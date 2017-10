“Vamos a actuar con la misma firmeza con la que enfrentamos el juego clandestino”

El jefe de gabinete pidió que la gente se concientice sobre el efecto nocivo que provoca en muchos mercedinos • “Son decisiones que hay que tomar” dijo y recordó lo actuado en torno al Encuentro de Motos.

El lunes pasado el Concejo Deliberante de la ciudad decidió aprobar por unanimidad el proyecto enviado por el Ejecutivo donde se prohíbe el uso de pirotecnia estruendosa. Todo se generó con los últimos festejos de los jóvenes en el Día de la Primavera, que provocó la reacción de muchos mercedinos contra la pirotecnia.

Uno de los que opinó sobre esta cuestión es el jefe de Gabinete y candidato a concejal Gerónimo Ustarroz. “Es una decisión que había que tomar y lo hicimos. Ahora viene la implementación, pero creo que más allá de ejercer el poder de policía tenemos que trabajar en la concientización de los vecinos sobre el daño que le hacen a otras personas con el uso de la pirotecnia estruendosa”, sostuvo el candidato a concejal.

En los últimos días Ustarroz estuvo reuniéndose con vecinos que sufren las consecuencias de los ruidos y el estruendo de la pirotecnia. “Me he reunido con madres de chicos con discapacidades y lo que me cuentan cómo sufren sus hijos ante este sonido es muy conmovedor. También me pasó de charlar con un ex combatiente de Malvinas que me cuenta que el sentir esas explosiones le rememoran su paso por la guerra y hasta ha llegado a esconderse debajo de una mesa. Y por supuesto las mascotas que sufren también. Creemos que no se puede festejar haciendo sufrir a otros mercedinos”, dijo.

“Tenemos que articular las formas desde el Estado para que estas personas que sufren con la pirotecnia puedan transmitirle su experiencia a quienes hacen uso de las bombas y petardos. Estoy seguro que cuando escuchen estos relatos, se les van a ir las ganas de seguir con la pirotecnia”, expresó sobre acciones concretar que puede poner en marcha el municipio en breve.

Estas medidas que se toman también generan recelo en otros mercedinos que están de acuerdo con festejar usando bombas de estruendo. “Son decisiones que hay que tomar más allá que sean impopulares. También nos pasó cuando decidimos terminar con el Encuentro de Motos porque en sus últimas ediciones se había convertido en un descontrol. Sucedió también cuando encaramos procedimientos contra el juego clandestino, pero estamos en un lugar para tomar decisiones. Lo que tiene que primar ante todo es la convivencia entre vecinos. No pueden estar algunos festejando con pirotecnia y otros sufriendo”, dijo sobre el final el jefe de Gabinete del municipio.