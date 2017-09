Alexis Santana: “Cantando me desahogo de lo que vivo día a día”

Tiene 18 años y hace cuatro años descubrió el rap como un instrumento para expresarse y brindar consejo a sus pares y a la sociedad • En sus letras habla de la vida de los jóvenes, los aspectos más duros y crudos de la ciudad.

Por Yesica Landola

Alexis Santana tiene 18 años, trabaja, pasa tiempo con sus pares y busca cada momento que tiene para hacer su música: el rap y dejar con ellos sus mensajes y desahogarse de la vida.

Nació en la ciudad de Mercedes el 12 de diciembre de 1998. Realizó la primaria y después no continuó sus estudios aunque aspira a poder anotarse en la nocturna el año que viene. “Se me complicó el secundario porque le tenía que dar una mano a mi vieja cuidando a mi hermanito y repetí. Después arranqué en escuela secundaria pero dejé y me anoté a la noche y también terminé dejando. Pero tengo ganas de seguir estudiando: el año que viene me voy a anotar en la nocturna”, dice entusiasmado.

Cuando dejó de estudiar empezó a trabajar. “Hice de todo un poco: albañilería, soldadura, de todo. Estuvimos con la panadería y la ensalada de frutas “Los Pibes” que mucha gente nos conoció y siempre nos compraban. Después se complicó, pero tuve la oportunidad de entrar en una Cooperativa del municipio. Y ahora estoy encargado del mantenimiento de las Sociedades de Fomento de mi barrio, del Almafuerte y el Blandengues. Hago mantenimiento de parque, pintura y todo lo que se necesite”, indicó.

¿Hace cuánto que te dedicas a hacer tu música?

Empecé hace cuatro años. Yo no rapeaba, lo hacían el “Chari” y el “Toti” (Nahuel Guerra y Juan Ortiz) que hoy estamos juntos en el grupo “Los Pibes”. Los escuché en el Primavera Sin Descontrol – que se hace nuevamente el 23 de septiembre – y me sumé a acompañarlos para grabar, y empecé a rapear y le mandé para adelante.

¿Qué te gustó del rap?

Se me dio para improvisar, corte payando, y salió algo. Me gustó y seguí.

¿Lo que improvisas lo plasmas después y te lo guardas para más adelante o queda en ese momento únicamente?

Hacemos lo que surge en el momento. Algunas veces nos ponemos a improvisar y lo grabamos en el teléfono. Chari tiene algunas canciones hechas, y algunas cosas grabamos. Tengo prometido hacer algunas canciones y ya las voy a hacer.

¿Qué se necesita para rapear?

Rapear no es solamente rimar… es muchas cosas. Tenés que inspirarte, cantar con el corazón y las letras salen solas.

¿Qué te inspira para hacer tus canciones?

Todo lo que pasa. Hace poco hice una hablando de Argentina, donde se habla de Maradona, San Martín, Perón, las islas Malvinas, Milagro Sala y Néstor y Cristina.

Esa canción surgió así, sino siempre hablamos de lo que vivimos todos los días, de lo que pasa en el barrio.

¿Qué viven en el barrio?

Muchas cosas… hay de todo. Hay droga, hay problemas con la policía

Me pasó a mí que hubo problema en un baile y habían golpeado a una chica, le pedí a un policía que llamara una ambulancia y no lo hizo. Después me fui y a unas cuadras me agarró la policía, entre varios, y me golpearon. De hecho por eso tengo un diente partido. Hablé con algunas personas sobre lo que pasó, pero me parece que quedó en la nada.

Yo paro a veces en la 1 y 12, con los pibes. Pero no hacíamos el bardo, esos son los más chicos que por suerte ahora están más calmados. Nosotros nos juntamos ahí para pasar el rato pero nos recatamos, es nuestro punto de encuentro para pasar un buen momento.

Muchas veces le doy consejos a los más chicos de que no hagan esas cosas, que no le tiren piedras a los autos, que no bardeen… pero por más que los aconsejes el día que no estás no sabés lo que pasa. Ahora por suerte parece que están mal calmados.

Después surge ponernos a cantar en la canchita de la 1 y los pibes se copan y van con nosotros.

¿Qué otras cosas inspiran tus letras?

Y… a veces pasan cosas en casa, los viejos se pelean; todo lo que se ve en la calle: los pibes en la basura, cartoneando; que la policía persiga a un pibe por tener visera o tatuaje y eso te da bronca… porque son cosas que se viven en Mercedes realmente.

Y cantando me desahogo de lo que vivo día a día. Algunos se desahogan llorando, y yo lo hago cantando.

En mis canciones voy aconsejando también. Les digo a los pibes que terminen la escuela, que hagan deportes, que hagan cosas que les gusten y que sean sanas.

