okos me comuniqué con ella y ella me ayudó a hacer el proyecto. Lo presentamos y se aprobó. La idea era que el 10 de junio Braian tuviera su estrella. Paradójicamente esa fecha también es el día de la seguridad vial. Y quería que ese día se pintara en su honor. Se aprobó y la pintamos ese día en 2016. Y a partir de allí es un camino donde se empezaron a unir más familias y estamos trabajando”, expresó y agregó: “Esa era la idea. Que más familias que pensaran lo mismo, con lo que empezamos a trabajar con mi familia y amigos que me acompañaron mucho, se unieran. Es una manera de concientizar que a otro no lo suceda, de aportar algo; de transformar este dolor en amor. Y ese es nuestro lema. Por ahí muchos no lo entienden, pero el dolor nunca se va a ir y tenemos que transformarlo para seguir. Y ahí viene el amor, el dar una palabra, el acompañar a otros; el transmitir que se puede hacer algo por esto que sucede a diario y lamentablemente ocurre en todo el país. Esa es nuestra misión: concientizar para que la gente se cuide, que amen la vida tanto la propia como la de los demás”.

¿Cómo trabajan?

Nosotros salimos cuando hay algún evento a concientizar. Todo es a pulmón y tenemos donaciones de cartulinas, folletos, stickers.

En esta última fiesta del salame vivimos algo hermoso. La gente se paraba en nuestro stand y nos escuchaban, escuchaban lo que le transmitimos. Es importante que escuchen. El que no lo hace no se da cuenta de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Tenemos que cuidarnos entre todos y ayudar.

Siempre decimos que creemos que se están haciendo muchísimas cosas en la prevención vial. Y lo que hacemos es una manera más de ayudar.

Nosotros armamos petitorios para que se hagan acciones. Por ejemplo, armamos uno para que haya más señalización en 17 y 12. Pero no lo hacemos porque nosotros no sepamos que se hacen cosas, sino porque es lo que nos transmite la gente y estamos convencidos de que se va a hacer algo pronto. Lo nuestro es una manera de aportar. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, y transmitirlo al área que corresponde para ayudarnos.

Desde nuestro humilde lugar es nuestro granito de arena.

Este año se aprobó la declaración de interés municipal la actividad que hicimos el 10 de junio en plaza San Luis y se instauró ese día como el aniversario de Estrellas Amarillas en Mercedes.

¿Cuántas familias componen Estrellas Amarillas?

Empecé sola con mi familia. Y hoy se sumaron gracias a la difusión quince familias y se van a seguir sumando. Esa es la idea, porque si bien hace poco que estamos trabajando a partir de la señalización de la estrella de Gonzalo Fernández donde nos empezamos a juntar con más familias.

Y nos pasó mientras estábamos en la Fiesta del Salame, además de que mucha gente se acercó se acercaron familias a las que les pasó lo mismo que a nosotros. Es una manera de difundir el que salgamos a concientizar. Y allí se sumaron seis familias más.

Nos pasó que Micaela, una chica de 16 años, pasó con sus papás y se acercó a raíz de una charla sobre siniestros viales para la primera licencia en los colegios, donde conoció nuestro movimiento y se acercó a pedir una estrella para su hermano. Sus papás no sabían que contestarle. Nosotros nunca obligamos a nadie, y ella insistió tanto que sus papás dijeron que sí. Y eso nos llena el corazón, porque el que llegue este mensaje es importante. Y que haya llegado a una nena casi, es hermoso así que se sumaron al grupo.

Todos ellos pudieron colocar en nuestra bandera el nombre de su ser querido, lo que fue muy emocionante para todos. Así que comenzamos a organizar las fechas para la colocación de las nuevas estrellas que son a elección de la familia.

El trabajo que hacemos no tiene obligaciones. Sale a concientizar el que pueda, las reuniones no son obligatorias pero siempre ayudan. En esos encuentran sentimos que nuestros ángeles están con nosotros, que ellos nos dan fuerza. Creo que Braian hizo esto y salir adelante entre todos a pesar de que el dolor jamás se irá y aprendemos a vivir con él.

Por eso invitamos a todos los que quieran sumarle, y los que no respetamos su decisión. Ni siquiera hace falta obligatoriamente que la familia pinte su estrella, porque tenemos familias que participan y no quieren hacerlo y se lo respetamos

¿Cuántas estrellas y señalizaciones ya hay en la ciudad gracias a su movimiento?

