ABCH: Empate de los cerveceros en victorias

Formativas. Quilmes visitó a Argentino de Chivilcoy en el marco de la 9º fecha de la ABCH • Ganó en las categorías menores (Mini y U13) y perdió en las mayores (U15 y U17).



En Mini, pese a las distintas ausencias, en un partido controlado y que fue siempre al frente, terminó apretado y ganando por dos puntos (49-47), con la figura determinante del día como Joaquín Cabanas. En U13, en cambio, corrió siempre de atrás, ante un equipo integrado por 5 chicas de gran juego, debido a la gran actividad que lleva a cabo Argentino(Ch) en ese rubro, que llevó a una integrante de dicho club (Agustina Curioni) a jugar en la Selección Argentina. Volviendo al juego, empezó el mismo siendo dominado por el local (20-12 el PT), arribando al final al empate Quilmes (41-41) y en suplementario lo gana el cervecero por 51-46. En U15 y en U17, también con algunas ausencias importantes, fueron derrotas que no se reflejan en el resultado final ya que varios pasajes de los juegos fueron parejos hasta que se dieron las diferencias en el último cuarto.

►La síntesis de los partidos fueron las siguientes:

Mini. Argentino -Ch- (47)-Quilmes (49) J. Cabanas 16, Bourdieu 16, Ponce 6, J. Alvarez 4, Milesi 4, Almiron 2, Galán 1, M. Brilado , J.P. Fernández , Vigo, Acuña) (DT: G. Retegui)

U13. Argentino (Ch) 41 (46)-Quilmes 41 (51) (Belzunces 22, Bernardo 17, Bourdieu 5, Quinteros 4, J. Cabanas 2, Wimber 1, Torres, J. Alvarez, Gigliotto, Almirón, T. Boragno, Salvador) (DT: G. Retegui)

U15. Argentino –Ch- (74)-Quilmes (44) (Carcagno 12, Cabana 9, Tassara 6, F. Contardi 5, B. Brilado 5, Graziadei 3, Aveiro 2, Valdez 2, Ramírez, Festugatto, Lencioni, Indurain) (DT: G. Retegui)

U17. Argentino (Ch) 64-Quilmes (M) 39 (G. Alvarez 15, G. Sanchez 8, Bal 7, Cosentino 7, Loch 2, B. Brilado , Lamónica , Carcagno, A. Boragno, Tassara, Graziadei) (DT: J.L. Giallorenzo)

Se viene la décima fecha en la que Quilmes recibirá a Atlético 9 de Julio

►Destacado del día: Joaquín Cabanas (Mini)

Goleador de su equipo (junto a J. Bourdieu 16 puntos) fue la figura del dìa quilmeño. Gran tiro de 2 puntos, movimientos idénticos a su tío (“Fran” Dinova), asistencias y una gran marca, en momentos determinantes del partido, ante un gigante como R. Dinardo (a pesar de ello hizo 19 ptos.) fueron las virtudes de “Joaco” para la gran victoria de

►Sin actividad en Primera y en U19

No hubo actividad para Quilmes esta semana para sus categorías Primera División y U19. En el caso de la Primera División se debe a que los restantes clubes deben “ponerse al día” con distintos partidos atrasados y en el caso de U19 ya que el rival con el que falta completar, Racing (Ch), se encuentra participando en el Torneo Provincial de clubes de la categoría. De todas maneras el día viernes se recuperaron algunos partidos postergados oportunamente y otros de esta 9º fecha, con los siguientes resultados:

Ciudad de Saladillo (80) vs. San Lorenzo (63) (sexta fecha)

Racing Club (95) vs. Atlético 9 de Julio (24) (séptima fecha)

Deportivo Colón (65) vs. Bragado Club (80) (novena fecha)

Argentino (70) vs. Gimnasia y Esgrima (55) (novena fecha)

Estudiantes de Mercedes (71) vs. Sp. 25 de Mayo (61) (novena fecha)