¿Cuáles son las cosas que ves que le pasan a los pibes hoy en día?

Siempre dicen que la adolescencia es la etapa más dura. Y más cuando te pasan cosas en tu casa. Algunos se drogan, se alcoholizan. Yo no voy a decir que no tomo, porque mentiría, pero lo hago cuando sale una juntada con los pibes o en los bailes.

Trato de hacer deporte lo más que puedo.

Cada cual hace lo que puede también… Pero a las cosas que te pueden pasar tenes que sumarle que está difícil la situación, no conseguís trabajo. Tengo amigos que tienen hijos y no tienen para comprarle el pan y la leche. Y hay que salir a lucharla.

Algunas personas lamentablemente terminan saliendo a robar porque no tienen otra posibilidad y todo eso en la calle se ve.

¿Qué crees que debería cambiar para que no ocurra?

No lo sé, pero creo que se resume en hacer las cosas bien. Esto de que los precios suban de esta manera no está bien.

Creo que muchas cosas deberían cambiar, pero hay que empezar siempre por uno mismo.

Y últimamente está esta pregunta en la sociedad que se tiene que responder: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

¿Te gustaría sacar un disco?

Si, me gustaría mucho. Hay ponerse a hacer las canciones, y después llevar las pistas y grabarlas.

¿Sobre qué trataría?

Creo que haría canciones para alentar a la gente, para que edifique no para que destruya. Hay que dar una palabra de aliento…

A veces voy a la iglesia, canto para Dios y siempre buscando apoyando a los demás, no ignorarlos

Estas ganas de ayudar a otros a través de la palabra ¿Es algo que crees que te faltó o que te lo dieron y por eso lo querés hacer?

Hoy en día uno encuentra algunas manos. Yo participo en lo que es Políticas Juveniles del municipio y están dándole muchas manos a los chicos.

De hecho para los que hacemos música nos dan posibilidades para que podamos hacerlo, que antes no existía.

Pero me han pasado cosas de chico y eso me faltó. Por eso también lo hago para el otro.

Fui muy rechazado de chico, incluso dentro de mi familia cuando con mi vieja nos quedamos en la calle. Nadie nos recibió y terminamos durmiendo en un vagón de tren. Y ahí no hubo nadie para que eso no nos pasara.

Por eso yo quiero ayudar a la gente, sobre todo a los pibes para que piensen, para que hagan las cosas bien.

¿Van a estar cantando en algún lado?

Ahora tenemos el 23 la Primavera Sin Descontrol, y esperamos que surjan otros lugares para poder hacer nuestra música. Mientras tanto vamos a seguir como siempre, expresándonos en la calle, en las juntadas.

¿Qué proyectos tenes a futuro?

No soy de pensar a futuro, vivo el día a día. Con la música voy a llegar hasta donde Dios quiera. Seguramente me encantaría seguir cantando, llegar a cantar afuera y poder hacer teatros y en ese marco ayudando a la gente.

Hay mucha gente que es famosa y a los de abajo ni cabida, yo voy siempre con humildad. Nunca tenés que olvidarte de eso.

Me gustaría poder enseñar también a otros a hacer sus letras, a payar, a rapear; y estamos viendo la posibilidad de ser tallerista. Y tengo ganas de anotarme en un taller de escritura para aprender más sobre hacer las letras.

Nos gustaría conseguir equipo para poder hacernos las pistas para salir a cantar. Pero hay que salir a lucharla porque son cosas que cuestan mucho. Pero es cuestión de tiempo y trabajar por lo que uno quiere.

Improvisando algo (del Primaver sin descontrol 2016)

Llegó la Primavera, sin descontrol

cero violencia, cero drogas y cero alcohol (bis)

Por eso quiero darle gracias a Dios por este día

Y quiero ver las manos bien arriba para cantar al Mesías (…)

A ver los pastores que están este día las manos bien arriba

Porque también los vamos a representar

Porque el Mesías tiene cosas grande para ustedes (..)

Acá estamos, cambiándole el ambiente una vez más

No sé si somos inteligentes, pero acá le estamos mandando

Y re bendecidos estamos..

Un saludo para la gente que nos está escuchando

Y una vez más acá estamos representando a nuestro Papá

Y acá estamos una vez representando

La Primavera Sin descontrol

Mi objetivo es cantar y venir a improvisar

Es algo que viene a mi mente para que lo escuche la gente

Ahora sí vengo con este ritmo, consciente

pero tranquilo yo soy del Blandengue

me vengo caminando para que lo escuche la gente

como canto, como canto yo..

para que nadie nos frene, y seguimos cantando

y a Cristo siempre mencionando

Toda la info y más videos sobre estos raperos en la página de Facebook: “Los pibes”