Desde que empezamos colocamos seis estrellas. En 22 y 117 la de Braian Zárate, mi hijo; en 18 y 7 colocamos la de Luisito Peralta que tenía 16 años, en 16 y 19 colocamos la de Nazareno Laborde (7 años), en 29 y 28 de Gonzalo Fernández son estrellas en el piso. Porque según el lugar es cómo se colocan. Después hay dos señalizaciones verticales en 119 y 2 que es la de Juan Manuel Olivella y en la 40 y 107 la de Mariano Gisberg.

Vamos a colocar próximamente una más en avenida 2, pero como se está arreglando seguramente la vamos a trasladar hasta que se concluya.

En principio serán siete estrellas más a colocar en la ciudad.

¿Cuál es la finalidad de colocar una estrella?

La estrella tiene un sentido de recordar a la persona y de concientizar que en ese lugar hubo un siniestro vial. Muchos preguntan si tuvo que ser un caso determinado, si tuvo que ser una víctima, pero nosotros remarcamos que se puede pintar en cualquier circunstancia que ocurriera. Porque la idea es que donde se coloque la estrella los que pasan se pregunte porqué. Y es porque allí pasó algo, es un llamado de atención.

Las cinco puntas de la estrella significan el honor, la memoria, la educación, la justicia y la concientización. Y eso buscamos: concientizar para que a otro no le pase lo que a nosotros.

¿Cómo se vive la colocación de cada estrella?

Es un momento muy emotivo. Van las autoridades, nosotros y la familia. Y es importante que cuando se enteren que se va a hacer una pintada de estrella la gente vaya porque es la compañía que se necesita y es muy valioso. Para la familia que va a pintar es muy emotivo y hermoso. Así que invitamos a toda la sociedad a que se hagan presentes, nos acompañen y entre todos generemos conciencia para que a otro no les pase

¿En qué proyectos están trabajando?

Entre los proyectos está la idea de recorrer escuelas yendo a concientizar en conjunto con el equipo de siniestros viales de la ciudad y así aportar ideas entre todos.

La idea también es poder llegar a colocar en plaza San Luis una insignia donde podamos reunirnos cada 10 de junio en el día de nuestro aniversario y de la conciencia por la seguridad vial.

Estamos pensando en conformarnos más formalmente, pero no con la idea de recibir fondos sino para tener la posibilidad de plantearlo desde otro lugar.

A veces somos un poco impulsivos, pero no lo hacemos con mala intensión. Sabemos que quien tiene que hacer está haciendo y todos los días estamos aprendiendo.

¿Cuáles son los mensajes que transmiten?

Queremos que se sigan tomando medidas con la seguridad vial, que todos se cuiden, que usen el cinturón de seguridad y el casco; que no crucen con el semáforo en rojo; que si van con los chicos en la moto lleven su casco, que no vayan tantas personas en una moto. Si la familia no tiene otras posibilidades de llevar a los chicos al colegio o hacer un mandado que tarden un poco más y hagan varios viajes. No lo decimos como un reto, lo decimos desde el corazón y para que se concienticen por ellos, los chicos que son nuestro futuro. Nosotros perdimos a nuestro ser más querido que es nuestro hijo. Y no queremos que a otro le pase lo mismo que a nosotros.

¿Qué aspiran a lograr con este movimiento como meta última?

La meta final para nosotros nunca va a llegar porque eso sería estar con nuestros hijos de nuevo. Esto va a ser de por vida para nosotros, hasta que Dios nos llame y nos volvamos a reencontrar. Y por ellos estamos haciendo todo esto

¿Crees que lo que estás haciendo es la misión que te dejó Braian?

Yo creo que sí. Braian era un ser de luz, era amigo de todo el mundo, tenía muchos proyectos por delante cosa que nos pasó a todas las familias. Todos ellos tenían proyectos que quedaron truncos. De hecho cuando pintamos la estrella de él, uno de los vecinos, Miguel Caputo tomó la iniciativa y junto a otros vecinos pintaron en nuestro barrio un cartel, una señalización vertical para llamar aún más la atención porque en nuestro barrio ocurre que manejan a alta velocidad. Y buscó generar más impacto, y hacer un llamado de atención más fuerte para que todos sepan que deben circular con precaución

Creo que Braian dejó esa misión y nosotros la estamos cumpliendo porque es lo que él era, que algo había que hacer y nos dejó a nosotros la tarea de transmitir y de hacer algo para el otro. Creo que es el legado que nos dejó

Le agradezco a las demás mamás y familias del grupo que son unos leones, armamos un grupo hermoso y fue por esto que nos conocimos. Esta es la misión que nos dejaron ellos y vamos camino a llevarla adelante.