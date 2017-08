Nutrida actividad de los JUEGOS BA: Mercedes suma finalistas

La semana que pasó continuó con la actividad programada para los Juegos BA 2017 • La participación local comenzó el lunes en la localidad de General Rodríguez • También hubo actividades en Mercedes.

Otra semana de intensa actividad para los jóvenes deportistas que participan en Juegos BA 2017. La primera disciplina fue en General Rodríguez donde el hockey, en la categoría sub 16, con representantes del Club Estudiantes, dirigidas por el profesor Javier Giacoy, cayeron en semifinal ante el local en un partido muy cerrado que finalizó 3-2. Mientras que en las categorías sub 14 y sub 18, ambas del Club Ateneo, dirigidas por el profesor, Jonathan Biglia, lograron llegar las primeras a semi final donde perdieron 1 a 0 ante Chivilcoy y las sub 18 se impusieron por 2 a 0 ante el local, obteniendo su pase a la etapa provincial a realizarse en Mar del Plata.

La actividad estaba prevista para continuar el martes, pero con la lluvia del lunes por la noche, desde la organización de Pilar, decidieron reprogramar la competencia y pasarla para el viernes 11, que nuevamente se vio afectada por las lluvias y sigue postergando la ansiedad de los alumnos de futbol discapacidad de jugar. En este caso se reprogramó para el 22 del corriente mes.

Ya a mitad de semana, el miércoles, Mercedes fue sede de dos competencias, donde se vieron los espacios llenos de chicos de distintas ciudades. Todo comenzó alrededor de las 9 de la mañana en el CEF N° 40, con tenis de mesa, donde se vio un escenario muy bien armado, de la mano de la familia Russo, grandes deportistas de esta disciplina.

En las 3 categorías, Mercedes tuvo a sus representantes, Manuel Risuleo, en sub 18, Agustín Llanos en sub 16 y Franco Lima en sub 14 , quien logró el pase a Mar del Plata luego de ganar la final por 3 -1 .

Al mismo tiempo en las canchas de futbol 11 del Martín Rodríguez y la de su vecino el Club Vélez, se daba inicio a los primeros partidos, donde Mercedes no tuvo suerte y cayó, en la categoría sub 14 por penales frente a Suipacha, y los sub 16 perdieron también en la instancia de penales ante Exaltación de la Cruz.

La categoría sub 18 -al mismo tiempo que en Mercedes- se desarrollaba en la ciudad de Chivilcoy, donde también hubo representación local, con poca suerte, ya que cayeron con el local por 3-0, pero esto no terminaba ahí, dado que el jueves, llegaba la noticia de la descalificación del equipo chivilcoyano debido a que tenía alumnos de diferentes instituciones, lo cual hizo que se organice un nuevo encuentro, que se desarrollará esta semana, entre los equipos de San Antonio de Areco y Mercedes, para pasar a la final donde los representantes de San Andrés de Giles ya están clasificados .

Ya culminando la semana y para seguir sumando deportistas a la etapa provincial, se participó en la ciudad de San Antonio de Areco en softball, donde los alumnos dirigidos por el Profesor Javier Chiachiarini representantes de la escuela Agro técnica y los de Pablo Chuffo, representantes del Colegio Parroquial, cayeron ante el local.

Al mismo tiempo se desarrollaba el beach vóley masculino, que no tuvo mucha suerte para la pareja de Bidone-Cirillo, mientras que la pareja de Cross-Moles, lograban llegar la final y ganarla para poder decir presente en Mar del plata.